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Малком объяснил, почему отказал «Роме» и выбрал «Барселону»

27 апреля 2019, 06:40

Нападающий «Барселоны» Малком рассказал подробности своего перехода в каталонский клуб. Летом прошлого года бразилец был очень близок к переходу из «Бордо» в «Рому», но в итоге подписал контракт с «Барселоной».

Я никогда не принимал предложение «Ромы». Это мои агенты сказали «да». Я был доволен, но затем появился вариант с «Барселоной». Это было моей мечтой – тренироваться, играть и прогрессировать рядом с лучшими футболистами. 

Переход в «Рому» тоже был мечтой, но это можно было сделать и позже. Я предпочёл перейти в «Барселону», чтобы многому научиться, и это то, что происходит сейчас. Временами я играю не так часто, но каждый день я учусь чему-то новому, наблюдая за одноклубниками. Я воплощаю свою мечту. Именно поэтому я выбрал «Барселону».

Также Малком отметил, что считает одноклубника Лионеля Месси намного лучше форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Armyan4eG
Armyan4eG ответил S.T.A.L.K.E.R.135
27 апреля в 20:07
у романистов молодое дарование Дзаньоло по лучше тебя играет уже сейчас
Серия А, это лига пешеходов и если Дзаньоло сегодня играет хорошо в италии это не говорит о том что в другой лиге ему будет место, и вообще я особо не припомню топовых итальянцев за пределами их страны... ну и прекрасное тому подтверждение вылет Юве из ЛЧ.
Если бы не Рон, вообще был бы позор как с Реалом...
Малком уже успел забить в класико, так что твой аргумент не рассматривается.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
27 апреля в 18:03
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Artuom
       180 / 954
    27 апреля в 17:55
    Толку от такой халявы?) Такими достижениями не похвастаешься, ведь не ты их выиграл.
      Artuom
      Artuom ответил BARCDJIN
         203 / 954
      27 апреля в 17:24
      Твое время придет...и правильно сделал что в Сроме тебя нет, ибо ты требл на халяву выйграешь ...не каждый так может..
      Толку от такой халявы?) Такими достижениями не похвастаешься, ведь не ты их выиграл.
      Artuom
      Artuom
         203 / 954
      27 апреля в 17:21
      Вот и "прогрессируй теперь на скамейке". Для того чтобы развиваться нужно как можно больше играть, иначе ни как.
      BARCDJIN
      BARCDJIN
         180 / 954
      27 апреля в 15:06
      Твое время придет...и правильно сделал что в Сроме тебя нет, ибо ты требл на халяву выйграешь ...не каждый так может..
      S.T.A.L.K.E.R.135
      S.T.A.L.K.E.R.135
         459 / 954
      27 апреля в 11:16
      у романистов молодое дарование Дзаньоло по лучше тебя играет уже сейчас
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         9 / 954
      27 апреля в 08:18
      Рома давно уже не команда. Правильно сделал , что в Барсу перешел.
      vinyardrip
      vinyardrip
         691 / 954
      27 апреля в 07:54
      Деньгунчик—лезунчик. ауть футболлер. Че он сделал за карьеру? Лизат, не считат))
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
         667 / 954
      27 апреля в 07:52
      Типовое объяснение.
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