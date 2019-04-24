Сенников: «„Локомотив“ не хочет сдаваться в борьбе за чемпионство»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников похвалил полузащитника москвичей Дмитрия Тарасова накануне матча против «Ростова».

Я думаю, «Ростов» захочет дома на своей арене владеть преимуществом, больше атаковать и играть на победу. Мы слышали, что и «Локомотив» не хочет сдаваться в борьбе за чемпионство. В этой ситуации встреча будет очень интересной.