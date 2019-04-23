Промес: «Смотрю все матчи „Спартака“. Они сейчас неплохо играют»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», рассказал, что продолжает пристально следить за успехами московского клуба.

Очень скучаю по «Спартаку», Москве. Люблю этот клуб, смотрю все игры команды, по крайней мере, стараюсь это делать. Четыре года это был мой настоящий дом. Я со многими продолжаю общаться – с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым и другими. Да, пришёл новый тренер.

Они сейчас играют неплохо. «Спартак» выиграл несколько матчей и бьётся за место в Лиге чемпионов. Надеюсь, в этом сезоне «Спартак» пройдёт туда, а в следующем займёт в чемпионате России первое место.

Мне было грустно, когда ушёл Каррера. Мы вместе делали историю, но приходится что-то менять, когда не всё хорошо. Это футбол, это жизнь.