СМИ: «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым

27 апреля 2019, 14:06

СМИ сообщают, что по итогам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров руководство «Спартака» решило расстаться с некоторыми футболистами.

В их число входит капитан Денис Глушаков, чьи показатели не устраивают клуб. Также есть вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова.

Однако если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определённых условиях ещё может остаться в клубе.

Контракты игроков действуют до лета 2020 года. «Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив футболистам компенсацию.