Артуро Видаль завоевал восьмой чемпионский титул подряд

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль выиграл свой восьмой чемпионский титул подряд в разных командах.
Сегодня Видаль стал чемпионом Испании. До этого он четырежды кряду выигрывал Серию А с «Ювентусом», а затем трижды становился чемпионом Германии с «Баварией».
Arturo Vidal has won his 8th consecutive league title.— Juan Velazquez (@JuanDirection58) 27 апреля 2019 г.
🇮🇹 Juventus 2011-15
🇩🇪 Bayern Munich 2015-18
🇪🇸 Barcelona 2018-19 pic.twitter.com/7LDaCSLlKO
Видаль в серии ИТАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ - ИСПАНИЯ первый или?
Видаль в серии ИТАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ - ИСПАНИЯ первый или?