Адиев: «ЦСКА был класснее»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ .

ЦСКА владел территориальным преимуществом, больше оказывал давление. При потере мяча армейцы быстро вступали в отбор. Мы с трудом выходили из-под прессинга. Когда это все же удавалось, нам все равно не хватало психологии. Тяжело выходили в атаку — думаю, это из-за того, что есть у ребят определенное волнение. Во втором тайме ситуация не изменилась — те моменты, которые у нас были, мы в очередной уже игре не смогли реализовать. ЦСКА был класснее.