Нобоа назвал себя «чёрным русским»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своей жизни в России.

Я умею говорить по-русски, хоть и неправильно, но самое главное, что люди меня понимают. После того, как прожил в этой стране 11 лет, могу назвать себя чёрным русским. Редко бывает, чтобы иностранец говорил по-русски. Мне же комфортно. Знаю русский и испанский, благодаря этому, могу помочь тренеру общаться с Барриосом. Это приятно.