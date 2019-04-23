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Промес: «Не понимаю, почему болельщики так относятся к Глушакову»

23 апреля 2019, 01:16

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался на тему негативного отношения части болельщиков «красно-белых» к капитану команды Денису Глушакову.

Я не знаю всех деталей, но читал новости. Не могу составлять мнение по новостям. 

С Глушаковым очень хорошо общались. Он настоящий капитан. Когда мы выиграли чемпионат, он был лидером команды. Я не понимаю, почему болельщики так относятся к нему. Он доказал, что любит спартаковский ромбик. Футбол – это сумасшедшая штука. Глушакова нужно поддерживать и помнить, что он сделал для «Спартака».

По словам главного тренера «Спартака» Олега Кононова, Глушаков пропускал матч минувшего тура РПЛ с «Енисеем» (2:0) по тактическим соображениям.

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anfield1984
anfield1984 ответил San Skra
23 апреля в 10:21
Писал другому пользователю, чуть ниже, но Вам думаю, будет тоже интересно.
iri13
iri13
23 апреля в 10:20
..наверное, потому, что иногда лучше жевать, чем говорить..впрочем, могу ошибаться, ибо болельщикам Спартака, виднее.
anfield1984
anfield1984 ответил За адекватность
23 апреля в 10:20
В матче с Енисеем Каррера в первом тайме два раза «пихал» Глушакову за то, что тот не уходил во фланг, когда этого требовала игровая ситуация. В перерыве подозвал Глушакова и стал предъявлять претензии Денису по этому поводу, на что тот ответил, такова была установка Рианчо. Каррера подозвал Рианчо, начал предъявлять ему приетензии при Глушакове, Рианчо сказал: «Миста, 1-4-3-3 не подразумевает подключений во фланг игрока опорной зоны, ничего не знаю» Массимо сказал: «У меня подразумевает». Начался скандал, Денис посоветовал штабу разобраться между собой, а потом уже предъявлять претензии ему. Авторитет тренера был безнадежно утрачен, игроки встали на сторону Рианчо, поскольку он давал установки на игру и больше времени проводил с командой. Дальнейшая история известна всем. Каррера после чемпионского сезона расслабил булки, делегировал все полномочия помощникам, а сам потерял контроль над командой. А виноват, как не парадоксально, в глазах болельщиков - Глушаков.

Господин Федун всему этому нашел грандиозное коммерческое применение, но это уже другая история.
San Skra
San Skra ответил За адекватность
23 апреля в 08:09
Вам господин Промес и не нужно понимать. А болельщики "Спартака" имеют право высказывать свое мнение, как и болельщики любой другой российской ( да и не только) команды .
Я не в теме, объясните пожалуйста мне.Почему такое отношение к Глушакову?
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 07:31
Соскучилась по денискиной бане, с Дениской в придачу.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
23 апреля в 06:48
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    23 апреля в 02:19
    Кстати, господа фаны Спартака, вы ж называете Глушакова изделием номер 8. Так что же Промес теперь тоже нон грата, раз его поддержал?
    За адекватность
    За адекватность
    23 апреля в 01:33
    Вам господин Промес и не нужно понимать. А болельщики "Спартака" имеют право высказывать свое мнение, как и болельщики любой другой российской ( да и не только) команды .
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    23 апреля в 01:31
    Норм так разжёг)))))
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