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Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

27 апреля 2019, 23:03
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счет в матче 34-го тура Серии А с «Интером». Для португальца это уже 600-й гол на клубном уровне.

5 голов форвард забил, играя за «Спортинг», 118 - в составе «Манчестер Юнайтед», 450 - в «Реале» и 27 - в «Ювентусе».

Ранее стало известно, что Роналду останется в туринском клубе в следующем сезоне.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 21:04
Рон даёшь ещё 300 голов и засвети миру 1000 голов, пусть летят головы эльфов и троллей. вполне возможно за 2-3 года вколотить такое кол-во мячей и уйти непревзойдённым и не победимым!!!
Кьянти
Кьянти ответил d_fincher
   444 / 954
28 апреля в 16:37
Адекватно, брат.
dok66
dok66
   688 / 954
28 апреля в 15:32
С очередным рекордом !
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   859 / 954
28 апреля в 15:02
Роналду по всем показателям лучше Гнома)реальный тащер, много моментов видел) с вольфсбургом от 0:2 спас и от Атлетико) за Португалию даже на ЧМ самой Испании 3 отгрузил) ну как такие цыфры? И это ещё не всё) в ЛЧ он король) даже в Играх с Аяксом он забивал) но трусливый Футбол Аллегри подвёл
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   859 / 954
28 апреля в 14:57
Месси хорош но только в Барсе) он там и закончит свою карьеру как иньеста, хави и т.д так как в другом клубе он играть не сможет, он и в сборной нулевой) хотя Аргентина не слабая команда по подбору игроков) единственное за что я уважаю Месси это за дрибллинг) а в остальном нет)
starche
starche
   204 / 954
28 апреля в 12:53
Кристина отскочила, жаль.
d_fincher
d_fincher
   170 / 954
28 апреля в 10:40
Я люблю Роналду больше Месси. Но. тут многие пишут, что Месси забивал, когда вокруг него выстроена вся команда, что Барса - мягкое местечко и так далее. Ерунда какая, ой. В Барсе такая конкуренция, что ни о каком мягком местечке и речи нет. Неймар пришел на место Месси. Где он? Суарес - плохой игрок? Кого еще вытеснил Месси? Ибру. Анри. И так далее. Давайте аккуратнее в словах. Месси абсолютный гений. Просто Роналду сделал из себя терминатора и это более достойно уважения.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   667 / 954
28 апреля в 09:45
Много.
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
28 апреля в 08:50
С метра или с пенки?
амурец
амурец ответил Happyboy Barca
   83 / 954
28 апреля в 07:35
Нужны были голы в ЛЧ в матчей с Атлетико, Ювентусом Ромой и во что Месси превращался?
амурец
амурец ответил Happyboy Barca
   83 / 954
28 апреля в 07:32
а вот ты не прав если бы главным была бы зарплата, то был бы МЛС или Китай
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
28 апреля в 07:23
С грандиозным достижением, Криштиану! Конечно, до рекорда великого Пеле в более чем 1000 голов еще далековато, но и эта цифра внушает уважение. Молодчик, Рон!
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 06:15
Во сколько наклепал великий Рон.
Bastardo
Bastardo
   569 / 954
28 апреля в 06:04
Живая легенда, ничего не скажешь
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   201 / 954
28 апреля в 05:27
Круто!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
28 апреля в 05:11
Че только не пощитают у Рона...
da da da
da da da
   234 / 954
28 апреля в 02:58
молодец Рон,жаль без троффев в этом сезоне,хотя нет,не жаль.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 01:18
Сейчас пойдут "сравнялки" да "обзывалки"....от неугомонных...)))

Один из лучших нападающих...без всяких ненужных сравнений....
Почемпионил в 3-х сильнейших чемпионатах....
Чемпион Европы.
5 раз выиграл ЛЧ...
И на 35-м году жизни продолжает радовать болельщиков голами и отличной формой....
Кто бы что ни говорил - но работу он свою знает...и делает её исправно...

С юбилейным голом !!!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Зидан 1972
   154 / 954
28 апреля в 01:10
Деньги ни при чем ,он доказал всем что может заиграть везде!Не в обиду , не уверен что у Месси так же получиться как у РОНИ ЗА ИСПАНИЙ!
хм
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Happyboy Barca
   707 / 954
28 апреля в 01:00
знаем мы это мужество, называется зарплатой, пошел туда где дали 30млн в год, и ради чего? ради сериала?
Деньги ни при чем ,он доказал всем что может заиграть везде!Не в обиду ,
не уверен что у Месси так же получиться как у РОНИ ЗА ИСПАНИЙ!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Happyboy Barca
   122 / 954
28 апреля в 00:56
Когда мы говорим в контексте таких величин как Месси и Роналду, колличество финалов не имеет значение,важны только титулы.А тут мы все знаем,Рон чемпион Европы,Месси....
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Евгений Макрушин
   154 / 954
28 апреля в 00:52
В решающих,как для Барсы,так и Сб.Аргентины этот фокус не проходит.Самые свежие примеры,прошлогодние матчи с Ромой и финалы сб.Аргентины
интересно сколько течек было бы у фанов рона если бы его сборная играла в 4х финалах
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Евгений Макрушин
   154 / 954
28 апреля в 00:50
Ну это совсем смешно,Вы считаете,что у Рона мало денег???Если так,он пошёл бы в МLS, где зарабатывал бы в разы больше,в том числе и на рекламе,но он выбрал футбол,а не бабло.
ну да поэтому покинул реал после того как перес отказался платить 30млн в год
Belgie2009
Belgie2009 ответил вoлгoдoн
   938 / 954
28 апреля в 00:46
Да еще и ложка у нее во рту, чайная агы гы гы
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Happyboy Barca
   122 / 954
28 апреля в 00:45
Ну это совсем смешно,Вы считаете,что у Рона мало денег???Если так,он пошёл бы в МLS, где зарабатывал бы в разы больше,в том числе и на рекламе,но он выбрал футбол,а не бабло.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Happyboy Barca
   122 / 954
28 апреля в 00:43
В решающих,как для Барсы,так и Сб.Аргентины этот фокус не проходит.Самые свежие примеры,прошлогодние матчи с Ромой и финалы сб.Аргентины
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Евгений Макрушин
   154 / 954
28 апреля в 00:34
По поводу ЛЛ,состав Барсы в среднем сильнее чем у Реала и в гладком чемпионате это преимущество гораздо легче реализовать чем в матчах на вылет в ЛЧ.Поэтому Рон выиграл больше их чем Месси,да и матчах плей-офф забил гораздо больше Лео.
когда команде нужен гол Месси превращается в полузащитника и ты это прекрасно знаешь. голов разница всего 16. ну и не настолько больше рон выиграл , у рона 5лч у месси 4 причем в двух лч лично Месси выгонял(2011год) или (2009год) заставлял пройти мимо кубка
ronaldo743
ronaldo743
   110 / 954
28 апреля в 00:28
Повелитель Осасун и Сассуол.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Зидан 1972
   154 / 954
28 апреля в 00:27
У него мужество хватило на это в отличий от некоторых!
знаем мы это мужество, называется зарплатой, пошел туда где дали 30млн в год, и ради чего? ради сериала?
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Happyboy Barca
   707 / 954
28 апреля в 00:26
согласен, рон пошел помочь выиграть сериал ювентусу который 7лет подряд еле выигрывал, вот только в лч снова черная полоса
У него мужество хватило на это в отличий от некоторых!
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