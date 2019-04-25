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Аленичев: «„Енисей“ уже многие похоронили, но шансы у нас есть»

25 апреля 2019, 18:24
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

Мне показалось, что при счете 1:0 и после удаления игрока соперников мои футболисты не поверили, что могут выиграть, пропала уверенность и появился мандраж. Мы пропустили необязательный гол, но считаю, что ребята заслужили победу. Нас похоронили многие, но шансы у нас есть, будем за них цепляться. Грядущий матч с «Локомотивом»? У них будет больше времени на восстановление, плюс у нас будет тяжелый перелет, однако постараемся отобрать очки у «Локо» в Москве.
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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
26 апреля в 00:51
Молчал бы позорник, слил проекту за даром, за то Оренбургу с ручным судьей боролись!
311
311
   53 / 954
25 апреля в 23:44
Какие еще шансы, Алень? Спартаку очки нужнее были!)
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 22:00
Ахахах! Во хрюща а.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
25 апреля в 20:30
дурачка включил
ДСА
ДСА
   133 / 954
25 апреля в 20:07
???? пить надо меньше.
Zimmer
Zimmer
   815 / 954
25 апреля в 19:36
Шансы есть всегда.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
25 апреля в 18:45
Надо было свиней обыгрывать, а не продавать матч.
serh62
serh62
   79 / 954
25 апреля в 18:39
надеюсь ты вылетишь с енисеем.
serh62
serh62
   79 / 954
25 апреля в 18:39
алениев-продажная свинья....
удав
удав
   124 / 954
25 апреля в 18:30
поздно пить боржоми
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
25 апреля в 18:28
Даже на 15 место шансов с такой игрой нет.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 18:25
Какие шансы? Шансы были бы, если бы с Уралом довели матч до победы, да обыграли Уфу дома, а так, все!
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