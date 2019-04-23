Сульшер: «Будет много фолов в матче с „Ман Сити“, нет в этом сомнений»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился планами на игру 31-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
Мы должны быть готовы к прессингу и высокому качеству футбола с их стороны.
Мы должны быть готовы к их агрессии, потому что они будут наступать нам на пятки и делать подножки.
Они не позволят нам легко контратаковать. Будет много фолов, нет в этом сомнений.
Уже Оле наверное точно не забыл как их недоразвитый дуболом Кин сломал Холанда и поставил крест на его карьере.
https://www.youtube.com/watch?v=dHHlIuOSYB8
Уже Оле наверное точно не забыл как их недоразвитый дуболом Кин сломал Холанда и поставил крест на его карьере.