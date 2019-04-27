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СМИ: «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым

27 апреля 2019, 14:06

СМИ сообщают, что по итогам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров руководство «Спартака» решило расстаться с некоторыми футболистами.

В их число входит капитан Денис Глушаков, чьи показатели не устраивают клуб. Также есть вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова. 

Однако если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определённых условиях ещё может остаться в клубе.

Контракты игроков действуют до лета 2020 года. «Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив футболистам компенсацию. 

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Все комментарии
Gunther
Gunther
30 апреля в 21:35
Все правильно делает клуб... Пришла пора обновлений
spartach n1
spartach n1 ответил Leningrad 84
   2 / 954
28 апреля в 13:53
Нет, ты не прав, ваш капитан - уникальное изделие по всем параметрам, особенно вне поля!
У бомжей вся команда такая .
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил spartach n1
   56 / 954
28 апреля в 09:07
В зенит его,или к лошадям там такие же изделия,не отличишь .
Нет, ты не прав, ваш капитан - уникальное изделие по всем параметрам, особенно вне поля!
yrasikos22
yrasikos22 ответил Jeck Denielse
   480 / 954
28 апреля в 05:57
Для Спартака будет правильно если они возьмут пример на следующий сезон с Цска, ведь у Спартака очень сильный молодежный состав,который ждет своего шанса.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил firtreeman
   36 / 954
27 апреля в 23:15
Нам иуда не нужен!
KLINSI
KLINSI
   945 / 954
27 апреля в 21:42
Ну уж нет!
Ненавидеть так уж до пенсии))).
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
27 апреля в 21:30
Глушаков:"Ненавижу спартак"
MAUS
MAUS ответил Морозовский
   71 / 954
27 апреля в 21:03
""зене" по возрасту Глушаков в самый раз!
знатно отпарит немытых ))))
MAUS
MAUS ответил Сп62
   71 / 954
27 апреля в 21:00
А где был совет, когда отдавали Ерёменко?
не нужен этот Еременко и Попов Спартаку, это игроки случая/разовые— пойдет не пойдет игра, обычно второе.
С Анжи они показали чего стоят!
MAUS
MAUS ответил Димoн
   71 / 954
27 апреля в 20:57
Вот ЭТО называется попал) 7 0 от Ливерпуля за это должно быть стыдно))) не забывается такое никогда) Стыдно за Спартак)))
ты так этим гордишься, будто сам эти семь голов забил)))))
ты то какое отношение имеешь к тому матчу чтобы стыдиться? ))))
или тебе по клаве проще стучать , чем работать))))
andrefino13
andrefino13 ответил spartach n1
   606 / 954
27 апреля в 20:18
А когда то, вы его на руках носили,не стыдно?
andrefino13
andrefino13 ответил Finn88
   606 / 954
27 апреля в 20:16
Послижи, а я помотрю...
spartach n1
spartach n1
   2 / 954
27 апреля в 20:10
В зенит его,или к лошадям там такие же изделия,не отличишь .
Finn88
Finn88 ответил andrefino13
   605 / 954
27 апреля в 19:55
Нужно писать-послежу🤔

🤣😂😂😂🤣🤣🤣
Finn88
Finn88
   605 / 954
27 апреля в 19:54
Было бы интереснее, если бы статья звучала-"Глушаков хочет расстаться со СПАТАКОМ"
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 19:51
Запоздалое решение....
leopit
leopit
   491 / 954
27 апреля в 19:43
А кто будет спартачам чакры прочищать.....
andrefino13
andrefino13
   606 / 954
27 апреля в 19:34
Подождём как будут развиваться события, пока интересно.)))
Apsny
Apsny
   45 / 954
27 апреля в 19:32
Партия сказала).
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
27 апреля в 19:24
Надёжу и опору,победного капитана и его Санчо Пансу выгоняют,изверги! Остаётся один не выясненный вопрос :В составе какой команды в следующем сезоне они будут унижать Федуна???
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Jeck Denielse
   26 / 954
27 апреля в 19:04
Куда важней наверно "не кто уйдёт"......"а кто придёт" ...на место ушедших... Ну а так....смысл что то скрывать...тут и не надо быть членом совета директоров чтоб понимать "состав не блеск"....и что уйдут не Джикия и ни Зобнин...)))
Не согласен.
Ещё играть несколько туров.
Как воспримут увольняемые такие новости?
С каким настроем выйдут на игру?
Не появиться ли мысль хлопнуть дверью и забить пару в свои ворота?
Нас же всегда обвиняли в том,что выносим сор из избы.
Сейчас тоже самое. Всему своё время.Осторожнее надо с информацй и людьми.
Те же грабли,кого не меняй.
Вот от коней такая информация вряд ли пройдёт.От нас же просто прёт.И все наверно гордятся волевыми решениями.
Глупость внутреннего менеджмента. Как всегда и было.
Stalker-ato
Stalker-ato
   387 / 954
27 апреля в 19:01
То есть в Спартаке совет директоров решает, кто будет играть, кого покупать в команду а кого за дверь с компенсацией, и даже не оставят для глубины состава, а зачем тогда в команде главный тренер????
Хай совет директоров и тренирует, раз они там все такие умные.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
27 апреля в 19:00
Ещё одного капитана гонят ссаными тряпками.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
27 апреля в 19:00
Руки прочь от глушака,это ваше всё, легенда-банщик-капитан-похороны (спартака)
Zoigen47
Zoigen47
27 апреля в 18:48
Похоже Спартак совсем потерял способность решать вопросы. Пол года не могут выгнать 14ка Глушакова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Сергей Саныч
   8 / 954
27 апреля в 18:46
От куда такие новости? Как они попадают за стены лукойла? Почему народ узнаёт то,что должно быть секретом до времени. Все всё знают,всё друг другу рассказывают,обсуждают. Кто уходит,кто приходит. Может не тех недавно уволили.Стукач остался. БАРДАК БАРДАК БАРДАК.
Куда важней наверно "не кто уйдёт"......"а кто придёт" ...на место ушедших...
Ну а так....смысл что то скрывать...тут и не надо быть членом совета директоров чтоб понимать "состав не блеск"....и что уйдут не Джикия и ни Зобнин...)))
kolpankolpan
kolpankolpan
   443 / 954
27 апреля в 18:45
Им надо не от Глушака избавляться, а от отвратного чурки запятнавшего Великий Спартак хулиганским избиением американца. Что видел уже весь мир.О чем же думают ослы?
blitz
blitz
   614 / 954
27 апреля в 18:40
Дениска ещё не сказал своего последнего слова
Томик
Томик ответил starche
   712 / 954
27 апреля в 18:35
Опять эта девка, пережравшая допинга на аватарке. Что ха бред?
Томик
Томик ответил dino-hsv
   712 / 954
27 апреля в 18:32
Ну да. Осталось только прощения попросить...
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