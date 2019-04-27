«Анжи» не проиграл «Ростову» впервые за три года

«Анжи» в матче 26-го тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом». Махачкалинцы не проиграли ростовскому клубу впервые за три года.
В последний раз «Анжи» не уступал дончанам в апреле 2016 года. Тогда команды также сыграли вничью.
«Анжи» в матче 26-го тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом». Махачкалинцы не проиграли ростовскому клубу впервые за три года.
В последний раз «Анжи» не уступал дончанам в апреле 2016 года. Тогда команды также сыграли вничью.
А побеждать Ростову что-то сложно.
Как так играть в гостях без капитана.
Ростов совсем не тот без нашего Гацкана.
Без атамана как нам побеждать.
Очки терять, да глупо глупо пропускать.
А побеждать Ростову что-то сложно.
Как так играть в гостях без капитана.
Ростов совсем не тот без нашего Гацкана.
Без атамана как нам побеждать.
Очки терять, да глупо глупо пропускать.