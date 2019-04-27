СМИ: «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым

СМИ сообщают, что по итогам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров руководство «Спартака» решило расстаться с некоторыми футболистами.
В их число входит капитан Денис Глушаков, чьи показатели не устраивают клуб. Также есть вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова.
Однако если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определённых условиях ещё может остаться в клубе.
Контракты игроков действуют до лета 2020 года. «Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив футболистам компенсацию.
Ненавидеть так уж до пенсии))).
Ненавидеть так уж до пенсии))).
С Анжи они показали чего стоят!
С Анжи они показали чего стоят!
ты то какое отношение имеешь к тому матчу чтобы стыдиться? ))))
или тебе по клаве проще стучать , чем работать))))
ты то какое отношение имеешь к тому матчу чтобы стыдиться? ))))
или тебе по клаве проще стучать , чем работать))))
🤣😂😂😂🤣🤣🤣
🤣😂😂😂🤣🤣🤣
Ещё играть несколько туров.
Как воспримут увольняемые такие новости?
С каким настроем выйдут на игру?
Не появиться ли мысль хлопнуть дверью и забить пару в свои ворота?
Нас же всегда обвиняли в том,что выносим сор из избы.
Сейчас тоже самое. Всему своё время.Осторожнее надо с информацй и людьми.
Те же грабли,кого не меняй.
Вот от коней такая информация вряд ли пройдёт.От нас же просто прёт.И все наверно гордятся волевыми решениями.
Глупость внутреннего менеджмента. Как всегда и было.
Ещё играть несколько туров.
Как воспримут увольняемые такие новости?
С каким настроем выйдут на игру?
Не появиться ли мысль хлопнуть дверью и забить пару в свои ворота?
Нас же всегда обвиняли в том,что выносим сор из избы.
Сейчас тоже самое. Всему своё время.Осторожнее надо с информацй и людьми.
Те же грабли,кого не меняй.
Вот от коней такая информация вряд ли пройдёт.От нас же просто прёт.И все наверно гордятся волевыми решениями.
Глупость внутреннего менеджмента. Как всегда и было.
Хай совет директоров и тренирует, раз они там все такие умные.
Хай совет директоров и тренирует, раз они там все такие умные.
Ну а так....смысл что то скрывать...тут и не надо быть членом совета директоров чтоб понимать "состав не блеск"....и что уйдут не Джикия и ни Зобнин...)))
Ну а так....смысл что то скрывать...тут и не надо быть членом совета директоров чтоб понимать "состав не блеск"....и что уйдут не Джикия и ни Зобнин...)))