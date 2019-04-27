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Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами

27 апреля 2019, 20:26
Млада БолеславЛоготип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)3 : 0Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)ФаставМатч завершен

В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию.

«Млада Болеслав» разгромила «Фастав» (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко. На счету 23-летнего футболиста 24 гола в первенстве. Он стал лучшим бомбардиром, опередив Жан-Давида Богеля из «Виктории» на целых 10 мячей.

Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил Лакшери
   569 / 954
29 апреля в 07:31
Виктория и Славия , две команды . Остальные в ФНЛ не потянут . Голы я видел , 73о полнейшее
Может расскажешь, чего китайцы с их лярдами донатят в Славию, а не в условную Томь, которая в разы ближе к Китаю? Уж не потому ли, что в отечественном болотном футболе даже Новосельцев кажется вменяемым защитником?
Лакшери
Лакшери ответил Bastardo
   195 / 954
28 апреля в 09:16
Виктория и Славия , две команды . Остальные в ФНЛ не потянут . Голы я видел , 73о полнейшее
Bastardo
Bastardo ответил Лакшери
   569 / 954
28 апреля в 07:24
Вы тот чемп видели ? И голы его . Молодец конечно , но все же там ближе к ФНЛ
А ты сам-то ФНЛ видел? Там болотный чемпионат. При это Базелюк больше забивал в ФНЛ. Я уж молчу про Викторию, которая два раза выбивала коней с евровесны.

Нормальные голы. Не то, что Караваев забил
Лакшери
Лакшери ответил Лакшери
   195 / 954
27 апреля в 22:30
Там бы Зебол 10 минимум забил
Лакшери
Лакшери
   195 / 954
27 апреля в 22:28
Вы тот чемп видели ? И голы его . Молодец конечно , но все же там ближе к ФНЛ
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 21:19
Молодец!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 21:10
Отличный результат, в два раза превосходит наших лучших.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
27 апреля в 20:50
Красава!
shur
shur ответил ДАША Д
   637 / 954
27 апреля в 20:43
Куда черчесов смотрит?
...Сава шепнёт,недавно в гостях у Комли был!!!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
27 апреля в 20:32
Чего в сборную не берут или он за Чехию заигран?
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
27 апреля в 20:30
Куда черчесов смотрит?
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