ГлавнаяНовости

Игрок «Спартака» сломал нос американцу

сегодня, 19:05

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта.

Футболист утром не остановился на зеленый сигнал светофора для пешеходов. В это время американец Майкл Коу Джон Эли пересекал улицу и столкнулся с автомобилем хавбека. Из-за этого между сторонами началась драка. В итоге иностранцу потребовалась помощь медиков, у него диагностировали перелом костей носа.

От госпитализации американец отказался. Он написал заявление, что не имеет претензий. В отделении полиции Гулиев предложил потерпевшему оплатить визиты к врачам, дал денег и несколько раз извинился.

Недавно бывший наставник «красно-белых» Дмитрий Аленичев пытался оспорить назначенный ему штраф и вернуть водительские права, но у него ничего не получилось.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Свидетель: «Кирилл Кокорин был самым агрессивным из всей компании»
Вчера, 16:11 Комментарии15
Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом виде
09 апреля Комментарии4
У. Дембеле оштрафован на 10 тысяч евро за беспорядок в съемном жилище
08 апреля Комментарии21
Лучшее, что может сделать Федун
08 апреляАлександр Чистяков в блоге "Спартаком" единымКомментарии31
Озбилиз о причине разрыва контракта с «Виллем II»: «Я тоже совершаю ошибки»
06 апреля Комментарии4
В Сербии недовольны наличием символики Косово на «Ахмат-Арене»
05 апреля Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил particular
   47 / 965
сегодня в 20:06
Это же разные истории. В одном случае заявление было, а в этом американец написал, что претензий не имеет. Раз нет претензий, значит нет и преступления.
311
311
   72 / 965
сегодня в 20:01
Продажный пендос-капиталист на пути к американской мечте!)
particular
particular
   7 / 965
сегодня в 19:58
Подумаешь, нос сломал... Пострадавший американец, ведь, не представляет Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ...
Два сюжета, две схожие оперы, а финал и итоги, совсем разные... Бывает...
Питермен
Питермен
   188 / 965
сегодня в 19:58
Пиндос будет знать, но и пупсика надо наказать обязательно
Морозовский
Морозовский
   18 / 965
сегодня в 19:57
Вот сразу видно культурного человека: тут же, аж ТРИ разА извинился, деньжатами снабдил, врачей оплатил, снял напряжённость российско-американских отношений в государственном масшабе - стали так скать закадычными друзьями! Это, вам, не россиян да белорусов бегать разным мажорам с лезбиянками мутузить по Москве!
311
311
   72 / 965
сегодня в 19:56
Повезло, что не Пак переходил дорогу!)
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 965
сегодня в 19:56
ну конечно, это же ни чиновник а просто человек и поэтому тарасовский свин разгуливает на свободе, правосудие для всех говорили они
la-respect0
la-respect0 ответил Сергей Саныч
   391 / 965
сегодня в 19:53
))))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Сергей Саныч
   11 / 965
сегодня в 19:51
Сломать нос америкосу святое дело.
Прохожих давить тоже, видимо.

Сейчас мы будем наблюдать массовый переход и остальных спартаковцев из секты "Что Кокорин себе позволяет" в "Сейчас все чиновники правила вождения нарушают и американцев бьют, почему нашему беспредельщику нельзя?"
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Bastardo
   678 / 965
сегодня в 19:51
У Мамариных ситуация осложняется тем, что там, если я правильно помню, статья Побои переквалифицирована на Хулиганство. В первом варианте потерпевшая сторона может забрать заявление(если для этого не истёк срок), во втором не может. Если Аязу дадут "хулиганку", то просто примирением сторон дело не закроют.
Думаю, что ничего не дадут - американец уже денежку взял, претензий не имеет) Хотя я не так подкован в юридических вопросах)
Alladins
Alladins
   53 / 965
сегодня в 19:51
У свиней табуретка - это оружие, а автомобиль - средство передвижения.
КЭТиК
КЭТиК
   176 / 965
сегодня в 19:50
Американец через время все припомнит
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   48 / 965
сегодня в 19:49
Сломать нос америкосу святое дело.
Egorium
Egorium
   68 / 965
сегодня в 19:49
Если сломаешь кому-то нос в нашей стране автомобилем, то ничего не будет, а если даже только попытаешься это сделать табуреткой, из СИЗО не вылезешь.
Bastardo
Bastardo ответил parallels
   640 / 965
сегодня в 19:49
ты кто вообще? вот там и сиди. а я требую, чтобы постили одинаково. раз кокориных спецом выводят в топ - то и свинью, пожалуйста, туда же. справедливо? вполне.
У тебя очень плохая память. Не первый разный уже пересекаемся.
Я так понимаю, источник новости тебе не смутил?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 965
сегодня в 19:49
Спартаковский мажор, пешеходов не задавил, так нос сломал.

