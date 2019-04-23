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Лепсая: «Почеттино был готов тренировать в России»

23 апреля 2019, 01:55

Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал о том, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в своё время мог оказаться в чемпионате России.

Он ещё был тренером «Эспаньола». Агент позвонил мне и сказал, что он готов переехать в Россию, если им заинтересуется какой-то большой клуб. Но до конкретики, к счастью для Почеттино и, к сожалению для нас, не дошло, и его переезд не произошёл.

Напомним, недавно «Тоттенхэм» Почеттино вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одолев на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити».

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Байкал-38
Байкал-38
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23 апреля в 11:15
К чему это новость? Пиар Лепсая?
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