Нобоа назвал себя «чёрным русским»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своей жизни в России.
Я умею говорить по-русски, хоть и неправильно, но самое главное, что люди меня понимают. После того, как прожил в этой стране 11 лет, могу назвать себя чёрным русским. Редко бывает, чтобы иностранец говорил по-русски. Мне же комфортно. Знаю русский и испанский, благодаря этому, могу помочь тренеру общаться с Барриосом. Это приятно.
Толерастная Эвропа за подобный юмор натравляет современную инквизицию.
Респект Кристиан!!!
Толерастная Эвропа за подобный юмор натравляет современную инквизицию.
Респект Кристиан!!!
- Здоровенькі були, діду!
- Привіт, американський шпигун!
- Який же я американський шпигун??? Я - гарний український хлопець!
- Який же з тебе гарний хлопець, коли ти негр губатий!!! 🤣🤣🤣
- Здоровенькі були, діду!
- Привіт, американський шпигун!
- Який же я американський шпигун??? Я - гарний український хлопець!
- Який же з тебе гарний хлопець, коли ти негр губатий!!! 🤣🤣🤣