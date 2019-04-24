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Сёмин: «Будем биться за всё, что есть»

24 апреля 2019, 22:37
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о победе над «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России.

Наши игроки провели очень хороший матч. Думаю, он понравился болельщикам. Мы выдержали ростовскую битву и победили. Это самое важное. Каждая команда отталкивается от подбора исполнителей. Я не могу оценивать «Ростов» - это их игра. Ранее они победили «Спартак». Преодолевать оборону получалось после быстрого гола. Еще один фактор - ни нас, ни «Ростов» не устраивала ничья. Команды шли в атаку большими силами.

Самая главная игра - предстоящая. Так и идем. Сегодня у нас не было многих футболистов - вышли другие и сыграли полезно. Будем биться за всё, что есть. И никому не будем сдаваться.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
25 апреля в 07:12
Палыча с победой. Хороший мужик.
drive45
drive45
   640 / 954
24 апреля в 23:32
Будем биться за всё, что есть. И никому не будем сдаваться.
Вот это подход и урок от Семина. Спасибо учитель.
Трезвый повар
Трезвый повар
   879 / 954
24 апреля в 23:24
Локо играл лучше и заслуженно победил
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