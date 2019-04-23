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Олич: «Уверен, что Ковач выиграет много титулов с „Баварией“»

23 апреля 2019, 13:14

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич высказался в поддержку главного тренера «Баварии» Нико Ковача.

Нико заслуживает быть тренером «Баварии». Я уверен, что мюнхенцы вместе с ним выиграют много титулов. Когда он возглавил «Айнтрахт», они были в таком же состоянии, как «Гамбург». Ковач сделал почти невозможное и ушел из клуба победителем Кубка Германии. Он привнес стабильность и играет в хороший футбол.

Под руководством Ковача «Бавария» за 4 тура до финиша лидирует в Бундеслиге и выступит в полуфинале Кубка Германии. В Лиге чемпионов мюнхенцы вылетели на стадии 1/8 финала. 

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RoninSibir
RoninSibir
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23 апреля в 14:02
Ну Айнтрахт он реально взбодрил. Что есть, то есть.
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