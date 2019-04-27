Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

27 апреля 2019, 23:03

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счет в матче 34-го тура Серии А с «Интером». Для португальца это уже 600-й гол на клубном уровне.

5 голов форвард забил, играя за «Спортинг», 118 - в составе «Манчестер Юнайтед», 450 - в «Реале» и 27 - в «Ювентусе».

Ранее стало известно, что Роналду останется в туринском клубе в следующем сезоне.