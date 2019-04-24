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Адиев: «ЦСКА был класснее»

24 апреля 2019, 21:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ.

ЦСКА владел территориальным преимуществом, больше оказывал давление. При потере мяча армейцы быстро вступали в отбор. Мы с трудом выходили из-под прессинга. Когда это все же удавалось, нам все равно не хватало психологии. Тяжело выходили в атаку — думаю, это из-за того, что есть у ребят определенное волнение. Во втором тайме ситуация не изменилась — те моменты, которые у нас были, мы в очередной уже игре не смогли реализовать. ЦСКА был класснее.

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nautilus163
nautilus163 ответил Bayern Best
   119 / 954
25 апреля в 08:51
Видь могут когда хотят.
Да чтото не больно хотели! Иначе бы 12:0 было бы!
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
24 апреля в 23:08
Видь могут когда хотят.
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