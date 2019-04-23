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Бабаев: «По Бекао всё решится в мае»

23 апреля 2019, 09:47

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб в мае обсудит выкуп защитника Бекао у бразильского клуба «Баия».

В мае все решится. Мы уже общались с бразильцами, приедут его агенты, мы побеседуем и найдем компромиссное решение.

На данный момент бразилец травмирован

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил particular
   65 / 954
23 апреля в 18:02
Он не худший, но и не лучший... И спасал, и косячил... Стоит ли заморачиваться... Тем более, что к указанному сроку он станет ЕЩЁ старше..:))))
Ему всего 22 года. У него все впереди. Как минимум лет 10 карьеры в ЦСКА
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
23 апреля в 14:15
Если не за дорого можно вязть
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил armeec_♞
   756 / 954
23 апреля в 11:42
Бабаев: «По Бекао всё решится в марте»
исправили
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
23 апреля в 11:20
СОККЕР!!! Март и май не одно и то же!!!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил particular
   279 / 954
23 апреля в 11:05
Он не худший, но и не лучший... И спасал, и косячил... Стоит ли заморачиваться... Тем более, что к указанному сроку он станет ЕЩЁ старше..:))))
Не надо язвить. ДОЖИВЕТ к указанному сроку. Вполне возможно, во всяком случае.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   279 / 954
23 апреля в 11:04
Бекао - колоритная личность! Он украшает "ЦСКА"!
В кавычки надо было поставить УКРАШАЕТ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
23 апреля в 10:42
В мае надо выкупать контракт Бекао. Хороший защитник, к игре в ЦСКА уже приспособился, травму залечит и вновь будет в основе. ИМХО.
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 10:29
Надо постараться выкупить.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 10:26
Бекао - колоритная личность! Он украшает "ЦСКА"!
particular
particular
   1 / 954
23 апреля в 10:22
Он не худший, но и не лучший... И спасал, и косячил... Стоит ли заморачиваться...
Тем более, что к указанному сроку он станет ЕЩЁ старше..:))))
МКС
МКС
   149 / 954
23 апреля в 10:21
К марту восстановится там все и решится
holms918
holms918
   792 / 954
23 апреля в 10:20
Всё решится в марте следующего года?
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
23 апреля в 10:19
Всё будет хорошо.А что с характером травмы?
armeec_♞
armeec_♞
   266 / 954
23 апреля в 10:16
Бабаев: «По Бекао всё решится в марте»
armeec_♞
armeec_♞ ответил parallels
   266 / 954
23 апреля в 10:16
Кто-то походу еще не проснулся))
cska1948
cska1948
   96 / 954
23 апреля в 10:01
Бабаев: «По Бекао всё решится в марте»
----------------------------
Так в МАРТЕ или в МАЕ?
drug01
drug01
   118 / 954
23 апреля в 09:50
Не везёт ЦСКА!!!
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