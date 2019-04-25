Медведев: «Не знаю, у кого еще из клубов РПЛ такой график, как у „Зенита“»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
«Зенит» имел мало времени на подготовку к матчу - после «Краснодара» игроки прилетели под утро, и было всего два полноценных дня на тренировку. Не знаю, какой клуб Премьер-Лиги еще играет в таком графике, но календарь есть календарь. У «Крыльев» непростая ситуация в чемпионате, и нам не будет легко, но мы идем к цели.
Также Медведев прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (2:0).
Команда в первом тайме играла неплохо, контролировала мяч и было предчувствие, что во втором тайме откроет счет, так и вышло. Забили два красивых гола, а могли еще несколько. «Динамо», несмотря на место в таблице, выглядит неплохой командой. Дмитрий Хохлов (главный тренер) знает, что хочет от доступных ему футболистов. Но «Зенит» победил заслуженно.
напрягают матчи с 11 утра (непонятно на кой...)
напрягают матчи с 11 утра (непонятно на кой...)
всё горит и припекает..
всё горит и припекает..
А если честно , какого хрена Медведев ноет? Зенит спокойно доиграет и обязан стать чемпионом заранее ! Некрасивая байда!
А если честно , какого хрена Медведев ноет? Зенит спокойно доиграет и обязан стать чемпионом заранее ! Некрасивая байда!
В топ чемпионатах играют по 2 матча в неделю и не плачут, а эти вечно воют на луну
В топ чемпионатах играют по 2 матча в неделю и не плачут, а эти вечно воют на луну