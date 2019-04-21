«Спартак» определился с формой на матч 24-го тура РПЛ против «Енисея».
Московская команда сегодня будет выступать в красной форме.
«Спартак» определился с формой на матч 24-го тура РПЛ против «Енисея».
Московская команда сегодня будет выступать в красной форме.
А моя красивая:
Половина ж***ы красна,
Половина синяя"
А моя красивая:
Половина ж***ы красна,
Половина синяя"
Ни чьи цвета не напоминает?!)))
Ни чьи цвета не напоминает?!)))
У одних на земле валяется...у других кое как на манекены напялена...у третьих на подставках каких то полумятая провисает.....четвёртые просто кусок лоскута определённого цвета демострируют.....
Не сложный же процесс ...обязать одинаково опрятно и в установленном виде продемонстрировать игровую амуницию......
Делов то...как два пальца об асфальт....а то из чемпа в чемп...из тура в тур...кто во что горазд...
У одних на земле валяется...у других кое как на манекены напялена...у третьих на подставках каких то полумятая провисает.....четвёртые просто кусок лоскута определённого цвета демострируют.....
Не сложный же процесс ...обязать одинаково опрятно и в установленном виде продемонстрировать игровую амуницию......
Делов то...как два пальца об асфальт....а то из чемпа в чемп...из тура в тур...кто во что горазд...
Смотреть не буду......просто неинтересно....
Но поздравить с "неожиданной" победой над командой которая проиграла 10 гостевых матчей из 12-ти зайду....на ветку....знаковое событие...))))
Смотреть не буду......просто неинтересно....
Но поздравить с "неожиданной" победой над командой которая проиграла 10 гостевых матчей из 12-ти зайду....на ветку....знаковое событие...))))