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Быстрее молнии. Рекордные голы первых секунд

вчера, 19:19

Аномально быстрые мячи сейчас в моде в АПЛ и РПЛ. «Соккер.ру» расширяет футбольный кругозор, знакомя с яркими дебютами. 

Ранним считается гол до 15-й минуты, а Наби Кейта отправил мяч в сетку ворот «Хаддерсфилда» на пятнадцатой секунде – новый рекорд «Ливерпуля» в АПЛ. Причем это уже второй очень быстрый мяч за неделю, а предыдущий стал самым быстрым за все времена.

Рекордно быстрые голы в истории АПЛ

23 апреля 2019 года Шейн Лонг из «Саутгемптона» в гостевом матче против «Уотфорда» забил на 7 секунде матча, побив восемнадцатилетний рекорд Ледли Кинга – защитник «шпор» расписался в воротах «Брэдфорда» в апреле 2001 года, и после него никто не смог отличиться раньше. До этой недели. 

Как видим, быстрые голы – редкая удача, и хотя не всегда приводят к победам, часто их получают в награду за живость видные футболисты. Ширер, Эриксен, Видука, Йорк, Саттон, Нолан, Битти и Бегович (единственный голкипер в списке) входят в официальную десятку АПЛ – все справились до начала 14-й секунды матча, хотя только двое втиснулись раньше десятой секунды.

Быстрее молнии. Рекордные голы первых секунд

А вот Хесус Навас – рекордсмен «Манчестер Сити» всех времен, забил на отметке в 13.8 секунды. Теперь его мяч не входит в десятку, где есть голы футболистов «Ньюкасла», «Лидса», «Астон Виллы», «Болтона» или «Сток Сити». Зато Хесус оставил память по себе в Манчестере, как гол Кейта запомнят в «Ливерпуле» - никогда не видели, чтобы забивали на 15 секунде. 

Самые шустрые снайперы в остальных лигах

Остальным элитным чемпионатам тоже есть чем похвастаться. Кариму Беллараби из «Байера» понадобилось 9 секунд, чтобы попасть в ворота «Боруссии» Д в 2014 году, и Кевин Фолланд из «Хоффенхайма» через год повторил это достижение. Хотя другие лиги пошли дальше, оба мяча смотрятся живенько – очень круто, что их сразу два в этом десятилетии:

В Италии Паоло Поджи справился еще быстрее – в 2001 году игрок «Перуджи» огорчил «Фиорентину», забив на 8 секунде матча – на отметке 8.1, как выяснили позже. Хотя спустя много лет в третьем итальянском дивизионе появился человек, который на одну сотую обошел Поджи – хавбек «Мелфи» Канотто, хотя понятно, что рекорд Серии А могут не побить еще десятилетия. 

Также ни Месси, ни Роналду не сумели превзойти достижение Хосебы Льоренте из «Вальядолида» - баскский нападающий забил на 7 секунде матча. 7.82 – официальный рекорд Ла Лиги. Рядом с показателем в 7.27 секунды расположился Роман Яремчук – украинский нападающий забил за «Александрию» три года назад. 

Также можно вспомнить гол Войнаровского из «Крымтеплицы» - в 2008 году в первой лиге забил спустя 3.5 секунды. Мишелю Риу из «Кана» далеко до такого показателя, зато его рекорд – гол на отметке в 7.1 секунды, держится с 1992 года. Мбаппе, твой выход! Хотя сейчас забить настолько быстро непросто – вратари насмотрелись голов с центра поля, осторожничают…  

Лидеры в еврокубках и матчах сборных

Рой Макай по-прежнему лидирует в списке авторов самых быстрых голов в истории Лиги чемпионов – 10.1 секунды потратил голландский форвард «Баварии», чтобы огорчить «Реал». По времени рядом расположился Хакан Шукюр – турецкий нападающий против Южной Кореи на ЧМ-2002 забил спустя 10.8 секунд от начала матча. 

В Лиге Европы в 2016 году Ян Сикора из «Слована» забил на 9 секунде в ворота «Карабаха». До этого рекордсменом был Витоло из «Севильи», который сумел огорчить вратаря «Вильярреала» на 13 секунде поединка. Намного быстрее в отборе к ЧМ-2018 справился Кристиан Бентеке – в ворота Гибралтара будущий призер финальной части турнира забил на отметке в 7.58 секунды. 

Примечательно, что он побил рекорд 1993 года, который установил игрок из Сан-Марино Гвалтьери, который забил… сборной Англии. А вот на чемпионатах Европы ничего подобного не видели, поскольку до сих пор главным рекордсменом остается Дмитрий Кириченко – его мяч в ворота Греции на 2-й минуте самый быстрый. И говорите после этого, что Евро перестало быть сложным турниром после расширения – нет мальчиков для битья. 

А вот на Олимпийский играх в 2016 году Неймар забил Гондурасу на 15-й секунде – это рекорд, который вряд ли будет в ближайшее время побит. В принципе, сейчас во всех крупных турнирах для сборных и международных кубках, кроме чемпионатов Европы, рекорды, которые непросто перебить, ведь конкуренты нередко сильные или настроены серьезно. 

