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Медведев: «Не знаю, у кого еще из клубов РПЛ такой график, как у „Зенита“»

25 апреля 2019, 20:31

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Зенит» имел мало времени на подготовку к матчу - после «Краснодара» игроки прилетели под утро, и было всего два полноценных дня на тренировку. Не знаю, какой клуб Премьер-Лиги еще играет в таком графике, но календарь есть календарь. У «Крыльев» непростая ситуация в чемпионате, и нам не будет легко, но мы идем к цели.

Также Медведев прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (2:0).

Команда в первом тайме играла неплохо, контролировала мяч и было предчувствие, что во втором тайме откроет счет, так и вышло. Забили два красивых гола, а могли еще несколько. «Динамо», несмотря на место в таблице, выглядит неплохой командой. Дмитрий Хохлов (главный тренер) знает, что хочет от доступных ему футболистов. Но «Зенит» победил заслуженно. 

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin
   372 / 954
26 апреля в 10:54
А в чём сложность?
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 06:28
ЗЕНИТ чемпион !!!
Питер рулит
Питер рулит
   85 / 954
26 апреля в 04:45
Сам реально не понимаю что такого в таком графике ?!?
напрягают матчи с 11 утра (непонятно на кой...)
Питер рулит
Питер рулит ответил Wolf77785
   85 / 954
26 апреля в 04:44
Морозовский, как там Арсенал Тула?
он не может ответить у него задача жизни побольше огнетушителей скупить...
всё горит и припекает..
Dinamikk
Dinamikk
   545 / 954
26 апреля в 00:43
Чухонцы совсем оборзели, ободрали весь чемпионат России как липку, без пяти минут картонные чемпионы, и еще ноют.. видно денег мало
grazie100
grazie100
   466 / 954
25 апреля в 23:19
    grazie100
    grazie100
       466 / 954
    25 апреля в 23:14
      grazie100
      grazie100
         466 / 954
      25 апреля в 22:57
      На крики и взывания о справедливости спартаковских лицемеров никто не реагирует , кроме некоторых краснодарских единомышленников
      grazie100
      grazie100
         466 / 954
      25 апреля в 22:52
      График составляли для Спартака , но и это не помогло 🐷
      mihaluch
      mihaluch
         61 / 954
      25 апреля в 21:36
      Календарь составлялся под чутким руководством Федуна.
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 954
      25 апреля в 21:29
      Зато у свиней самый лёгкий график. Гыгыгы
      Wolf77785
      Wolf77785
         42 / 954
      25 апреля в 21:23
      Морозовский, как там Арсенал Тула?
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 954
      25 апреля в 21:18
        Zenit_84
        Zenit_84
           87 / 954
        25 апреля в 21:05
        Вот именно
        pomor45
        pomor45
           75 / 954
        25 апреля в 20:57
        Все должны играть не меньше двух раз в неделю.
        STVA 1
        STVA 1
           43 / 954
        25 апреля в 20:57
        Я тоже не знаю , у кого из клубов РПЛ есть такая возможность для ротации!!!
        А если честно , какого хрена Медведев ноет? Зенит спокойно доиграет и обязан стать чемпионом заранее ! Некрасивая байда!
        Artemon9
        Artemon9
           330 / 954
        25 апреля в 20:36
        Как надоело нытье клубов РПЛ по поводу календаря..
        В топ чемпионатах играют по 2 матча в неделю и не плачут, а эти вечно воют на луну
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