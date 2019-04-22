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«Зенит» не может позволить себе Ковачича, но есть вариант в Турции

22 апреля 2019, 08:29

На днях английские СМИ сообщили, что «Зенит» ведет переговоры по полузащитнику «Реала» Матео Ковачичу. Теперь же в Турции утверждают, что хорватский футболист «сине-бело-голубым» не по карману, так что петербуржцы поглядывают в сторону игрока из турецкого чемпионата.

Речь идет о 19-летнем хавбеке «Фенербахче» и сборной Македонии Эльхифе Элмасе. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 млн евро, тогда как «Реал» оценивает Ковачича в 38 млн евро.

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Все комментарии
удав
удав
   118 / 959
22 апреля в 22:01
новость из разряда "Месси нам не по карману,поэтому выберем погребняка"=)
ошалевший
ошалевший ответил подрыватель пуканов
   379 / 959
22 апреля в 21:40
Турки молодцы. доят газпром и по "Южному потоку" и дворовых футболистов впаривают.
газпром все доят,от этого и доходы на мест стоят уже много лет
RamonCSKA
RamonCSKA
   331 / 959
22 апреля в 20:42
влашич им чем плохой трансфер??
лучше варианта не найдут
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
22 апреля в 20:33
Зенит любого может позволит, а нужен ли вот в чем вопрос
Palex
Palex ответил alexando1974
   50 / 959
22 апреля в 20:31
зачем хавбека ненужен! в центр распасовщика нехватает после ухода передаста))
Нобоа справится.
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
22 апреля в 20:23
Может дешевле Миллера продать на органы ?
Он же никому не нужен !
alexando1974
alexando1974
   365 / 959
22 апреля в 18:27
зачем хавбека ненужен! в центр распасовщика нехватает после ухода передаста))
kolpankolpan
kolpankolpan
   407 / 959
22 апреля в 18:11
Что тут расплакались про плохой Зенит?Играет плохо -покупает.Играет хорошо покупает?Смотрите радуйтесь , интересно стало.А насчет покупок так лучше негра какого покупать чем мерзотного ваххабита.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил saha100
   183 / 959
22 апреля в 16:31
Про ваш зенит говорят пока есть Миллер и газпром
И ПАРАЛЯЛЯБОТ!
saha100
saha100 ответил Wolf77785
   133 / 959
22 апреля в 15:38
Про ваш зенит говорят пока есть Миллер и газпром
Wolf77785
Wolf77785 ответил saha100
   42 / 959
22 апреля в 15:36
зенит может покупать чемпионства проводить хорошие матчи с Краснодаром но популярнее Спартака зениту никогда не быть. Даже со стороны хейтеров внимания больше всего к Спартаку. Везде и всюду упоминается Спартак даже когда играют Урал рубин.
вам никогда не стать популярнее. Везде говорят про Зенит, а спартаке говорят, только когда что-то плохое произошло, одних твоих комментов достаточно 1 - про гомоспартак и 10 про Зенит!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Doping87
   65 / 959
22 апреля в 15:04
Зениту молодой не нужен. С ним работать надо, а там хотят все и сразу
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 14:55
а где свои воспитанники, собираете по всему миру и России, а своих на "улицу" - вот так становятся ЧЕМПИОНАМИ...
GianlukaVialli
GianlukaVialli
22 апреля в 14:46
Вот по поводу кармана тут все нормально 250 млн евро Газпром может выделить на трансферы а за такие деньги можно и месси купить
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 959
22 апреля в 14:24
Турки молодцы.
доят газпром и по "Южному потоку" и дворовых футболистов впаривают.
Prazdnik
Prazdnik ответил ДАША Д
22 апреля в 13:59
Согласен , деньги ломовые
lotsman
lotsman ответил Крутой камерунец
   525 / 959
22 апреля в 13:49
чето рановато вы бомжей (вы, бомжы имеется ввиду), впереди игра с давними "друзьями" Динамо, ну крылья ладно, там Ахмат, который любит вас ставить на место, потом кони, закадыки ваши, если Гинер вам не продастся то тоже захочет пободаться за медали,потом Ростов. теоретически везде потеря очков,поражения.короче бомжы, цыплят по осени считают))
