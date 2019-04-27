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Артуро Видаль завоевал восьмой чемпионский титул подряд

27 апреля 2019, 23:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль выиграл свой восьмой чемпионский титул подряд в разных командах.

Сегодня Видаль стал чемпионом Испании. До этого он четырежды кряду выигрывал Серию А с «Ювентусом», а затем трижды становился чемпионом Германии с «Баварией».

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Все комментарии
bsww
bsww
   326 / 954
30 апреля в 23:24
Ронадлу первый в серии АНГЛИЯ - ИСПАНИЯ - ИТАЛИЯ
Видаль в серии ИТАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ - ИСПАНИЯ первый или?
MSN-thebest
MSN-thebest
   500 / 954
29 апреля в 19:18
Вот кто нужен команде, чтобы гарантированно стать чемпионом! :)
Naimi Nabi
Naimi Nabi
28 апреля в 10:56
корзина чемпионских медалей уважуха
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 07:30
Титулованный игрок
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   122 / 954
28 апреля в 00:47
Артуро монстр
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
28 апреля в 00:25
прошелся по кабинетам
edubokom
edubokom
   696 / 954
28 апреля в 00:13
👍
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
28 апреля в 00:10
Круто)) молодец артуро))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
28 апреля в 00:03
Прикольно)
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