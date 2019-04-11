Игрок «Спартака» сломал нос американцу

сегодня, 19:05

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта.

Футболист утром не остановился на зеленый сигнал светофора для пешеходов. В это время американец Майкл Коу Джон Эли пересекал улицу и столкнулся с автомобилем хавбека. Из-за этого между сторонами началась драка. В итоге иностранцу потребовалась помощь медиков, у него диагностировали перелом костей носа.

От госпитализации американец отказался. Он написал заявление, что не имеет претензий. В отделении полиции Гулиев предложил потерпевшему оплатить визиты к врачам, дал денег и несколько раз извинился.

Недавно бывший наставник «красно-белых» Дмитрий Аленичев пытался оспорить назначенный ему штраф и вернуть водительские права, но у него ничего не получилось.