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Нобоа назвал себя «чёрным русским»

25 апреля 2019, 16:04

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своей жизни в России.

Я умею говорить по-русски, хоть и неправильно, но самое главное, что люди меня понимают. После того, как прожил в этой стране 11 лет, могу назвать себя чёрным русским. Редко бывает, чтобы иностранец говорил по-русски. Мне же комфортно. Знаю русский и испанский, благодаря этому, могу помочь тренеру общаться с Барриосом. Это приятно.

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Все комментарии
batman555
batman555
   557 / 954
27 апреля в 13:54
ПОЧЕМУ НАБОА НЕ ИГРАЕТ?! ХОРОШИЙ ИГРОК
Юрниекс
Юрниекс
   323 / 954
25 апреля в 20:29
Тогда в спартаке все русские. Черные и белые. Только Глушаков белый негр.
Контуженый
Контуженый
   573 / 954
25 апреля в 20:16
Kiasse. он нормальный мужик, женат на нормальной казанской девушке.Если что, то казанские пацаны с "Чёрной речки" за него впрягутся однозначно
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 19:00
Слово чёрный нельзя произносить, это расизм.
Karkaz
Karkaz
   531 / 954
25 апреля в 18:50
Опа...после этой новости гулливеры Зенита взбунтуются
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
25 апреля в 18:34
А говорили что в Зените нет черных?! Как так?
wingback
wingback
   145 / 954
25 апреля в 18:03
    КАМЮ
    КАМЮ
       120 / 954
    25 апреля в 17:46
    Действительно стал россиянином, коль может так шутить.
    Толерастная Эвропа за подобный юмор натравляет современную инквизицию.
    Респект Кристиан!!!
    n272nm
    n272nm
       150 / 954
    25 апреля в 17:32
    Черный русский?! Нет ли тут расизма, бугага!!! :))))
    poodle
    poodle
       265 / 954
    25 апреля в 17:20
    белый нигер!
    Дракон1988
    Дракон1988
       169 / 954
    25 апреля в 16:46
    Я такой джин помню пил в одно время))С ним сразу же ассоциации))
    sir_Alex
    sir_Alex
       84 / 954
    25 апреля в 16:43
    Забросили американцы шпиона на Украину. Идет он по деревне, видит, сидит дед.
    - Здоровенькі були, діду!
    - Привіт, американський шпигун!
    - Який же я американський шпигун??? Я - гарний український хлопець!
    - Який же з тебе гарний хлопець, коли ти негр губатий!!! 🤣🤣🤣
    Zenit_84
    Zenit_84
       87 / 954
    25 апреля в 16:38
    Молодец
    112910415
    112910415
       97 / 954
    25 апреля в 16:31
    расист, однозначно
    Знатог
    Знатог
       350 / 954
    25 апреля в 16:30
    белий белий тильки загорелий.
    Klаsse
    Klаsse
       394 / 954
    25 апреля в 16:29
      Гавроша
      Гавроша
         30 / 954
      25 апреля в 16:26
      Да какой он черный? Он просто в тарасовке не был, вот там уж черные так черные.
      Гуливер
      Гуливер
         929 / 954
      25 апреля в 16:22
      Другое дело негры в тарасовке им помогает общаться с тренером баня Глушакова
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         69 / 954
      25 апреля в 16:21
      русский уголь
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
         208 / 954
      25 апреля в 16:14
      Коктейль в баночке ! ))))))))))))))))))
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         70 / 954
      25 апреля в 16:12
      Это как эфиоп,из фильма жмурки.
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