Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в интервью газете Tuttosport признался, что он счастлив в туринском клубе.
«Ювентус» - это большой клуб, в составе которого всегда выступали великие футболисты. Играть рядом с ними всегда приятно, это приносит мне радость.
Роналду - чемпион, здорово играть вместе с такими ребятами. Он делает сложные вещи так, что они кажутся легкими.
Дибала, вопреки слухам, останется в «Ювентусе» на следующий сезон.
2019-й год: Пришёл Роналду и забрал всю радость себе. Месси лучший!
2020-й год: Игра в Ривер Плейт приносит мне радость. Хочу в сборную, пойду приспрошусь у гнома.
2021-й год: Игра в любительском клубе из Рио-де-Жанейро приносит мне радость.
2019-й год: Пришёл Роналду и забрал всю радость себе. Месси лучший!
2020-й год: Игра в Ривер Плейт приносит мне радость. Хочу в сборную, пойду приспрошусь у гнома.
2021-й год: Игра в любительском клубе из Рио-де-Жанейро приносит мне радость.