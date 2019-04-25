Медведев: «Не знаю, у кого еще из клубов РПЛ такой график, как у „Зенита“»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Зенит» имел мало времени на подготовку к матчу - после «Краснодара» игроки прилетели под утро, и было всего два полноценных дня на тренировку. Не знаю, какой клуб Премьер-Лиги еще играет в таком графике, но календарь есть календарь. У «Крыльев» непростая ситуация в чемпионате, и нам не будет легко, но мы идем к цели.