Рекордно быстрые голевые подвиги в РПЛ

В чемпионатах СССР быстрее всех забил Евстафий Пехлеваниди – за «Кайрат» спустя 10 секунд после стартового свистка в 1986 году. Но в новейшей истории турниров с участием российских клубов этот рекорд перекрыли – Алексей Бычков, выступавший за «Шинник» в 1999 году, огорчил вратаря «Ротора» уже на 9-й секунде матча. 

На этом фоне гол 22-летнего Ионова в ворота «Ростова» на 12-й секунде в далеком теперь 2011 году смотрится «поздним». Зато отличился в ворота будущего клуба – кто мог знать, что жизнь так сложится? А на днях его достижение повторил хавбек «Урала» Андрей Егорычев – отличился в ворота «Рубина». Отличный результат для человека, который до попадания в РПЛ работал в архитектурном бюро! 

Причем что примечательно – Егорычев побил свеженькое достижение этого сезона, ведь Магомед Митришев отличился в ворота того же «Рубина» уже на 18-й секунде матча. Бердыеву надо серьезно поговорить с командой – если выходишь на поле, проигрывая с первой минуты, потому сложно одержать победу. Зато можно прославиться – ветерана российского футбола Михаила Осинова вспомнили в 2011 году после его гола за МИТОС на третьей секунде матча. 

Семь лет назад даже говорили, что это самый быстрый гол в истории футбола – на 2.68 секунде матча. Понятно, что с того времени показатель улучшили, но до сих пор мяч, забитый ударом с центра поля, смотрится круто. Тем более, речь о Втором дивизионе, то есть третьей по силе, но профессиональной лиге. 

Самые быстрые мячи в истории футбола

Сколько времени нужно, чтобы забить гол? Две секунды, если вы играете в Саудовской Аравии. Наваф Аль Абед справился в 2009 году с задачей, забросив мяч за шиворот вратарю. Его команда выиграла 4:0, а секундомер остановили на второй секунде. Лишь спустя восемь лет в скромной британской лиге удалось повторить тот подвиг форварда из Саудовской Аравии. Но не превзойти!  

Если рыться в полупрофессиональных лигах, то можно найти голы между 2 и 3 секундами, но Наваф забил на профессиональном уровне… Вот только его гол в итоге отобрали чиновники – просто отменили результат матча из-за участия незарегистрированных футболистов. Но мы не может быть строги к реальности. Гол забит, как и у Рикардо Оливейры – игрок из Уругвая отличился на 2.8 секунде матча в далеком 1998 году, и шесть лет его мяч был в «Книге рекордов Гиннеса». 

А вот в Бразилии быстрее, чем за 3.17 секунд, не забивали – отличился Федерико Чавес, и уровень был очень невысоким. А если искать невероятно быстрый гол в матче команд высокого уровня, то чемпионом станет Лукас Подольски – форвард сборной Германии в 2013 году на шестой секунде забил в ворота команды Эквадора. Также обращает на себя внимание мяч Тима Кэхилла в МЛС на восьмой секунде – самый быстрый гол в истории профессионального футбола в США, однако рекорд австралийца теперь немножко уступает показателям ведущих лиг Европы. 

Впрочем, даже голы на 10 или 15 секундах до сих пор в диковинку. Тот факт, что за четыре дня в АПЛ забили сразу два таких мяча – редчайшее совпадение, а еще большее совпадение, что в РПЛ с начала апреля тоже два невероятных быстрых гола, до 20 секунды матча. Пусть просыпаются все остальные, ведь высокая результативность – тренд сезона. Например, «Манчестер Сити» в Англии и «Аякс» в Голландии побили рекорды всех времен, и вторые тоже пройдут отметку в 160 мячей за сезон. 

Понятно, что когда точных ударов много, один из них может стать рекордно быстрым. Шейн Лонг поставил рекорд АПЛ, и хотя ему долей секунды не хватило, чтобы оказаться первым в рамках топ-5 – по-прежнему самым быстрым остается Хосеба Льоренте, такие резкие старты украшают футбол. Возможно все, даже гол на второй или седьмой секундах профессионального матча!

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Все комментарии
GKN
GKN
   272 / 911
сегодня в 08:07
Скорострелы
Правдин Семён
Правдин Семён
   60 / 911
сегодня в 02:03
Прикольно. Только скучно немного.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   578 / 911
вчера в 23:37
В ПФЛ поля маленькие как и в Саудовской Аравии
Попробуйте в Лужниках на 2 секунде забить с центра
DXTK
DXTK
   444 / 911
вчера в 19:59
Очень пахвально в ТОПе два футболиста Саутгемптона - Лонг и Битти, а также воспитанник и лучший бомбардир АПЛ - Ширер.

Шейн Лонг самый быстрый гол в майке Саутгемптона, Садио Мане автор самого быстрого хет-трика в майке Саутгемптона.
DXTK
DXTK ответил Scuderia Ferrari
   444 / 911
вчера в 19:48
Ну замечательно. Рекорд побил Лонг, а на фотке Кейта, чей гол даже более поздний, чем у Наваса. Не надоело ЛФК так топорно хайповать?
так на фотке это лонг только по коричнивел мальца, и надел футболку будущего клуба Ливерпуль.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 911
вчера в 19:30
Ну замечательно. Рекорд побил Лонг, а на фотке Кейта, чей гол даже более поздний, чем у Наваса. Не надоело ЛФК так топорно хайповать?
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