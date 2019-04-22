«Зенит» не может позволить себе Ковачича, но есть вариант в Турции

22 апреля 2019, 08:29

На днях английские СМИ сообщили, что «Зенит» ведет переговоры по полузащитнику «Реала» Матео Ковачичу. Теперь же в Турции утверждают, что хорватский футболист «сине-бело-голубым» не по карману, так что петербуржцы поглядывают в сторону игрока из турецкого чемпионата.

Речь идет о 19-летнем хавбеке «Фенербахче» и сборной Македонии Эльхифе Элмасе. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 млн евро, тогда как «Реал» оценивает Ковачича в 38 млн евро.