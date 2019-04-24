Гамула: «„Ростову“, думаю, нужно всё бросить на Кубок»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между дончанами и «Локомотивом».

В этом матче будет напряженная борьба, однозначно. «Локомотив» набрал хороший ход, а «Ростов» наверняка захочет реабилитироваться за поражение в Оренбурге. Думаю, нас ждет довольно интересная игра, борьба будет с первой до последней минуты.

Сложно остановить «Зенит», который набрал такой неплохой ход. Но «Локо» во второй части сезона выглядит очень хорошо, показывает хороший футбол, много забивает. Нельзя ничего сказать заранее, всегда борьба идет до последнего тура.

«Ростову», думаю, нужно всё бросить на Кубок, чтобы победить в этом турнире. Для этого есть реальные шансы. Думаю, «Ростов» может спокойно расположиться не ниже 5-6 места, как и планировалось.

У нас хорошая, добротная, крепкая команда. Команда тренерская, она выполняет все тренерские установки. Мне нравится работа Карпина.