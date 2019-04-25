Аленичев: «„Енисей“ уже многие похоронили, но шансы у нас есть»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.
Мне показалось, что при счете 1:0 и после удаления игрока соперников мои футболисты не поверили, что могут выиграть, пропала уверенность и появился мандраж. Мы пропустили необязательный гол, но считаю, что ребята заслужили победу. Нас похоронили многие, но шансы у нас есть, будем за них цепляться. Грядущий матч с «Локомотивом»? У них будет больше времени на восстановление, плюс у нас будет тяжелый перелет, однако постараемся отобрать очки у «Локо» в Москве.