Свидетель: «Кирилл Кокорин был самым агрессивным из всей компании»

Андрей Андрацкин, бариста кафе «Кофемания» в день, когда там состоялась драка с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал в суде об обстоятельствах инцидента.
Андрацкин проходит по делу в качестве свидетеля.
– Кто был самым агрессивным?
– Вот этот, – показывая на Кирилла Кокорина. – Он выпрыгивал из-за спины и бил человека в костюме. Кого-то другого, не Пака.
– Из-за спины кого?
– Кого-то другого.
– Вы видели этот удар?
– Видел. Он ударил кулаком. Целился в лицо, а попал не знаю куда.
– Видели момент удара стулом?
– Да. Шла словесная перебранка. Пак, кажется, сидел.
– В чем выражалась перебранка?
– Я рядом не стоял. Видел, что они что-то говорят, агрессивно разговаривают.
– Пак разговаривал с несколькими людьми?
– Да, двое или трое.
– Что дальше?
– Один человек берет стул, замахивается. Второй человек пытается остановить этот удар. В итоге стул все равно куда-то попал.
– В какую часть?
– Мне кажется, что в лицо и в тело. У стула же четыре ножки, они могли.
– Стулья тяжелые у вас?
– Не особо. Обычный деревянный стул. Он не дубовый. Его может поднять любой человек.
– Ударить им можно больно?
– Если учитывать степень замаха, то получить можно больно.
– Что было дальше?
– Мне показалось, что Пак дальше начал защищаться. Он постарался выставить руки, если идет удар. Дальше крики. У нас такая политика, что мы не можем взять кого-то и скрутить. Мы могли только стоять между ними и просить, чтобы они вышли на улицу. Потом мужчина начал снимать на камеру.
– Где?
– В пяти метрах. Кто-то ему сказал, чтобы прекратил съемку. Когда это услышала компания, одна девушка перелезла через стол и плеснула снимающему ром с колой в лицо. Она была супернеадекватная, бросала тарелки. Кричала: Я тут императрица, я тут главная.
– Дальше?
– Далее мы открыли второй выход, и попросили их выйти. Они расплатились и вышли.
– Кто-то из компании просил удалить видео?
– Вот вы сказали сейчас, и я начинаю что-то припоминать. Но что-то конкретное я вам не могу сказать.