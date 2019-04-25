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Мамаев: «Любое наказание я приму по-мужски»

25 апреля 2019, 15:44

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что примет любое наказание по-мужски.

Изъявлял ли я желание примириться с потерпевшим Гайсиным? Да, на очной ставке. Надеюсь, что рано или поздно встретимся и пообщаемся в дружелюбной форме. Для меня это большой урок. За эти действия я несу наказание, а не сижу дома. Рано или поздно я выйду и надеюсь, что между нами не останется недосказанности и негатива. По большому счёту это обычная мужская ситуация. Можно, конечно, огорчиться и озлобиться на нас, но время лечит. Постараюсь всё исправить. Мы нормальные ребята, просто сложилась такая ситуация.

Думаю, все всё понимают, уже всё сказано. Каждый из нас уже всё понимает. Будем стараться, чтобы люди, которым я когда-то причинил вред, были счастливы, чтобы люди про это забыли. Что касается следствия, то я не могу это комментировать. Наша работа — играть, их работа — вести процесс. Я приму любое наказание. Но соизмеримость я не хочу даже комментировать, давить на жалость. Любое наказание я приму по-мужски.

Конечно, есть желание продолжить футбольную карьеру. Зависит от наказания. Если я смогу выйти и продолжить, то хочу. Это единственный мой источник дохода, чему я отдал свою жизнь. Если нет, то ничего страшного, есть другие вещи.

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Все комментарии
GKN
GKN ответил Sergey Z
   727 / 954
26 апреля в 05:46
Хорошего срока ему!!!
Да, здесь лучше не зарекаться
saviola_09
saviola_09
   905 / 954
26 апреля в 02:15
Слова сказаны по-мужски. Только не расходились бы слова с делом. Отвечать за свои поступки - дело чести любого человека, а не пытаться отмазаться и откупиться..
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 22:18
Мужик, ёптать! 😄😄😄
Sergey Z
Sergey Z ответил Питермен
   135 / 954
25 апреля в 21:41
Удачи, скоро выйдете с Александром на свободу и, надеюсь, снова встретитесь с провокаторами Паком и водителем, только на этот раз без камер и свидетелей
Как страшно!!!
Sergey Z
Sergey Z ответил GKN
   135 / 954
25 апреля в 21:39
Удачи Павлу!
Хорошего срока ему!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил ATG
   738 / 954
25 апреля в 21:37
тебе какая разница кто сколько спускает за вечер и уж тем более кто сколько получает ... Раз такой умный вот пойди и отремонтируй свой подъезд для начала
Ты жена Мамаева? Сестра Кокорина? Типичная женская логика. В противном случае не очень пойму твоего возмущения. Хоть ты и болельщица всего что блестит и модно, то есть Барселоны, всё же немного странно, что пытаешься защитить этих двух.
Я не получаю миллионы долларов ни за что. А если бы получал, то воспитание бы не позволило ноги на стол в общественном месте класть и сосаться в кафе.
Каждый человек должен задавать себе вопрос, для чего он в этом мире? И сделать что-то полезное, оставить след после себя. Их след - шампанское на 250 тысяч долларов (17,5 млн рублей). А удел рабов считать это нормальным.
ATG
ATG ответил Duda Gigolaev Osetin
   411 / 954
25 апреля в 20:58
Это же будущий депутат ! Так нагло врать только эта порода может.. Когда за вечер миллионы спускаешь, то не думаешь о "мужских" делах, поступках... Иди больницу отремонтируй в условном посёлке городского типа в России, искупи часть грехов. Один вечер в кафе у него равен одной однокомнатной квартире для ребёнка-сироты... Вот она справедливость капитализма. Был бы он ещё Криштиану Роналду, я бы понял.. Но в России никто не Криштиано Роналду. А получают много.
тебе какая разница кто сколько спускает за вечер и уж тем более кто сколько получает ... Раз такой умный вот пойди и отремонтируй свой подъезд для начала
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   738 / 954
25 апреля в 20:54
Это же будущий депутат ! Так нагло врать только эта порода может.. Когда за вечер миллионы спускаешь, то не думаешь о "мужских" делах, поступках... Иди больницу отремонтируй в условном посёлке городского типа в России, искупи часть грехов. Один вечер в кафе у него равен одной однокомнатной квартире для ребёнка-сироты... Вот она справедливость капитализма. Был бы он ещё Криштиану Роналду, я бы понял.. Но в России никто не Криштиано Роналду. А получают много.
korn3512
korn3512 ответил spartach n1
25 апреля в 20:36
В цвет)
korn3512
korn3512
25 апреля в 20:34
Запретить ему сидеть на кокоринских коленках, сроком на пять лет! Удавится же с**а)
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
25 апреля в 20:11
отсидишь потом ещо лекцию будешь читать таким же ахломонам как сам был))
Konst56
Konst56
25 апреля в 20:04
"Любое наказание я приму по-мужски", - сказал Мамаев и заплакал...
mars6791
mars6791 ответил Питермен
   779 / 954
25 апреля в 19:57
Дурная надежда. Это наиглупейшое что можно будет сделать, после освобождения.
spartach n1
spartach n1
   2 / 954
25 апреля в 19:53
GKN
GKN
   727 / 954
25 апреля в 19:48
Удачи Павлу!
spartach n1
spartach n1
   2 / 954
25 апреля в 19:43
spartach n1
spartach n1
   2 / 954
25 апреля в 19:41
Тома убежал в игнор и оттуда как моська жалобно лает )
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
25 апреля в 19:38
Есть сомнение, что это он написал! Написано грамотно, адвокатами, по делу! А играть, Паша, будет..., но на другой арене!!!
Икар
Икар
25 апреля в 19:34
БЫВШИЙ Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев

Галицкий все за него уже пояснил
spartach n1
spartach n1 ответил Jum13
   2 / 954
25 апреля в 19:33
Дезеувцы всё свою тему продвигают
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   52 / 954
25 апреля в 19:28
Дезеувцы всё свою тему продвигают
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   385 / 954
25 апреля в 19:18
С одной стороны жалко ребят кроме Кокорина младшего,этот петух совсем оборзел думая что все ему дозволено,с другой стороны сами виноваты что попали так,ну погудели всю ночь ну сядьте в сашину и едьте домой и было бы хорошо
Tommy Lee
Tommy Lee
   131 / 954
25 апреля в 19:09
    spartach n1
    spartach n1 ответил Дармштадище-Ингольштадище
       2 / 954
    25 апреля в 19:04
    может по этому некий водитель сразу обозвал кокору петухом?
    Почему обозвал,он же в зените играет ?
    Штиль
    Штиль ответил Jeck Denielse
       190 / 954
    25 апреля в 19:00
    Я уж подумал ты "прогуливаешь".....))) Как же так...Новость про Мамаева-Кокорина - а тебя нет...)))...С твоими дежурным "подонками" и "16ами"...))) Ты прям предсказуем...)))...Хочешь поговорить с дядей Ваней Лучшим...Открывай ближайшую ветку про Кокорина...И он там...)))
    Не трогай его, он доносчик и провокатор. Меня забанили по его наводке, хотя в теме ругань только от него исходила.
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище ответил spartach n1
       554 / 954
    25 апреля в 19:00
    может по этому некий водитель сразу обозвал кокору петухом?
    spartach n1
    spartach n1
       2 / 954
    25 апреля в 18:56
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       65 / 954
    25 апреля в 18:55
    Мне была бы прелюбопы тна ситуация с твоей окраской, если бы он был футболистом из Тулы, или Самары. А так во всех твоих комментариях торчат огромные газпромовские уши. Для всех нормальных людей он не футболист, а человек, переступиаш й закон. Но для тебя и твоих соплеменников это слишком высокая материя. Жаль
    mugik1973
    mugik1973 ответил mihaluch
    25 апреля в 18:52
    Только за Тюменский
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       244 / 954
    25 апреля в 18:33
    Паша молодец, в отличии от Какоши
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