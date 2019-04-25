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Мамаев: «Кокорин изначально пытался меня вытащить из драки»

25 апреля 2019, 16:43

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком

Я признаю нанесенные мной повреждения. Это моя ответственность. Я буду ее нести, какую бы меру пресечения суд бы не избрал. Вы говорите о сговоре и хулиганских действиях — это другое. Пытались ли Кокорин-старший или Протосавицкий предотвратить избиение Соловчука? Я могу сказать только правду. Я слышал попытки предотвращение конфликта в мой адрес. Саша пытался меня из этой ситуации изначально вытащить. Это когда я побежал за Соловчуком. Кокорин мне кричал, когда я уже бежал. Потом когда уже наносил удары. Он подошёл, насколько я помню, когда я уже не бил Соловчука.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
25 апреля в 21:30
а потом Саша подумал "а чем я хуже?" и двинул стулом Пака
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 954
25 апреля в 18:36
Кокорин изначально пытался меня из драки вытащить, но я ему объяснил, что водитель один, а нас пятеро и мы ему точно наваляем, поэтому Саша присоединился к драке.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Союзник противников
   19 / 954
25 апреля в 18:29
не суди посебе,а то в игнор улетишь,весна это май-июнь
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 17:33
Мамаева можно освобождать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
25 апреля в 17:29
Главные спортивные новости...
LOpp
LOpp
   24 / 954
25 апреля в 17:28
Ну прям Бонни и Клайд.
Romeo 777
Romeo 777
   197 / 954
25 апреля в 17:24
Задрала уже эта тема про них...
Союзник противников
Союзник противников ответил 25процентный клоун
   17 / 954
25 апреля в 17:18
Парни ,за вас пью ,не Макалайн конечно,но чтобы весну вы встретили на природе
...весну 2020 года???Ну ты и изверг! Пусть этой осенью выйдут,у нас уже весна в разгаре.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   121 / 954
25 апреля в 17:15
Зачем бить Соловчука?
Palex
Palex
   51 / 954
25 апреля в 17:13
Кто там редактор соккера? Сам не боишься там оказаться?
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
25 апреля в 17:04
За.... вы этими новостями! Ну дайте уж им расстрел да и все! Статья же на вышку тянет, на электрический стул! Самого Пака обидели! Который всего то матом обложил! А Пакам это разрешено они же высшее сословие! А тут челядь замахнулась стулом ))
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
25 апреля в 16:57
Парни ,за вас пью ,не Макалайн конечно,но чтобы весну вы встретили на природе
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
25 апреля в 16:47
Соккеру нравиться 62о полоскать . Писать по ходу нечего и это главные футбольные новости .
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