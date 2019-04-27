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«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Фенербахче»

27 апреля 2019, 10:58

Бывший игрок «Спартака» (сейчас работает скаутом) Игор Митрески заявил, что ведущие клубы России следят за полузащитником «Фенербахче» Эльхифом Элмасом.

Насколько мне известно, его просматривали не только скауты «Зенита». И «Локомотив», и «Спартак» также следят за ним. Более того, на него есть огромный спрос в Европе. Знаю об интересе «Милана», «Атлетико» и английских клубов. Даже «Реал», вроде бы, рассматривает его кандидатуру. Эльхифу всего 19 лет, но он уже очень многое умеет в футболе. Парень обладает отличной скоростью, может обыграть один в один, неплохо читает игру.

Плюс с характером и профессионализмом у него все в порядке. Например, перед тем, как перейти из македонского чемпионата в турецкий, специально нанимал индивидуального тренера, чтобы соответствовать более сильному турниру. После Пандева в Македонии пока не было более талантливого футболиста. У Эльхифа есть все шансы, чтобы сделать такую же карьеру, как Горан. Он может стать топ-игроком.

От Элмаса сейчас мало что зависит, так как он находится под контрактом. Будут решать клуб и агент. Насколько мне известно, «Фенербахче» хочет получить за него более 20 миллионов евро. В России, наверное, только «Зенит» способен дать такие деньги. Если питерцы будут готовы принять предложение «Фенербахче» без торга, то велика вероятность, что Элмас переедет в Россию. Я бы ему по крайней мере посоветовал год-два поиграть в российском чемпионате, а уже потом думать о топ-клубе в Европе. Все-таки сейчас для него важно получать игровую практику.

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АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
27 апреля в 20:39
если уж реал интересуется то за 20 бакланам не продадут
только за полтинник
Ваня лучший
Ваня лучший ответил parallels
   65 / 954
27 апреля в 15:24
Мы же не про средний возраст, а про трансферную политику. Назови мне хоть один трансфер Зенита моложе 20 лет. В ЦСКА таких только в этом году 5. Стратегии у клубов могут быть разными, в том числе и по финансовым причинам.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил parallels
   65 / 954
27 апреля в 13:50
Дело не в цене. Для Зенита и 40 не цена. Дело в том, что он молодой, а в Зените не любят и не умеют работать с молодыми, подводить их на уровень. Там берут сложившихся и то не всегда угадывают. Примеров десяток
Jum13
Jum13 ответил ziborock
   52 / 954
27 апреля в 13:14
Вы и Анжи с Енисеем не конкуренты!)
Конечно - мы мусором не интересуемся
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Алексей Коротеев
   313 / 954
27 апреля в 13:04
А платить за него ваши бабушки будут ? )))))))
Возьмёт ли его зенит, спартак или другие, доходы ни наших, ни ваших бабушек не изменяться. Поэтому не надо демагогий и пустых заявлений. Не уподобляйтесь коммунистам. Они перед выборами, а вы перед возможными покупками зенита, задаёте один и тот же вопрос: А как же бабушки?
Димoн
Димoн
   33 / 954
27 апреля в 12:31
зачем ему идти в Спартак, чтобы похрюкивать на десятом месте))) в Зенит, выбор очевиден, если Зенит ещё возьмёт)
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 12:29
Спартак только интересуется, не более, поэтому заголовок можно делать более лаконичным...
Karkaz
Karkaz
   531 / 954
27 апреля в 12:25
Зенит побьёт спартаковский "рекорд" в ЛЧ)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил parallels
   208 / 954
27 апреля в 12:17
думается, зенит неплохо усилится под ЛЧ, в которой не был аж 3 года. 20 лямов в таком случае не цена.
А платить за него ваши бабушки будут ? )))))))
VV V
VV V
   300 / 954
27 апреля в 12:14
Всё.....началось засадилово общих государственных денег !
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   279 / 954
27 апреля в 12:05
По возрасту не проходит в "Зенит" !
Ничего, на лавке год за два идет. Быстро дотянет.
andre_can
andre_can
27 апреля в 11:59
зачем Нам еще один полузащитник???
ziborock
ziborock ответил Jum13
   35 / 954
27 апреля в 11:41
Свиньи тут явно не конкуренты Зениту и Локо. Им надо интересоваться теми, кем интересуются Енисей и Анжи
Вы и Анжи с Енисеем не конкуренты!)
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
27 апреля в 11:40
По возрасту не проходит в "Зенит" !
parallels
parallels
   3 / 954
27 апреля в 11:34
думается, зенит неплохо усилится под ЛЧ, в которой не был аж 3 года. 20 лямов в таком случае не цена.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
27 апреля в 11:32
Не зулус, так что народные отпадают. А молодого да шустрого неплохо бы взять.
А то Зенит становится командой преСТАРелых...
Jum13
Jum13
   52 / 954
27 апреля в 11:31
Свиньи тут явно не конкуренты Зениту и Локо. Им надо интересоваться теми, кем интересуются Енисей и Анжи
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   459 / 954
27 апреля в 11:29
Интер так то тоже имеет виды на паренька как еще и ФИО и Лацио , турки 20 млн хотят за него
КАМЮ
КАМЮ
   120 / 954
27 апреля в 11:25
Пусть жребий тянут
Димoн
Димoн
   33 / 954
27 апреля в 11:23
в Спартак пойдёт только простак))) если умный футболист он пойдёт всегда в Зенит)
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 11:13
Во первых 19 лет, во вторых белый а это ознчает, что спартаку-федуну он не подойдёт.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
27 апреля в 11:09
В спартак не возьмут. Там глушаков не одобрит. Может турецкую баню распространить, конкуренты банщику не нужны.
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
27 апреля в 11:03
У Москвичей один метод! Обращать внимание на тех кого Зенит хочет заполучить!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
27 апреля в 11:03
Элмас, прочитав эту утку, засел за справочник в поисках неизвестного клуба Спартак. Ничего хорошего там не нашел. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   133 / 954
27 апреля в 11:01
Опять какой-то шлак откопали.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
27 апреля в 11:00
В Зените турок Текке играл. Не плохо себя проявил.
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