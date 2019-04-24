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Ганчаренко: «Мы должны выигрывать в каждом матче»

24 апреля 2019, 22:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о победе над «Анжи» в матче 25-го тура РПЛ.

Мы держали в голове два последних домашних матча, когда мы очень открыто играли, все время проводили в атаке — в этот раз было не так. Мы создали не так много моментов, выиграли скромно и со вкусом. Учитывали, что перед этим был матч с «Локомотивом», а вскоре — с «Краснодаром». Дивеев и Бекао будут готовы к следующей игре. Почему Ахметова заменили в перерыве? Из-за желтой карточки Ильзата. Чего жду от финиша сезона? По качеству мы лучше играем с сильными соперниками, но мы должны выигрывать в каждом матче.

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Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   780 / 954
25 апреля в 08:37
На счет заглавных строк .Мне эти слова напоминают знаменитые слова Карпина - " 11 матчей осталось до конца если все 11 выиграть, набрать 33 очка и мы чемпионы . " О победах надо думать с самого начала турнира в каждом матче а не тогда, когда жареный петух клюнет . Свои очки нельзя отдавать ,Сколько обидных очков потеряли по недоразумению . Сейчас одна цель 2 место . но боюсь уже и это поздно, самые сложные игры- с Краснодаром и Зенитом у них в гостях .Только чудо поможет,судя по невзрачной игре с Анжи .Посмотрим!
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
25 апреля в 01:30
зачем это уже делать
drug01
drug01
   118 / 954
25 апреля в 00:30
Будем ждать удачу!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
25 апреля в 00:28
Это хорошо, что Дивеев и Бекао будут готовы к следующему матчу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
24 апреля в 23:53
Держите с Быками матч в своих руках( в смысле - нонах) и боритесь за ЛЧ.
Удачи.
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
24 апреля в 23:48
пока только на словах
Суеверный
Суеверный
   228 / 954
24 апреля в 23:31
Виктор, у нас (ЦСКА) лишь одна проблема - мы забиваем мало. Пропускаем меньше всех, но это не путь к победе. Поздновато, но сместить акценты станет необходимым.. Кто не рискует - не пьет шампанское. Наверное в этом сезоне наша участь бороться за серебро. Но, пока рак не свистнул.... Хорошо сбалансированная команда всех порвет в следующем сезоне. И в пределах РФ и за пределами. Но можно и "спурт" устроить, армии не привыкать. Посмотрим.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
24 апреля в 22:42
Должны не значит , что смогут
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