Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами

27 апреля 2019, 20:26

В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию.

«Млада Болеслав» разгромила «Фастав» (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко. На счету 23-летнего футболиста 24 гола в первенстве. Он стал лучшим бомбардиром, опередив Жан-Давида Богеля из «Виктории» на целых 10 мячей.

Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.