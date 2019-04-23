Бабаев: «По Бекао всё решится в мае»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб в мае обсудит выкуп защитника Бекао у бразильского клуба «Баия».
В мае все решится. Мы уже общались с бразильцами, приедут его агенты, мы побеседуем и найдем компромиссное решение.
На данный момент бразилец травмирован.
Тем более, что к указанному сроку он станет ЕЩЁ старше..:))))
Тем более, что к указанному сроку он станет ЕЩЁ старше..:))))
----------------------------
Так в МАРТЕ или в МАЕ?
----------------------------
Так в МАРТЕ или в МАЕ?