Олич: «Уверен, что Ковач выиграет много титулов с „Баварией“»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич высказался в поддержку главного тренера «Баварии» Нико Ковача.

Нико заслуживает быть тренером «Баварии». Я уверен, что мюнхенцы вместе с ним выиграют много титулов. Когда он возглавил «Айнтрахт», они были в таком же состоянии, как «Гамбург». Ковач сделал почти невозможное и ушел из клуба победителем Кубка Германии. Он привнес стабильность и играет в хороший футбол.