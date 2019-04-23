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Промес: «Смотрю все матчи „Спартака“. Они сейчас неплохо играют»

23 апреля 2019, 01:32

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», рассказал, что продолжает пристально следить за успехами московского клуба.

Очень скучаю по «Спартаку», Москве. Люблю этот клуб, смотрю все игры команды, по крайней мере, стараюсь это делать. Четыре года это был мой настоящий дом. Я со многими продолжаю общаться – с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым и другими. Да, пришёл новый тренер. 

Они сейчас играют неплохо. «Спартак» выиграл несколько матчей и бьётся за место в Лиге чемпионов. Надеюсь, в этом сезоне «Спартак» пройдёт туда, а в следующем займёт в чемпионате России первое место. 

Мне было грустно, когда ушёл Каррера. Мы вместе делали историю, но приходится что-то менять, когда не всё хорошо. Это футбол, это жизнь.

После победы над «Енисеем» (2:0) в 24-м туре РПЛ «Спартак» располагается на 5-м месте, отставая от идущего 3-м «Краснодара» на 3 очка.

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Все комментарии
parallels
parallels
   3 / 954
23 апреля в 10:12
"вместе делали историю". ага, в ливерпуле.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Рыжая Борода
   230 / 954
23 апреля в 10:01
Промес и Каррера - это лучшее, что было в РПЛ за последние 5 лет
для Спартака - да
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
23 апреля в 09:22
Если говорит,что мясные не плохо играют, значит однозначно не смотрит, ему бы о своей игре думать, там карманных судеек то нет
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   508 / 954
23 апреля в 08:41
Промес и Каррера - это лучшее, что было в РПЛ за последние 5 лет
kust07
kust07
   82 / 954
23 апреля в 07:05
Уахаха это какой канал он смотрит)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
23 апреля в 06:40
Ясно, значит к Денису в баню все же заглядывает
Байкал-38.
Байкал-38.
   226 / 954
23 апреля в 06:16
Если сравнивать как играет сам Промес, то да Спартак неплохо играет.
Что не игра то провал, в последнем матче из его зоны гол забили и сделали счёт разгромным.
ДСА
ДСА
   133 / 954
23 апреля в 04:48
Промес дипломатичен.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
23 апреля в 02:29
Лампочкин у пищевика хорошо играет, остальные бревна!
311
311
   53 / 954
23 апреля в 01:57
Слишком высоко забрался Спартак! Пора спускаться, иначе позора не миновать!)
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