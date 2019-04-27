Комличенко: «По поводу моего будущего говорить еще рано»

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко поделился мнением о статусе лучшего бомбардира чемпионата Чехии. Форварду не хватило одного гола, чтобы побить исторический рекорд.

Сезон у нас еще не закончен. Будет борьба за одно место в Лиге Европы. Так что пока рано подводить окончательные итоги. Впереди важные игры, в которых постараемся выложиться по максимуму.

Что касается рекорда, то об этом не думал вообще. Интерес подогревали друзья и партнеры. Ничего страшного не вижу в том, что не побил его. Это не было самой главной целью. Если бы в начале чемпионата мне сказали, что забью 24, я бы сильно удивился. Поэтому очень рад такому результату.

По поводу моего будущего говорить еще рано. Повторю, что полностью сконцентрирован на «Младе» и оставшихся матчах. После сезона сядем и все обсудим. Отпуск проведу с женой, дома.