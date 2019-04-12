Честь и совесть. Футболист атакует… пешехода

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В полку футболистов, проваливших тест на адекватность, прибыло. Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода в Москве, и «Соккер.ру» не может молчать.

Сразу подчеркну, что не собираюсь в этом материале впадать в крайности, морализировать и давать оценку психическому состоянию или моральному облику Гулиева. То, что сделал Аяз – ужасно и необъяснимо, общественность должна знать о хамском поведении публичной личности, замалчивать эту тему непростительно для СМИ , хотя и вам, и мне больше удовольствия доставил бы разговор о футболе, а не о проделках футболиста на дороге. Но страна и футбольная общественность должна знать своих героев в лицо, как узнала Кокорина с Мамаевым. Виноватые должны покаяться и заслужить прощение тем или иным способом, и Гулиев теперь тоже под прицелом.

Что произошло?

10 апреля около 10:30 утра Гулиев ехал на своем «Мерседесе» на тренировку «Спартака» по Краснопрудной улице и не остановился на «зебре», когда у пешеходов загорелся зеленый сигнал. Автомобиль задел одного из пешеходов, которым оказался работающий в Москве 29-летний американский переводчик Майкл Коул Джон Эли. По словам очевидцев, контакт был несущественным, и пешеход без предъявления претензий продолжил движение.

Однако Аяз остановил машину, догнал человека и нанес ему удар на ходу, тот снова никак не отреагировал и просто ушел от неадекватного водителя. Если бы эпизод был исчерпан на этом, разговора бы не было. Ну, испугался – за сохранность ли своего автомобиля или здоровье самого пешехода, ну, выплеснул агрессию. Это худо-бедно укладывается в социальные нормы поведения. Шокирует то, что делает Гулиев дальше.

Видео с камер: футболист «Спартака» Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на «красный».



Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. pic.twitter.com/bXGu2edwwP — baza (@bazabazon) 11 апреля 2019 г.

Футболист возвращается к машине, производит какие-то манипуляции – возможно, закрывает ее. После этого Аяз бежит к троллейбусной остановке, где стоит пешеход, на которого он до этого наехал автомобилем, которого догнал и нанес за это удар, и начинает жестоко избивать парня. Свидетели говорят, что тротуар был залит кровью – так бывает, когда разбиваешь нос человеку, медики позже выявили у Майкла переломы костей носа.

Кто-то вызвал полицию, в итоге участники инцидента оказались в отделении, где то ли к Гулиеву вернулось сознание, то ли он связался с кем-то здравомыслящим, в общем, футболисту удалось загладить конфликт по горячим следам. Говоря прямо, Аяз сумел откупиться от человека, которого избил, и американец между деньгами сейчас и российским правосудием потом выбрал первое, написав заявление об отсутствии претензий.

«Урок на всю жизнь»

Повезло, что Гулиеву на дороге попался «всего лишь» иностранец, а не чиновник какой-нибудь. И символично, что эта история произошла в день суда над Кокориным и Мамаевым. В официальном заявлении, которое написали за Аяза и вывесили на официальном сайте «Спартака», он говорит: «Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» Хорошо, если так. Пусть станет уроком. Но разве не урок для Гулиева и любого другого футболиста то, что происходит с Кокориным и Мамаевым? Разве нельзя было уже выучить ценный урок на чужой горькой ошибке?

А еще интересно, на какие действия распространяется этот урок? Как он вообще формулируется? Может быть, так: нельзя бить пешеходов. Допустим. А можно ли систематически нарушать правила дорожного движения? У Гулиева с декабря 2018 года, когда он приобрел этот самый «Мерседес», 200 штрафов на сумму около 100 тысяч рублей, преимущественно за несоблюдение скоростного режима. Часть из них оплачена, но разве это нормально?

Граждан могут лишить прав за случайный наезд на разделительную линию, который в принципе не несет угрозы жизням и здоровью других участников движения и может быть совершен из-за плохой видимости или стертой разметки – каждый случай индивидуален, но такое случается. И в то же время закон поощряет водителей, систематически и цинично нарушающих ПДД, лишь бы они платили штрафы. В чем, по-вашему, цель правил дорожного движения? И кто представляет большую угрозу на дороге? Вопрос, в первую очередь, к водителям.

Реакция

Футбольный клуб «Спартак» отреагировал на инцидент с участием Гулиева молниеносно, простите мой сарказм. Все случилось утром 10 апреля, вчера эта история бурно обсуждалась в СМИ , появилось видео, ГУ МВД выложило официальную информацию вчера в 20:56 по московскому времени. На сайте «Спартака» написали об инциденте с Гулиевым только сегодня утром в 8:50. Ждали, когда контент-менеджер выйдет на работу?

10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок «красно-белых» вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.

В чем заключаются «строгие дисциплинарные санкции», узнать нам не суждено. Несколько позже, в 9:15 на официальном сайте «Спартак» появилась повинная самого Гулиева:

Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков «красно-белых», перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!

Пострадавший Майкл Коул воздержался от комментариев, ограничившись короткой фразой: «Это был тяжелый день».