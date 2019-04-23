Дибала: «Игра в „Ювентусе“ приносит мне радость»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в интервью газете Tuttosport признался, что он счастлив в туринском клубе.

«Ювентус» - это большой клуб, в составе которого всегда выступали великие футболисты. Играть рядом с ними всегда приятно, это приносит мне радость.

Роналду - чемпион, здорово играть вместе с такими ребятами. Он делает сложные вещи так, что они кажутся легкими.