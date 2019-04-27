Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счет в матче 34-го тура Серии А с «Интером». Для португальца это уже 600-й гол на клубном уровне.
5 голов форвард забил, играя за «Спортинг», 118 - в составе «Манчестер Юнайтед», 450 - в «Реале» и 27 - в «Ювентусе».
Ранее стало известно, что Роналду останется в туринском клубе в следующем сезоне.
Один из лучших нападающих...без всяких ненужных сравнений....
Почемпионил в 3-х сильнейших чемпионатах....
Чемпион Европы.
5 раз выиграл ЛЧ...
И на 35-м году жизни продолжает радовать болельщиков голами и отличной формой....
Кто бы что ни говорил - но работу он свою знает...и делает её исправно...
С юбилейным голом !!!
Один из лучших нападающих...без всяких ненужных сравнений....
Почемпионил в 3-х сильнейших чемпионатах....
Чемпион Европы.
5 раз выиграл ЛЧ...
И на 35-м году жизни продолжает радовать болельщиков голами и отличной формой....
Кто бы что ни говорил - но работу он свою знает...и делает её исправно...
С юбилейным голом !!!
не уверен что у Месси так же получиться как у РОНИ ЗА ИСПАНИЙ!
не уверен что у Месси так же получиться как у РОНИ ЗА ИСПАНИЙ!