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Влашич: «Хорошо, что обогнали „Краснодар“»

24 апреля 2019, 23:16

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о победе над «Анжи» в матче 25-го тура РПЛ.

Было важно сегодня победить, потому что после последних матчей необходимо было вернуть уверенность в себе. Хорошо, что обогнали «Краснодар», но «Локомотив» все еще впереди. Нам надо непременно выиграть следующий матч. У нас было много шансов сегодня. Это была хорошая игра, и я рад результату.

«Краснодар» — очень важный матч для нас. Да, они отстают от нас, но в первом круге они были самым сложным соперником, как мне кажется. Я люблю вызовы, люблю играть против хороших команд. Еще хочу посмотреть на их стадион! Все ждут этот матч, это наслаждение.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
25 апреля в 10:01
Ну это только до следующего тура.
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
25 апреля в 07:30
Борьба за второе место будет нешуточная,ну а сбг наверное уже можно смело поздравлять.
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 05:01
Этот обгон ничего не значит, впереди пять важных и сложных игр.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
25 апреля в 00:26
Нам надо непременно выиграть следующий матч.
А Никола прав.
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 23:43
Выиграешь, Краснодар без Мартыновича и Газинского, пол дела сделано...
mondial18
mondial18
   784 / 954
24 апреля в 23:41
Надо собраться на концовку
Суеверный
Суеверный
   228 / 954
24 апреля в 23:39
Время тает, а "Германа все нет". Динамо подкачало, мы можем рассчитывать ТОЛЬКО на себя. Очная встреча вроде в следующем туре. И от нее зависит все. Я слабый футболист - не дано, но костьми бы лег для победы.
drug01
drug01
   118 / 954
24 апреля в 23:25
Это ещё пол дела!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
24 апреля в 23:20
Никола пожалуй лучший игрок матча, хоть и не забил свой гол.
Забей его Быкам.
pomor45
pomor45
   75 / 954
24 апреля в 23:20
Ещё не вечер. Ещё играть с этим Краснодаром, да и Зенит у вас в долгу.
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