Мбаппе был удален в финале Кубка Франции за грязную игру

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отличился со знаком минус в финальном матче Кубка Франции против «Ренна».
В добавленное время, на 118-й минуте, 20-летний футболист намеренно ударил ногой в колено защитника Дамьена Да Силву. Видимо, таким образом Мбаппе хотел отомстить сопернику за грубый фол на Неймаре, случившийся минутой ранее. Едва оправившийся от травмы бразилец получил болезненный удар по правой стопе, которую лечил несколько месяцев.
Мбаппе получил прямое удаление за свою грубость.
There are people out there who actually like Mbappe.— Yaspar (@Yaspar_) 27 апреля 2019 г.
Can't stand the guy, the little smile after he made that horror tackle says it all. pic.twitter.com/BquzZhaOfh
Ведь Тотти, которого все любят, тоже когда то поступил так же, даже еще откровеннее бил, за оскорбления от Балотелли в адрес Ромы.
https://m.youtube.com/watch?v=ZtIgGyJm9Gg
Ведь Тотти, которого все любят, тоже когда то поступил так же, даже еще откровеннее бил, за оскорбления от Балотелли в адрес Ромы.
Килиану Мбаппе - с "пролётом" и дисквой...
без комментариев....
Килиану Мбаппе - с "пролётом" и дисквой...
без комментариев....
Это не гаражная игра срамоса.
Это не гаражная игра срамоса.