Федотов: «„Оренбург“ пропустил глупейший гол на последних секундах»

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:2).

Начали хорошо, имели моменты. На наш взгляд, было два эпизода, когда можно было поставить одиннадцатиметровые. Потом пропустили с пенальти, хотя там разобраться сложно, кто кого держал. Пусть разбираются.

Не бросили играть, даже оставшись вдесятером. Созидали, пользовались расслабленностью хозяев, создавали моменты, забили хороший гол. Был еще эпизод, когда мяч выпустил вратарь - тогда мы имели стопроцентный момент. Но игрок не воспользовался этой возможностью. Затем пришло наказание: пропустили глупейший гол на последних секундах. Проиграли подбор, игроков не было в нужной зоне. Футбол такие мелочи не прощает.