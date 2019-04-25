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«Спартак» лишился теоретических шансов на чемпионство

25 апреля 2019, 22:44
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак», проиграв тульскому «Арсеналу» (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России, лишился математических шансов на титул.

За 5 туров до конца первенства «красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на 15 очков. В случае равенства баллов впереди будет «Зенит» за счет личных встреч.

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Все комментарии
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил амурец
   371 / 954
26 апреля в 19:07
у Спартака есть адекватные болельщики?
Нет, в тарасовке таких не водится.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик
   432 / 954
26 апреля в 17:00
Наш Спартак вчера опять прославился!
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 16:10
Федун ставил перед коновым три задачи, выиграть: ЛЕ, КР, ЧР. Первые две он давно выполнил, а вчера решил и третью. Классный тренер! Для тарасовки просто идеален.
амурец
амурец ответил Палыч82
   83 / 954
26 апреля в 15:55
у Спартака есть адекватные болельщики?
blitz
blitz
   614 / 954
26 апреля в 12:15
И в футболе кб остались без чемпионства.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Палыч82
   73 / 954
26 апреля в 11:47
Одни гиены и ехидны в комментариях собрались. Просто жаль Спартак и адекватных болельщиков красно-белых
Значит ты не бывал на ветках ЦСКА , ....когда случаются осечки и сколько там хрюканья от мясных!
Палыч82
Палыч82
   783 / 954
26 апреля в 10:48
Одни гиены и ехидны в комментариях собрались. Просто жаль Спартак и адекватных болельщиков красно-белых
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 10:43
У них и не было их
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Evilhuman
   6 / 954
26 апреля в 08:11
Они теперь будут желать 4 места в группе ЛЕ, чтобы кто-нибудь повторил их рекорд/был хуже их. Желали ведь ЦСКА 8:0 от Реала, а Локомотиву 6 поражений в группе
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 01:26
У Спартака их и не было ни когда
Только кейс Федуна помогает удержатся в РФПЛ
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
26 апреля в 00:48
Арсенал на хвосте .
Какое чемпионство ?
Великолепный
Великолепный ответил Footbolista
   113 / 954
26 апреля в 00:28
Этот хоть ловил...у Дырофея два куска мыла между ног проскочило...
"Саша три дырки" после удара и с центра поля поймать не может
Спроси у Рыкова! хе-хе
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   10 / 954
26 апреля в 00:02
Этот хоть ловил...у Дырофея два куска мыла между ног проскочило...
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   10 / 954
25 апреля в 23:59
Вы же хрюкаете все время на Спартак)...и мы похрюкаем...
Великолепный
Великолепный ответил Footbolista
   113 / 954
25 апреля в 23:52
Поражение Спартака не отменяет два очка в домик Дырофеева...смешные кони однако)...то за Ливерпуль прячутся от позорных 0:6...то за Спартак)...
Юрий Гаврилов: "Максименко ловил мяч, как мыло в бане" бу-га-га
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
25 апреля в 23:52
на вылет в ФНЛ шансы есть)
Беспределов
Беспределов
   694 / 954
25 апреля в 23:48
Беспредел полный
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
25 апреля в 23:48
НЕТ ЮБИЛЕЯ СИМОНЯНА - НЕТ ЧЕМПИОНСТВА

Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
25 апреля в 23:45
вот даже не знаю, попадут в ЕК ,будет жуткий позорище, не попадут и так позорище, но тогда болелы из-за чужих спин будут хрюкать на другие клубы
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
25 апреля в 23:42
Так и сомнений никаких в этом не было. Позор до очередного юбилея симоняна?
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   10 / 954
25 апреля в 23:32
Поражение Спартака не отменяет два очка в домик Дырофеева...смешные кони однако)...то за Ливерпуль прячутся от позорных 0:6...то за Спартак)...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
25 апреля в 23:29
Miaf
Miaf
   612 / 954
25 апреля в 23:25
Третье поражение в четырех играх. Олег - это трындец!
Великолепный
Великолепный
   113 / 954
25 апреля в 23:12
Аууууууу! spartach n1, ты где? Народ ждет картинок про Сашу "три дырки"
лишившего теоретических шансов на чемпионство пищевик 😀🤣😃
kust07
kust07
   82 / 954
25 апреля в 23:10
    Bruno Senna
    Bruno Senna ответил Leha-ha50
       871 / 954
    25 апреля в 23:07
    А как он в 2017-м ЦСКА хоронил, теперь свою же команду затопил, позор!
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin ответил Дикий мужчина
       668 / 954
    25 апреля в 23:05
    Это позор!
    Мауро Бальди
    Мауро Бальди ответил Так Себе Аналитик
    25 апреля в 23:03
    перед ними федун пальмой трясёт, вот они все зашуганные-то!
    позор!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       37 / 954
    25 апреля в 23:01
    СпаМ приносит смех и радость людям!
    Пусть остаётся на 6 месте)))).
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    25 апреля в 23:01
    арифметика...
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