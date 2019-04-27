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Ханни, Ташаев, Зе Луиш и Фернандо могут покинуть «Спартак» летом

27 апреля 2019, 14:15

Летом «Спартак» планирует продать нескольких футболистов основного состава, которые являются слишком дорогостоящим активом, об этом сообщают СМИ.

Софьян Ханни потерял доверие Олега Кононова и в трёх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе. Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя.

Также «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).

Недавно стало известно, что «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым.

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Все комментарии
Gunther
Gunther
30 апреля в 21:37
Наконец-то! Видать терпение Федуна не безгранично...
kust07
kust07
   82 / 954
27 апреля в 23:49
и это в святую Пасху,и слава Богу.Бог услышал молитвы красно-белых
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
27 апреля в 21:34
В Тарасовке распродажа неликвида! 😃🤣😃
protest58us
protest58us ответил Морозовский
   478 / 954
27 апреля в 21:29
Если только Спартак его отбелит на пару тонов,хотя бы до уровня Барриоса
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
27 апреля в 19:24
Зе Луиша "зенья" купит!
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
27 апреля в 18:21
Пришло время прощаться
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
27 апреля в 18:11
Ну еще бы! Тотальная чистка состава будет в стане пупсиков, однозначно) Неугодных Лене Федуну отправят в более успешные и сильные клубы, вот и все.
RIR68
RIR68
   112 / 954
27 апреля в 17:42
больше всего в спартаке у Кононова не оправдал доверие сам спартак, поэтому он и решил отправить его в пердив!!!
Сп62
Сп62
   467 / 954
27 апреля в 17:28
На мой взгляд, Хани наиболее техничный и умный игрок. Не доверять игру таким, тогда кому, Гулиеву? Игры с Ростовои и Арсеналом показали, каким игрокам доверяет тренер. А ещё говорит о спартаковском стиле. Смешно.
serh62
serh62
   79 / 954
27 апреля в 17:11
    tolctoy
    tolctoy ответил cska plus
       261 / 954
    27 апреля в 16:54
    Такое очищение спартаку не поможет, хрющатник может очиститься только через пердив.
    Через пердив может очистится только гинерятник.Да и то вряд ли.
    КАМЮ
    КАМЮ
       120 / 954
    27 апреля в 16:20
    И кто из них является "дорогостоящим активом"???
    Дорого обойдётся лишь Федуну. Придётся заплатить за расторжение контрактов.
    А покупатели, если они есть, теперь торопиться не будут.
    Зачем?,- если сами объявили о разгоне основы.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    27 апреля в 16:17
    Ага, ещё Жору Джикия и Рому и в пердив.
    Константин Белых
    Константин Белых
       308 / 954
    27 апреля в 16:08
    Зе Луиша продавать и за любые бабки-хоть за ящик пива. То что творит эта образина не поддается ни какой логике. Ни мяч обработать ни пас отдать еще и спотвкается на ровном месте! Адриано на год даже для лавки то что надо. Фернандо надо с рюкзаком бегать по горам чтоб физуху улучшить. Нужен центр нап и мощный вингер типа Промеса. И думать над этим прямо счас ибо сезон просран .И Мельгарехо тоже на выход.
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 954
    27 апреля в 16:00
    "Спартак" начал тщательную подготовку к переходу в ФНЛ.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       336 / 954
    27 апреля в 15:50
    фернандо стоит оставить ради штрафных, луис адриано временами не плох, ханни для лавки пойдёт
    Ташаев никакой
    Зе Луиш полное дно
    ABir
    ABir
       176 / 954
    27 апреля в 15:46
    Чтобы всех продавать, сначала надо их позиции заполнить лучшими или равноценными вариантами. Недавно уже продали Попова, Ерёмина и Ананидзе, улучшений в игре не последовало
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    27 апреля в 15:36
    Такое очищение спартаку не поможет, хрющатник может очиститься только через пердив.
    Zak11
    Zak11
       249 / 954
    27 апреля в 15:32
    Фернандо можно было бы оставить. Да и Ханни тоже.
    CВИН
    CВИН
       618 / 954
    27 апреля в 15:31
    Главное сохранить Лапочкина!
    Kolymchanin
    Kolymchanin
       372 / 954
    27 апреля в 15:25
    Эх Ташаев, Ташаев! Играл бы сейчас за Динамо, а так пойдет "по рукам", как деушка с низкой социальной ответственностью.
    Alex-96
    Alex-96
       103 / 954
    27 апреля в 15:19
    А капитаном фидун назначит гулиева, как наиболее подходящего кандидата под определение "спартаковский дух".
    MAUS
    MAUS ответил Footbolista
       71 / 954
    27 апреля в 15:18
    То есть Спартак свинарником можно называть...а конюшня и бомжарня это троллинг?))...
      makkie
      makkie
         11 / 954
      27 апреля в 15:14
      Боккетти где или его оставляют на лавку?
      Опять что ли курс на омоложение? Не дай Бог привлекать Гапонова, Мамина и иже с ними.
      Doping87
      Doping87
         91 / 954
      27 апреля в 15:04
      Хотят пол команды сменить, а в итоге тренера выкинут...
      Завтра
      Завтра
         428 / 954
      27 апреля в 14:51
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил Сов Армия
           14 / 954
        27 апреля в 14:45
        Ещё и назад не вернуться, ведь он недавно в интервью закидал свой бывший клуб какахами
        drug01
        drug01
           118 / 954
        27 апреля в 14:42
        Надо всех менять и первого Федуна!!!!
        Jum13
        Jum13
           52 / 954
        27 апреля в 14:40
        А
        ХА
        ХА
        ХА
        ХА
        ХА
        ХА
        ХА
        ХА
        ХА
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Сов Армия
        Сов Армия
           276 / 954
        27 апреля в 14:40
        Бедный Ташаев выкупил свой контракт у динамо чтобы играть в свинарнике. А они не оправдал доверие. Другим наука не лезьте в это болото, а то кто попадает в спартак считай что карьера закончена
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