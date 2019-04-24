Ганчаренко: «Мы должны выигрывать в каждом матче»

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о победе над «Анжи» в матче 25-го тура РПЛ .

Мы держали в голове два последних домашних матча, когда мы очень открыто играли, все время проводили в атаке — в этот раз было не так. Мы создали не так много моментов, выиграли скромно и со вкусом. Учитывали, что перед этим был матч с «Локомотивом», а вскоре — с «Краснодаром». Дивеев и Бекао будут готовы к следующей игре. Почему Ахметова заменили в перерыве? Из-за желтой карточки Ильзата. Чего жду от финиша сезона? По качеству мы лучше играем с сильными соперниками, но мы должны выигрывать в каждом матче.