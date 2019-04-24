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Сенников: «„Локомотив“ не хочет сдаваться в борьбе за чемпионство»

24 апреля 2019, 19:22
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников похвалил полузащитника москвичей Дмитрия Тарасова накануне матча против «Ростова».

Я думаю, «Ростов» захочет дома на своей арене владеть преимуществом, больше атаковать и играть на победу. Мы слышали, что и «Локомотив» не хочет сдаваться в борьбе за чемпионство. В этой ситуации встреча будет очень интересной.

Выход Тарасова в стартовом составе понятен. Его игра против ЦСКА повлияла на его выход против «Ростова». Он сумел изменить структуру игры «Локомотива», без него не хватало оборонительного футболиста. Тарасов вышел и своими подборами помог «Локомотиву» сохранить счет и получить преимущество во втором тайме.

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ДАША Д
ДАША Д
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24 апреля в 20:01
Тут бы второе место взять.
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