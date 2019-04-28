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Мбаппе был удален в финале Кубка Франции за грязную игру

28 апреля 2019, 01:10
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отличился со знаком минус в финальном матче Кубка Франции против «Ренна».

В добавленное время, на 118-й минуте, 20-летний футболист намеренно ударил ногой в колено защитника Дамьена Да Силву. Видимо, таким образом Мбаппе хотел отомстить сопернику за грубый фол на Неймаре, случившийся минутой ранее. Едва оправившийся от травмы бразилец получил болезненный удар по правой стопе, которую лечил несколько месяцев.

Мбаппе получил прямое удаление за свою грубость.

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mangoх12
mangoх12 ответил mangoх12
   32 / 954
28 апреля в 17:56
зазвездился
Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
28 апреля в 13:35
грязная игра..валить надо черепашке пока не набрался от пернатого...сгубит карьеру...великие футболисты те, кто велик не только на поле, но и ментально. Мбаппе пока не готов. Неймар уже и не будет готов.
Charlie Scene
Charlie Scene
   363 / 954
28 апреля в 11:43
понторез гребанный
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   554 / 954
28 апреля в 10:51
ещё и улыбается переоценённый, за улыбку должны ещё матчей 5 дисквы добавить
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
28 апреля в 10:29
Не бось у неймара набрался
Doping87
Doping87 ответил Bayern Best
   91 / 954
28 апреля в 10:22
Начало сезона пропустил.
NGY
NGY
   160 / 954
28 апреля в 10:00
Если тот намеренно бил Неймара по стопе, зная его проблемы с ней, то Мбаппе правильно абсолютно поступил.

Ведь Тотти, которого все любят, тоже когда то поступил так же, даже еще откровеннее бил, за оскорбления от Балотелли в адрес Ромы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   739 / 954
28 апреля в 09:47
Валить ему нужно.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 09:41
Футбольный бог в итоге вознаградил гегемона французского футбола поражением.
neomessi
neomessi
   147 / 954
28 апреля в 09:38
Малой чет психанул
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Aris
   230 / 954
28 апреля в 09:37
Испортили парня! Большие деньги, слава … и результат! Только длительная дисквалификация, возможно, поможет.
Ко всему вышеперечисленному хочется добавить "и дурная компания"
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   92 / 954
28 апреля в 09:30
Как стал играть с петушком в одной команде, сразу покатился по наклонной
sergey08
sergey08
   296 / 954
28 апреля в 09:18
животное
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   599 / 954
28 апреля в 09:16
Свинское поведение... Думаю еще добавят дисквалификацию на десяток официальных матчей...
Novograd
Novograd
   843 / 954
28 апреля в 09:13
Пазорники пазорние одни панти на боше ничево
Aris
Aris
   412 / 954
28 апреля в 09:08
Испортили парня! Большие деньги, слава … и результат! Только длительная дисквалификация, возможно, поможет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил mangoх12
   279 / 954
28 апреля в 08:48
дикаренка пустили в Европу
Лет через 15-20 будем говорить, что французов пустили в Европу. Вот увидишь !
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
28 апреля в 08:46
Негритенок не на шутку зазвездился !
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   92 / 954
28 апреля в 08:44
Лютый 61..ц, так можно человека без ноги оставить. Тут дискву на несколько месяцев давать надо. Я понимаю, когда человека хотят толкнуть, ударить, оскорбить. Но тут это далеко за край ушло
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
28 апреля в 08:42
Мбаппе конечно скотина
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
28 апреля в 08:34
Макаку вообще надо в клетку посадить.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
28 апреля в 08:21
Поздравляю Ренн с победой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 08:02
Дамьена Да Силву - с Победой в Кубке и здоровья......
Килиану Мбаппе - с "пролётом" и дисквой...

без комментариев....
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
28 апреля в 07:54
Да он не хотел фолить. Но сыграл грубо.
Это не гаражная игра срамоса.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
28 апреля в 07:50
А ему точно 20 лет? Рожа на все 70. Паспорт подменили?
Romeo 777
Romeo 777
   197 / 954
28 апреля в 07:46
Так и мог сломать ногу ему, и возможно карьеру. Хоть и в порыве гнева, но шакальский поступок.
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
28 апреля в 07:25
Да, это было очень грязно и грубо, Килиан! Ты получил свое заслуженное наказание.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
28 апреля в 07:19
Некрасиво, если не сказать гнусно. Дискву на 2-3 матча!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 954
28 апреля в 06:20
Хамло черномазое! Просто скотина!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
28 апреля в 06:12
Молодой горячий
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