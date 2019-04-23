Рауш не попал в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Константин Рауш не попал в заявку команды на предстоящий матч с «Зенитом» в рамках РПЛ.
Всего в заявке московского клуба 19 футболистов.
Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.
Защитники: Владимир Рыков, Себастьян Хольмен, Григорий Морозов, Тони Шунич, Роман Евгеньев, Алексей Козлов.
Полузащитники: Артур Юсупов, Иван Темников, Вячеслав Грулёв, Самба Соу, Жоаозиньо, Мигель Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв.
Нападающие: Кирилл Панченко, Евгений Луценко, Евгений Марков.
Напомним, что в прошлом туре «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов».