Игрок «Спартака» сломал нос американцу

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта.
Футболист утром не остановился на зеленый сигнал светофора для пешеходов. В это время американец Майкл Коу Джон Эли пересекал улицу и столкнулся с автомобилем хавбека. Из-за этого между сторонами началась драка. В итоге иностранцу потребовалась помощь медиков, у него диагностировали перелом костей носа.
От госпитализации американец отказался. Он написал заявление, что не имеет претензий. В отделении полиции Гулиев предложил потерпевшему оплатить визиты к врачам, дал денег и несколько раз извинился.
Недавно бывший наставник «красно-белых» Дмитрий Аленичев пытался оспорить назначенный ему штраф и вернуть водительские права, но у него ничего не получилось.
Два сюжета, две схожие оперы, а финал и итоги, совсем разные... Бывает...
Два сюжета, две схожие оперы, а финал и итоги, совсем разные... Бывает...
Сейчас мы будем наблюдать массовый переход и остальных спартаковцев из секты "Что Кокорин себе позволяет" в "Сейчас все чиновники правила вождения нарушают и американцев бьют, почему нашему беспредельщику нельзя?"
Сейчас мы будем наблюдать массовый переход и остальных спартаковцев из секты "Что Кокорин себе позволяет" в "Сейчас все чиновники правила вождения нарушают и американцев бьют, почему нашему беспредельщику нельзя?"
Я так понимаю, источник новости тебе не смутил?
Я так понимаю, источник новости тебе не смутил?
Сейчас КБ братья налетят и станут доказывать, что Гулиеву правила не писаны, а американец сам носом на его кулак 5 раз налетел.
Сейчас КБ братья налетят и станут доказывать, что Гулиеву правила не писаны, а американец сам носом на его кулак 5 раз налетел.
Знал, что очень скоро припомню тебе твои же слова
Знал, что очень скоро припомню тебе твои же слова