У Зенита, из 6 оставшихся игр, 4 игры дома. (Динамо, Кр.Сов., ЦСКА, Енисей) и 2 игры на выезде (Ростов, Ахмат). Чтобы стать чемпионом, Зениту надо набрать 11 очков, в этих играх. Это в том случае, что Локо выиграет все игры и наберёт 18. Но следующая игра у Локо в Ростове, а Ростов, дома, очки неохотно отдаёт. Ахмат, с Краснодаром, тоже поборется. В 26 туре ЦСКА с Краснодаром. Кто то, а может и оба, очки потеряют. В 27 Ростов примет Краснодар, тоже возможна потеря очков. Цыплят по осени считают, но осень уже близко, да и цыплята окрепли.))
lotsman
lotsman ответил saha100
   525 / 959
22 апреля в 13:28
зенит может покупать чемпионства проводить хорошие матчи с Краснодаром но популярнее Спартака зениту никогда не быть. Даже со стороны хейтеров внимания больше всего к Спартаку. Везде и всюду упоминается Спартак даже когда играют Урал рубин.
Рад за вас. Наслаждайтесь популярностью. Популярность, она ведь такая разнообразная. Вот сейчас набирает обороты новость, что Спартак, в этом сезоне, бездарно играет и что он провалил сезон. Тоже популярность.))
Doping87
Doping87
   90 / 959
22 апреля в 13:03
Зачем Зениту ЦПЗ?🤦‍♂️ Нужен АПЗ и фланговый защитник!
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Риелтор с берегов Невы
   306 / 959
22 апреля в 12:51
Свиней уже посчитали. Локо, цска, и краснодар не деревенские дурачки, что бы свинам лигу чемпионов подарить. Теоретически, так все очки могут потерять. А то размечтался тут о потерях зенита. Если сквозь навоз, земли не видно, это не значит что в облаках витаешь.
спорим бомжарня не станет чемпионом?))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
22 апреля в 12:38
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Крутой камерунец
   317 / 959
22 апреля в 12:38
чето рановато вы бомжей (вы, бомжы имеется ввиду), впереди игра с давними "друзьями" Динамо, ну крылья ладно, там Ахмат, который любит вас ставить на место, потом кони, закадыки ваши, если Гинер вам не продастся то тоже захочет пободаться за медали,потом Ростов. теоретически везде потеря очков,поражения.короче бомжы, цыплят по осени считают))
Свиней уже посчитали. Локо, цска, и краснодар не деревенские дурачки, что бы свинам лигу чемпионов подарить. Теоретически, так все очки могут потерять. А то размечтался тут о потерях зенита. Если сквозь навоз, земли не видно, это не значит что в облаках витаешь.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил parallels
   183 / 959
22 апреля в 12:33
зениту. не по карману. 38 лямов. хороший анекдот)
Осторожно у нас принят закон о цензуре..
Заполярный
Заполярный
   303 / 959
22 апреля в 12:27
ЗАЧЕМ ЗА ОДНОГО КОВАЧИЧА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ПЛАТИТЬ, НЕ РЕНТАБЕЛЬНО. КОГДА МОЖНО ПАРУ ДЮЖИН НОВОСЕЛЬЦЕВЫХ И ЗАБОЛОТНЫХ НАБРАТЬ И ЕЩЕ ОСТАНЕТСЯ ЧТО БЫ МОЛЛО ВЕРНУТЬ, СИМВОЛ И ЛЕГЕНДУ КЛУПА.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 12:26
Из Реала покупать только безмозглый может, там же всё супердорого.
шацк
шацк
22 апреля в 12:24
38 не по карману? Турки - вы турки! Газовым пофигу на цену, да и на качество тоже, главное какой откат пойдет в карман...
Hypnoz
Hypnoz
   105 / 959
22 апреля в 12:20
Бюджетники, должны сделать королевский подарок бомжам ! Ковачича в торте !
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   306 / 959
22 апреля в 12:18
чето рановато вы бомжей (вы, бомжы имеется ввиду), впереди игра с давними "друзьями" Динамо, ну крылья ладно, там Ахмат, который любит вас ставить на место, потом кони, закадыки ваши, если Гинер вам не продастся то тоже захочет пободаться за медали,потом Ростов. теоретически везде потеря очков,поражения.короче бомжы, цыплят по осени считают))
saha100
saha100 ответил parallels
   133 / 959
22 апреля в 12:13
зенит может покупать чемпионства проводить хорошие матчи с Краснодаром но популярнее Спартака зениту никогда не быть. Даже со стороны хейтеров внимания больше всего к Спартаку. Везде и всюду упоминается Спартак даже когда играют Урал рубин.
saha100
saha100 ответил lotsman
   133 / 959
22 апреля в 12:10
зенит пичинен
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