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«Спартак» определился с формой на матч 24-го тура РПЛ

21 апреля 2019, 11:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Спартак» определился с формой на матч 24-го тура РПЛ против «Енисея».

Московская команда сегодня будет выступать в красной форме.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   113 / 959
21 апреля в 16:02
чуда не жду. Спартак не может - судья поможет.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 15:56
Не тушино, а тушкино) Победы и удачи красноярскому коллективу! Дави мясных)
Ruslik1982
Ruslik1982
   70 / 959
21 апреля в 14:39
красная, как позор Спартака
Gessenschaft
Gessenschaft
   527 / 959
21 апреля в 14:32
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       184 / 959
    21 апреля в 14:13
    Желаю Спартаку победы
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       184 / 959
    21 апреля в 14:13
    Желаю Спартаку победы
    Nikola45
    Nikola45
       16 / 959
    21 апреля в 14:11
    Все у Тарасятника на газоне! И тряпки красные и форма ))
    SHMEL
    SHMEL
       156 / 959
    21 апреля в 14:03
    На кровяную колбасу похожа фуфайка пищевиковская.
    Jum13
    Jum13 ответил П.Пар
       52 / 959
    21 апреля в 13:37
    "Все милашки, как милашки, А моя красивая: Половина ж***ы красна, Половина синяя"
    Это у свиней после 0:2, это нормально
    Comentarios
    Comentarios
       180 / 959
    21 апреля в 13:24
    Если спартачи просерят надо чет с Кононовым делать
    П.Пар
    П.Пар ответил cska plus
    21 апреля в 13:20
    Петушинный цвет какой-то.
    "Все милашки, как милашки,
    А моя красивая:
    Половина ж***ы красна,
    Половина синяя"
    ziborock
    ziborock ответил cska plus
       36 / 959
    21 апреля в 13:16
    Петушинный цвет какой-то.
    https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/14/17/15/rooster-2641203__340.jpg
    Ни чьи цвета не напоминает?!)))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       219 / 959
    21 апреля в 12:57

    Jum13
    Jum13
       52 / 959
    21 апреля в 12:54
    Как предусмотрительно обрезали коричневые шорты
    cska plus
    cska plus
       20 / 959
    21 апреля в 12:44
    Петушинный цвет какой-то.
    cska plus
    cska plus
       20 / 959
    21 апреля в 12:43
    Красноярцы опустят спартак даже если они в ярко красной форме.
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       189 / 959
    21 апреля в 12:41
    Главное не какая форма, а содержание игры.Может хоть у Енисея выиграют семинулевые.
    Исмет
    Исмет ответил kastites
       539 / 959
    21 апреля в 12:40
    Блин выиграл бы Енисей сегодня 5:0 (болельщик Спартака)
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 959
    21 апреля в 12:39
    Вопрос в какой форме судья сыграет
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 959
    21 апреля в 12:25
    Нельзя ли как то упорядочить предматчевое представление формы на игру......

    У одних на земле валяется...у других кое как на манекены напялена...у третьих на подставках каких то полумятая провисает.....четвёртые просто кусок лоскута определённого цвета демострируют.....

    Не сложный же процесс ...обязать одинаково опрятно и в установленном виде продемонстрировать игровую амуницию......

    Делов то...как два пальца об асфальт....а то из чемпа в чемп...из тура в тур...кто во что горазд...
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 959
    21 апреля в 12:20
    Как всегда тряпки брошены на зелёный ковролин в коридоре. Гыгыгы
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Nikola45
       42 / 959
    21 апреля в 12:18
    Я всегда так делаю! Вчера ставил на Краснодар, На победу Локомотива! Сегодня на победу Тарасовки )) Может опять свезет ))
    Я ставил на 1.5б голов Зенита!, 56ы давали коэф 3!
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       102 / 959
    21 апреля в 12:18
    Порадует Алень всю страну, выиграв у свиней или по свински поступит?
    parallels
    parallels
       3 / 959
    21 апреля в 12:17
    уже сегодня!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 959
    21 апреля в 12:14
    Спартак и так прыгнул выше головы ....идёт вровень с Оренбургом.....только Оренбург забил больше...чем "лучшее нападение Лиги"...)))

    Смотреть не буду......просто неинтересно....
    Но поздравить с "неожиданной" победой над командой которая проиграла 10 гостевых матчей из 12-ти зайду....на ветку....знаковое событие...))))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Nikola45
       14 / 959
    21 апреля в 12:07
    Лично мне всегда за него стыдно )) Да и им тоже поэтому и стали Красными ))
    Было бы им стыдно, уже давно расформировались бы после 0-7 и 1-18) А они только по-новому рвутся позориться.
    kotmyshka
    kotmyshka
       124 / 959
    21 апреля в 12:06
    Это главное для предстоящего матча?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       14 / 959
    21 апреля в 12:05
    Отличная форма, надеюсь, "Спартак" в ней хорошенько сегодня опозорится!)
    Nikola45
    Nikola45 ответил Wolf77785
       16 / 959
    21 апреля в 12:04
    Матч еще не начался, но уже чувствую, что будет стыдно за спартак!
    Лично мне всегда за него стыдно )) Да и им тоже поэтому и стали Красными ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил kastites
       16 / 959
    21 апреля в 12:03
    Енисей победит 5:0
    Я всей душей ))
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