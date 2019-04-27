Ханни, Ташаев, Зе Луиш и Фернандо могут покинуть «Спартак» летом

Летом «Спартак» планирует продать нескольких футболистов основного состава, которые являются слишком дорогостоящим активом, об этом сообщают СМИ.
Софьян Ханни потерял доверие Олега Кононова и в трёх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе. Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя.
Также «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Недавно стало известно, что «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым.
Дорого обойдётся лишь Федуну. Придётся заплатить за расторжение контрактов.
А покупатели, если они есть, теперь торопиться не будут.
Зачем?,- если сами объявили о разгоне основы.
Дорого обойдётся лишь Федуну. Придётся заплатить за расторжение контрактов.
А покупатели, если они есть, теперь торопиться не будут.
Зачем?,- если сами объявили о разгоне основы.
Ташаев никакой
Зе Луиш полное дно
Ташаев никакой
Зе Луиш полное дно
и где здесь адекватность ?)))))
и где здесь адекватность ?)))))
Опять что ли курс на омоложение? Не дай Бог привлекать Гапонова, Мамина и иже с ними.
Опять что ли курс на омоложение? Не дай Бог привлекать Гапонова, Мамина и иже с ними.
Можно сколько угодно продавать и покупать игроков, менять тренеров и руководство.... но вменяемость - не купишь, а дурь в голове - не продашь!
Можно сколько угодно продавать и покупать игроков, менять тренеров и руководство.... но вменяемость - не купишь, а дурь в голове - не продашь!
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
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ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
ХА
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