«Спартак» лишился теоретических шансов на чемпионство

«Спартак», проиграв тульскому «Арсеналу» (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России, лишился математических шансов на титул.
За 5 туров до конца первенства «красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на 15 очков. В случае равенства баллов впереди будет «Зенит» за счет личных встреч.
Только кейс Федуна помогает удержатся в РФПЛ
Только кейс Федуна помогает удержатся в РФПЛ
Какое чемпионство ?
Какое чемпионство ?
Спроси у Рыкова! хе-хе
Спроси у Рыкова! хе-хе
https://www.youtube.com/watch?v=1I7pG-hbsTk
лишившего теоретических шансов на чемпионство пищевик 😀🤣😃
лишившего теоретических шансов на чемпионство пищевик 😀🤣😃
позор!
позор!
Пусть остаётся на 6 месте)))).
Пусть остаётся на 6 месте)))).