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Федотов: «„Оренбург“ пропустил глупейший гол на последних секундах»

25 апреля 2019, 20:38
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:2).

Начали хорошо, имели моменты. На наш взгляд, было два эпизода, когда можно было поставить одиннадцатиметровые. Потом пропустили с пенальти, хотя там разобраться сложно, кто кого держал. Пусть разбираются.

Не бросили играть, даже оставшись вдесятером. Созидали, пользовались расслабленностью хозяев, создавали моменты, забили хороший гол. Был еще эпизод, когда мяч выпустил вратарь - тогда мы имели стопроцентный момент. Но игрок не воспользовался этой возможностью. Затем пришло наказание: пропустили глупейший гол на последних секундах. Проиграли подбор, игроков не было в нужной зоне. Футбол такие мелочи не прощает.  

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   128 / 959
26 апреля в 07:07
Обидно, досадно.......но ладно....Енисей с победой....
pomor45
pomor45
   75 / 959
25 апреля в 21:05
Бывают в жизни огорчения. Ничего, итак неплохо выступаете для новичка РПЛ, а таких пролётов и у более маститых немало.
cska plus
cska plus
   20 / 959
25 апреля в 21:01
Счёт на табло.
Sаshа
Sаshа
   187 / 959
25 апреля в 20:48
готовьтесь к матчу с Арсеналом
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