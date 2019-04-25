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Защитник «Анжи» рассказал о плачевной ситуации в клубе

25 апреля 2019, 14:17

Защитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал о плачевной ситуации в клубе.

Дела все хуже, хуже и хуже. Лично я получал последнюю зарплату в июле 2017 года, скоро будет 2 года, как не платят. У нас нет денег ни на что, я не знаю как мы еще на выезды ездим. Живем в Махачкале в долг, летаем в долг, должны всему миру, дела только хуже и хуже. Мы на 99 процентов знаем, если команда доживет до последней игры, ее не будет. Команда — банкрот. «Анжи» больше не будет. Только благодаря словам тренера и беседам в раздевалке остаемся в команде, выходим на поле, какие-то еще очки набираем. Надежды с каждым днем все меньше и меньше, ее и так в принципе не было, а чем дальше, тем больше понимаем, что все — это конец.

Недавно сообщалось, что «Анжи» получил второй транш от РПЛ.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
25 апреля в 22:38
Очень жаль Анжи.
grifon2013
grifon2013
   749 / 954
25 апреля в 17:33
осталось месяц помучаться и на свободу с чистой совестью,наиболее конкурентоспособные найдут себе другую команду,потерпите парни вы молодцы не дали сорвать чемпионат РФПЛ
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
25 апреля в 15:42
Пусть не играет вообще , чем жалобиться . Не выходи, не играй.
Дюпин или Понсе-действительно жаль,когда уйдут. Эти ИГРАЮТ.
А такие как Удалые, Гапоны и Калоши из раза в раз только привозят.
Серж 5454
Серж 5454
25 апреля в 15:22
всех так посадить без зп на год мож играть научаться
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 15:18
"Анжи" не нужна ни городу ни зрителям ни футболу.
311
311
   53 / 954
25 апреля в 15:13
Куда вообще смотрит РФС? Как допустили к турниру команду с таким положением дел, да и ещё не по спортивному принципу?)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
25 апреля в 15:10
НАДО БЫЛО В ТОМ ГОДУ ПЫЛИТЬ В ФНЛ И НЕ ЛЕЗТЬ НЕЗАСЛУЖЕННО В РПЛ !
ПОДЕЛОМ !

ГЫ-ГЫ
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
25 апреля в 14:43
Команда без денег, без своего стадиона, без своей базы, без болельщиков!
Зачем нужен такой позор нашему футболу?
И после всего этого они ещё имеют совесть подавать документы на лицензирования на следующий сезон в РПЛ и надеяться, что им поверят и оставят. Такой наглости я ещё не видел.
Дать доиграть и помянуть с чистой совесть.!

Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
25 апреля в 14:34
"Лично я получал последнюю зарплату в июле 2017 года" пздт как дышит! Иначе полный дурак, который не ушел из клуба 1,5 года назад еще.
parallels
parallels
   3 / 954
25 апреля в 14:33
судьба клуба была ясна ещё осенью - зачем ещё набирать денег в долг, если в итоге всё равно расформирование? верните амкар!
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 14:29
Тем не менее Енисей обгоняют.
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