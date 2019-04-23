ГлавнаяНовости

Сульшер: «Будет много фолов в матче с „Ман Сити“, нет в этом сомнений»

23 апреля 2019, 16:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился планами на игру 31-го тура АПЛ против «Манчестер Сити»

Мы должны быть готовы к прессингу и высокому качеству футбола с их стороны. 

Мы должны быть готовы к их агрессии, потому что они будут наступать нам на пятки и делать подножки. 

Они не позволят нам легко контратаковать. Будет много фолов, нет в этом сомнений. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии1
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии4
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии2
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии47
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 13:21
красная карточка в матче по любому будет
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил allemz
   498 / 954
24 апреля в 11:30
Тоже мне новость.. Уже Оле наверное точно не забыл как их недоразвитый дуболом Кин сломал Холанда и поставил крест на его карьере. https://www.youtube.com/watch?v=dHHlIuOSYB8
да не велика была у вас потеря...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
23 апреля в 18:29
Если Сульшер своих разкюв и на эту игру не сможет настроить, значит его зря подписали.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   162 / 954
23 апреля в 18:25
Походу МЮ все-таки решил дать бой МС, похвально, посмотрим, что у них получится.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил allemz
   656 / 954
23 апреля в 17:38
Ломать из-за того, что Альфе обвинил его в симуляции? С такой логикой, эт уже не великий капитан, а даун к41ченный.
Он Кина тоже надолго сломал , перед этим . Око за око, зуб за зуб . Просто не на того ваш ноунейм нарвался
Novograd
Novograd
   843 / 954
23 апреля в 17:22
Чувак давай соберись и парви их на клочки
allemz
allemz ответил Виталик ManUtd Rus
   39 / 954
23 апреля в 17:09
Кин великий капитан , и прежде чем говорить "Б" - говори " А" . Кин отомстил вашему ноунейму .
Ломать из-за того, что Альфе обвинил его в симуляции? С такой логикой, эт уже не великий капитан, а даун к41ченный.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил allemz
   656 / 954
23 апреля в 17:02
Тоже мне новость.. Уже Оле наверное точно не забыл как их недоразвитый дуболом Кин сломал Холанда и поставил крест на его карьере. https://www.youtube.com/watch?v=dHHlIuOSYB8
Кин великий капитан , и прежде чем говорить "Б" - говори " А" . Кин отомстил вашему ноунейму .
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
23 апреля в 16:42
Тогда был САФ у руля и команда голеностопы отрывала! Сейчас ...паренёк.....и кучка шабашников(которые не воюют)
allemz
allemz
   39 / 954
23 апреля в 16:34
Тоже мне новость..
Уже Оле наверное точно не забыл как их недоразвитый дуболом Кин сломал Холанда и поставил крест на его карьере.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100