«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Фенербахче»

Бывший игрок «Спартака» (сейчас работает скаутом) Игор Митрески заявил, что ведущие клубы России следят за полузащитником «Фенербахче» Эльхифом Элмасом.

Насколько мне известно, его просматривали не только скауты «Зенита». И «Локомотив», и «Спартак» также следят за ним. Более того, на него есть огромный спрос в Европе. Знаю об интересе «Милана», «Атлетико» и английских клубов. Даже «Реал», вроде бы, рассматривает его кандидатуру. Эльхифу всего 19 лет, но он уже очень многое умеет в футболе. Парень обладает отличной скоростью, может обыграть один в один, неплохо читает игру.

Плюс с характером и профессионализмом у него все в порядке. Например, перед тем, как перейти из македонского чемпионата в турецкий, специально нанимал индивидуального тренера, чтобы соответствовать более сильному турниру. После Пандева в Македонии пока не было более талантливого футболиста. У Эльхифа есть все шансы, чтобы сделать такую же карьеру, как Горан. Он может стать топ-игроком.

От Элмаса сейчас мало что зависит, так как он находится под контрактом. Будут решать клуб и агент. Насколько мне известно, «Фенербахче» хочет получить за него более 20 миллионов евро. В России, наверное, только «Зенит» способен дать такие деньги. Если питерцы будут готовы принять предложение «Фенербахче» без торга, то велика вероятность, что Элмас переедет в Россию. Я бы ему по крайней мере посоветовал год-два поиграть в российском чемпионате, а уже потом думать о топ-клубе в Европе. Все-таки сейчас для него важно получать игровую практику.