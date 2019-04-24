Сёмин: «Будем биться за всё, что есть»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о победе над «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России.

Наши игроки провели очень хороший матч. Думаю, он понравился болельщикам. Мы выдержали ростовскую битву и победили. Это самое важное. Каждая команда отталкивается от подбора исполнителей. Я не могу оценивать «Ростов» - это их игра. Ранее они победили «Спартак». Преодолевать оборону получалось после быстрого гола. Еще один фактор - ни нас, ни «Ростов» не устраивала ничья. Команды шли в атаку большими силами.

Самая главная игра - предстоящая. Так и идем. Сегодня у нас не было многих футболистов - вышли другие и сыграли полезно. Будем биться за всё, что есть. И никому не будем сдаваться.