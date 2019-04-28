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Сарри: «В ближайшие два сезона „Челси“ приблизится к „Ливерпулю“ и „Сити“»

28 апреля 2019, 01:00

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что желает остаться в лондонском клубе.

Я хочу остаться в «Челси», потому что здесь очень, очень высокий уровень. Атмосфера на стадионах просто фантастическая, и вообще это замечательный чемпионат. Хотел бы остаться здесь.

Я уверен, что в ближайшие два сезона мы сможем приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Но не уверен, что за этот период мы станем лучше них.

В предыдущем туре АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Бернли». «Синие» занимают 4-е место в турнирной таблице.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   117 / 954
29 апреля в 20:48
согласен с Вячеславом. в части, что не уверен
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 18:49
в ближайший сезон выпрут тебя Сарра
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 954
28 апреля в 16:29
в ближайшие два сезона у челси сматывается азар и действует запрет на трансферы, чтобы его некем было заменить. дальновидный прогноз, без базара
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 954
28 апреля в 16:28
сарри бы на наркотики провериться, думаю, не пройдет тест. 200 млн летом на физрука выкинули, сыночку-корзиночку его бразильского намертво вкопали в полузащиту челси - и хоть бы в тройке шел, но нет
Igo0rek
Igo0rek
   136 / 954
28 апреля в 13:08
Челси еще предстоит найти замену Азару.
RUPRICHT
RUPRICHT
   724 / 954
28 апреля в 11:39
БУДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ ГЛАВНОЕ НЕ ВСПОТЕТЬ ОЖИДАЯ!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
28 апреля в 10:51
Время покажет
abramjan
abramjan ответил волгодон 2
   403 / 954
28 апреля в 10:34
Венгер растёт)
бери выше...Бышовец
loko7
loko7
   335 / 954
28 апреля в 10:32
Значит выше 3 места ближайшие 2 сезона не поднимутся.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
28 апреля в 10:25
Согласен с тренером Челси Сарри
Left Boy
Left Boy
   223 / 954
28 апреля в 09:10
Да ты днина бестрофейная, у тебя в крови быть лузером
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
28 апреля в 08:27
Наивный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 08:17
Хорошо хоть в Зенит не перешёл работать.....
Сейчас бы тоже на словах "приближался" к паре лидеров.....))

Клопп с Гвардиолой в панике...."приближатор" Сарри в следующем сезоне без Азара в чемпионскую гонку вклинится...))))
Romeo 777
Romeo 777
   197 / 954
28 апреля в 07:42
Тренер-победитель!)
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
28 апреля в 07:37
Поглядим
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 06:50
Интересно за счёт чего и кого.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 06:29
Сарри может выработать пятилетний план развития "Челси" Лозунг будет звучать так: за пять лет догоним и перегоним и МС и Ливерпуль.
Comentarios
Comentarios
   178 / 954
28 апреля в 03:53
С таким настроем толку не будет
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
28 апреля в 03:43
Раньше молча тренировали, результаты давали, а теперь обещаниями кормят) Сарри даже это не умеет толком)

Я уверен, что в ближайшие два сезона мы сможем приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Но не уверен, что за этот период мы станем лучше них.

Так зачем ты нужен команде тогда, чтобы за два года только приблизиться к Ливерпулю и МС) Он наверное забыл, что Челси тренирует, а не Хаддерсфилд
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
28 апреля в 02:57
Не верится
311
311
   53 / 954
28 апреля в 02:25
С тобой чтоль? И смех и грех!)
The Frei
The Frei ответил Евгений Макрушин
   516 / 954
28 апреля в 02:18
Больше верится в другой сценарий,Челси будет за ЛЕ бороться,а не с Ливерпулем и МС
Мне вериться в другое, что результатов достигать мы будем уже без Сарри.
волгодон 2
волгодон 2
   199 / 954
28 апреля в 01:36
Истина где-то рядом)Удачи Чукотке.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   122 / 954
28 апреля в 01:31
Больше верится в другой сценарий,Челси будет за ЛЕ бороться,а не с Ливерпулем и МС
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
28 апреля в 01:19
Нужно было сразу говорить, "через два сезона порвем МС с "Ливерпулем" на изи". А то с такой концовкой типа "не уверен, сто за этот период станем лучше них" как-то можно и не дожить до светлых времен в качестве тренера "Челси"
волгодон 2
волгодон 2
   199 / 954
28 апреля в 01:16
Венгер растёт)
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