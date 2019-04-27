Ханни, Ташаев, Зе Луиш и Фернандо могут покинуть «Спартак» летом

27 апреля 2019, 14:15

Летом «Спартак» планирует продать нескольких футболистов основного состава, которые являются слишком дорогостоящим активом, об этом сообщают СМИ .



Софьян Ханни потерял доверие Олега Кононова и в трёх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе. Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя.



Также «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).

Недавно стало известно, что «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым.