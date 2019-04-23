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Дибала: «Игра в „Ювентусе“ приносит мне радость»

23 апреля 2019, 16:12

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в интервью газете Tuttosport признался, что он счастлив в туринском клубе.

«Ювентус» - это большой клуб, в составе которого всегда выступали великие футболисты. Играть рядом с ними всегда приятно, это приносит мне радость.

Роналду - чемпион, здорово играть вместе с такими ребятами. Он делает сложные вещи так, что они кажутся легкими.

Дибала, вопреки слухам, останется в «Ювентусе» на следующий сезон. 

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 10:18
по тебе этого не заметно.после прихода Криштиана,совсем печальный стал
minai
minai
   325 / 954
23 апреля в 22:12
Обрадовался небось, когда влетели Аяксу.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
23 апреля в 18:12
Только вот твоя игра не приносит радость фанатам Ювентуса.
juvenale
juvenale
   38 / 954
23 апреля в 18:01
В прошлом сезоне 22 мяча,в этом 5,явно аллегри что-то делает не так)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 954
23 апреля в 16:31
2018-й год: Игра в Ювентусе приносит мне радость.
2019-й год: Пришёл Роналду и забрал всю радость себе. Месси лучший!
2020-й год: Игра в Ривер Плейт приносит мне радость. Хочу в сборную, пойду приспрошусь у гнома.
2021-й год: Игра в любительском клубе из Рио-де-Жанейро приносит мне радость.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
23 апреля в 16:19
Дно заговорило.
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