На новой форме «Ювентуса» будет розовая полоса

На просторах интернета появилась фотография домашней футболки «Ювентуса» на сезон-2019/20.
Черную и белую части на футболке разделяет красно-розовая полоса.
Недавно туринцы досрочно стали чемпионами Италии.
На просторах интернета появилась фотография домашней футболки «Ювентуса» на сезон-2019/20.
Черную и белую части на футболке разделяет красно-розовая полоса.
Недавно туринцы досрочно стали чемпионами Италии.
Розовая полоска - это что-то. Хотелось бы услышать пояснения руководства по этому поводу, чтобы без домыслов было. Но если это дань европейской толерантности, то как-то всё плохо. Итальянский чемпионат самый мужской, а тут на тебе внимание для педров и прочих гомесов...
Розовая полоска - это что-то. Хотелось бы услышать пояснения руководства по этому поводу, чтобы без домыслов было. Но если это дань европейской толерантности, то как-то всё плохо. Итальянский чемпионат самый мужской, а тут на тебе внимание для педров и прочих гомесов...
аха-ха)
аха-ха)