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На новой форме «Ювентуса» будет розовая полоса

23 апреля 2019, 22:38

На просторах интернета появилась фотография домашней футболки «Ювентуса» на сезон-2019/20.

Черную и белую части на футболке разделяет красно-розовая полоса.

На новой форме «Ювентуса» будет розовая полоса

Недавно туринцы досрочно стали чемпионами Италии

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Van Vanovich
Van Vanovich
   198 / 954
25 апреля в 08:17
так далее и Радугу соберут убрав ненужный белый и черный цвет. Цеж Роналду)))
Ozabot
Ozabot ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   695 / 954
24 апреля в 13:34
Дурацкая форма. Тяжело будет играть против команд в белой и чёрной форме, с разных сторон можно путать со своими партнёрами. Да и вообще это уже не зебра, а лошадь, одним боком в грязи замаравшаяся. Розовая полоска - это что-то. Хотелось бы услышать пояснения руководства по этому поводу, чтобы без домыслов было. Но если это дань европейской толерантности, то как-то всё плохо. Итальянский чемпионат самый мужской, а тут на тебе внимание для педров и прочих гомесов...
У зебры горизонтальные полоски. А так, да, сначала логотип сменили, теперь форма как костюм Арлекина. Видать, впустили молодых хипстеров в маркетинговый отдел, те и стараются.
Ozabot
Ozabot
   695 / 954
24 апреля в 13:32
Сделали бы лучше шорты сразу розовыми. Ближе к телу — сразу к делу, как говорится ))))
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 12:20
идея Роналды
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
24 апреля в 10:30
Норм. Была давно такая форма, можно в память о ней и полосу добавить.
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
24 апреля в 07:58
Жиго тоже потребует у фидуна такую полосу
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
24 апреля в 07:57
Пеналду тоже полосу заказал?😂
nedved10
nedved10
24 апреля в 07:25
Вернули бы форму сезона 02-03 годов а все эти розовые полоски это для барселоны.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил juvenale
   70 / 954
24 апреля в 00:17
А ты и не знаешь историю своего клуба,когда футболисты договорентуса заказали розовый цвет,им прислали черно белые,так и осталась домашняя форма кабинета.
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   598 / 954
24 апреля в 00:11
не думаю что это в честь Рона
Twisted
Twisted
   533 / 954
24 апреля в 00:02
Ничего розового и эдакого на ваш извращенный вкус там нет, отличная современная форма
Martini_1987
Martini_1987
   327 / 954
24 апреля в 00:01
Эт че, символ пмс у Кристины!?
Martini_1987
Martini_1987
   327 / 954
24 апреля в 00:01
Эт че, символ пмс у Кристины!?
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
23 апреля в 23:54
Стильно! Ювентус следит за современыми тенденцйими!
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
23 апреля в 23:24
Чушь собачья .
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 954
23 апреля в 23:16
Дурацкая форма. Тяжело будет играть против команд в белой и чёрной форме, с разных сторон можно путать со своими партнёрами. Да и вообще это уже не зебра, а лошадь, одним боком в грязи замаравшаяся.
Розовая полоска - это что-то. Хотелось бы услышать пояснения руководства по этому поводу, чтобы без домыслов было. Но если это дань европейской толерантности, то как-то всё плохо. Итальянский чемпионат самый мужской, а тут на тебе внимание для педров и прочих гомесов...
parallels
parallels
   3 / 954
23 апреля в 23:02
оспартачивается юве помаленьку.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
23 апреля в 23:02
7
аха-ха)
Козинак
Козинак
   439 / 954
23 апреля в 22:56
Намек, что в команде есть Роналду)
juvenale
juvenale ответил Levadia
   38 / 954
23 апреля в 22:50
А чего не сразу розовую?)
розовая со звездами была пару лет назад, и первая футболка Юве была розовой кстати
juvenale
juvenale
   38 / 954
23 апреля в 22:50
Юве отходит от классики,это не очень хорошо....но у директората сейчас главная цель продажи...форма сама по себе ничего,но только без этой полоски,да и сзади она вроде стремная
Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
23 апреля в 22:43
)))
Levadia
Levadia
   164 / 954
23 апреля в 22:43
А чего не сразу розовую?)
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
23 апреля в 22:42
Совсем даже не розовая, вполне красная. У отдельных каталонских клубов куда розовее. =))
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 22:39
Не надо было Роню покупать.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   154 / 954
23 апреля в 22:39
7
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