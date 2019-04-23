Промес: «Не понимаю, почему болельщики так относятся к Глушакову»

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался на тему негативного отношения части болельщиков «красно-белых» к капитану команды Денису Глушакову.

Я не знаю всех деталей, но читал новости. Не могу составлять мнение по новостям.

С Глушаковым очень хорошо общались. Он настоящий капитан. Когда мы выиграли чемпионат, он был лидером команды. Я не понимаю, почему болельщики так относятся к нему. Он доказал, что любит спартаковский ромбик. Футбол – это сумасшедшая штука. Глушакова нужно поддерживать и помнить, что он сделал для «Спартака».