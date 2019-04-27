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«Анжи» не проиграл «Ростову» впервые за три года

27 апреля 2019, 19:34
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Анжи» в матче 26-го тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом». Махачкалинцы не проиграли ростовскому клубу впервые за три года.

В последний раз «Анжи» не уступал дончанам в апреле 2016 года. Тогда команды также сыграли вничью.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил DawnOfDestiny
   34 / 954
27 апреля в 22:34
живу без ставок. и Вам советую.
Спасибо. (На соккеровские фантики можно?)))
drive45
drive45
   640 / 954
27 апреля в 22:04
Менять состав Валере просто.
А побеждать Ростову что-то сложно.
Как так играть в гостях без капитана.
Ростов совсем не тот без нашего Гацкана.
Без атамана как нам побеждать.
Очки терять, да глупо глупо пропускать.
pomor45
pomor45
   75 / 954
27 апреля в 21:21
Валера заруливает.
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
27 апреля в 20:54
странный матч
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Шуnя771
   106 / 954
27 апреля в 20:52
Будем внимательно делать ставки...
живу без ставок. и Вам советую.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   316 / 954
27 апреля в 20:52
До сих пор празднуют победу над никакущим Спартаком аххах
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 19:53
Будем внимательно делать ставки...
сканер
сканер
   242 / 954
27 апреля в 19:46
Всё верно,есть такая статистика.
161регион
161регион
   189 / 954
27 апреля в 19:46
Еще одно достижение Валеры....
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