Сейчас КБ братья налетят и станут доказывать, что Гулиеву правила не писаны, а американец сам носом на его кулак 5 раз налетел.
VV V
VV V
   52 / 965
сегодня в 19:47
Свинское воспитание проглядывается сразу.....
Denkuz
Denkuz
   37 / 965
сегодня в 19:47
Свинья еще на свободе? Где справедливость?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   607 / 965
сегодня в 19:45
Надо было кричать beat the pigs
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 965
сегодня в 19:44
Видать паренек бодрящей глушаковсой самогонки отведал!!!
parallels
parallels ответил Bastardo
   3 / 965
сегодня в 19:40
соккер, хватит накручивать просмотры. и так этого цирка хватает. вы футбольный сайт - или уже нет? простой пример: футбольная новость про сборную у вас почему-то не выделена жирным. а как выдернуть из контекста петухов, да выделить пожирнее, дезеувам из тарасовки на радость - так вы первые. тьфу. стыдно за вас. (с) Знал, что очень скоро припомню тебе твои же слова
ты кто вообще? вот там и сиди. а я требую, чтобы постили одинаково. раз кокориных спецом выводят в топ - то и свинью, пожалуйста, туда же. справедливо? вполне.
Abverin
Abverin
   42 / 965
сегодня в 19:39
Свиньи начинают калечить людей раньше, чем играть.
Bastardo
Bastardo ответил Azu-Killah37
   640 / 965
сегодня в 19:37
Согласен, это видать рядовой американец, решил денежку лучще поиметь, у нашего узкоглазого чинуши таких фантиков горы, вот и пошёл на принцип) Ситуации по сути одинаковые, а вот действующие лица - разные)
У Мамариных ситуация осложняется тем, что там, если я правильно помню, статья Побои переквалифицирована на Хулиганство. В первом варианте потерпевшая сторона может забрать заявление(если для этого не истёк срок), во втором не может. Если Аязу дадут "хулиганку", то просто примирением сторон дело не закроют.
Антиспамм
Антиспамм
   117 / 965
сегодня в 19:37
Америкосу нужно было содрать со свиней круглую сумму, нашим такое не под силу.
Bastardo
Bastardo ответил parallels
   640 / 965
сегодня в 19:37
просто позор, как вчера постили про кокориных - и как сегодня про гулиева. прямо-таки микроскопическая заметочка, авось не заметят. ТРЕБУЮ РАЗМЕСТИТЬ ЭТОТ ПОЗОР В ГЛАВНЫХ!
соккер, хватит накручивать просмотры. и так этого цирка хватает. вы футбольный сайт - или уже нет? простой пример: футбольная новость про сборную у вас почему-то не выделена жирным. а как выдернуть из контекста петухов, да выделить пожирнее, дезеувам из тарасовки на радость - так вы первые. тьфу. стыдно за вас. (с)
Знал, что очень скоро припомню тебе твои же слова
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   572 / 965
сегодня в 19:36
...нормально !...мир они покорять собрались...каждому пендосу - сломаный нос !.
Сантус
Сантус
   74 / 965
сегодня в 19:34
Думаю америкос крикнул ему -свинья!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   23 / 965
сегодня в 19:33
Гулиев с головой не дружит? Сначала наезжает на человека потом ещё и нос ломает. Совсем берега попутал.
parallels
parallels
   3 / 965
сегодня в 19:32
просто позор, как вчера постили про кокориных - и как сегодня про гулиева. прямо-таки микроскопическая заметочка, авось не заметят. ТРЕБУЮ РАЗМЕСТИТЬ ЭТОТ ПОЗОР В ГЛАВНЫХ!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил parallels
   5 / 965
сегодня в 19:31
федунботам нужно кинуть кость после позорного поражения в дерби.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100