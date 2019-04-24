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Гамула: «„Ростову“, думаю, нужно всё бросить на Кубок»

24 апреля 2019, 11:27
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между дончанами и «Локомотивом».

В этом матче будет напряженная борьба, однозначно. «Локомотив» набрал хороший ход, а «Ростов» наверняка захочет реабилитироваться за поражение в Оренбурге. Думаю, нас ждет довольно интересная игра, борьба будет с первой до последней минуты.

Сложно остановить «Зенит», который набрал такой неплохой ход. Но «Локо» во второй части сезона выглядит очень хорошо, показывает хороший футбол, много забивает. Нельзя ничего сказать заранее, всегда борьба идет до последнего тура.

«Ростову», думаю, нужно всё бросить на Кубок, чтобы победить в этом турнире. Для этого есть реальные шансы. Думаю, «Ростов» может спокойно расположиться не ниже 5-6 места, как и планировалось.

У нас хорошая, добротная, крепкая команда. Команда тренерская, она выполняет все тренерские установки. Мне нравится работа Карпина.

Команды в этом поединке рассудит Виталий Мешков

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Все комментарии
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
24 апреля в 14:33
Ростову не надо слушать Гамулу)
drive45
drive45
   640 / 954
24 апреля в 11:59
Как играл, как тренировал, такие и советы дает.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
24 апреля в 11:56
Ростов сейчас действительно на распутье.
Если посмотреть на календарь, то мы увидем, что первые пять мест уже определены, а вот с шестого места можно и не попасть в ЛЕ, только в случае победы Локо в этом турнире.
Вариантов много, но не думаю, что Ростов вот так легко будет "сдавать" игру.
Аксинья
Аксинья ответил cska plus
   50 / 954
24 апреля в 11:33
Гамула предлагает слить игру.
Не слить а сделать бартер - Локо 3 очка в чемпе, Ростову выход в финал кубка...
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:28
Гамула предлагает слить игру.
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