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Рауш не попал в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»

23 апреля 2019, 21:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Константин Рауш не попал в заявку команды на предстоящий матч с «Зенитом» в рамках РПЛ.

Всего в заявке московского клуба 19 футболистов.

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.

Защитники: Владимир Рыков, Себастьян Хольмен, Григорий Морозов, Тони Шунич, Роман Евгеньев, Алексей Козлов.

Полузащитники: Артур Юсупов, Иван Темников, Вячеслав Грулёв, Самба Соу, Жоаозиньо, Мигель Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв.

Нападающие: Кирилл Панченко, Евгений Луценко, Евгений Марков.

Напомним, что в прошлом туре «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов». 

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   466 / 954
24 апреля в 08:20
Как судьи подло хотели Зенит подвести с Краснодаром к техническому поражению. Это говорит о том, что все способы вытянуть Спартак в ЛЧ и не допустить Зенит к чемпионство хороши.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Гуливер
   237 / 954
23 апреля в 23:26
Мелочи, зато в Зените числится Маркизио, который двигает суши на рынок Питера!!! Чтобы разнообразить меню для гостей Северной Столицы, нужно в Зенит пару таджиков оформить, млн по 4 евро в год контракты, у них плов лучший в мире!!!!))))) аха ха ха ха)))))
Гуливер
Гуливер
   929 / 954
23 апреля в 23:10
Жаль нету Граната
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
23 апреля в 22:46
Игрок сборной же
minai
minai
   325 / 954
23 апреля в 21:37
Деградировал Костик.
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