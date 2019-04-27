Малком объяснил, почему отказал «Роме» и выбрал «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Малком рассказал подробности своего перехода в каталонский клуб. Летом прошлого года бразилец был очень близок к переходу из «Бордо» в «Рому», но в итоге подписал контракт с «Барселоной».

Я никогда не принимал предложение «Ромы». Это мои агенты сказали «да». Я был доволен, но затем появился вариант с «Барселоной». Это было моей мечтой – тренироваться, играть и прогрессировать рядом с лучшими футболистами.

Переход в «Рому» тоже был мечтой, но это можно было сделать и позже. Я предпочёл перейти в «Барселону», чтобы многому научиться, и это то, что происходит сейчас. Временами я играю не так часто, но каждый день я учусь чему-то новому, наблюдая за одноклубниками. Я воплощаю свою мечту. Именно поэтому я выбрал «Барселону».