Мамаев: «Кокорин изначально пытался меня вытащить из драки»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

Я признаю нанесенные мной повреждения. Это моя ответственность. Я буду ее нести, какую бы меру пресечения суд бы не избрал. Вы говорите о сговоре и хулиганских действиях — это другое. Пытались ли Кокорин-старший или Протосавицкий предотвратить избиение Соловчука? Я могу сказать только правду. Я слышал попытки предотвращение конфликта в мой адрес. Саша пытался меня из этой ситуации изначально вытащить. Это когда я побежал за Соловчуком. Кокорин мне кричал, когда я уже бежал. Потом когда уже наносил удары. Он подошёл, насколько я помню, когда я уже не бил Соловчука.