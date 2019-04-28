Сарри: «В ближайшие два сезона „Челси“ приблизится к „Ливерпулю“ и „Сити“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что желает остаться в лондонском клубе.

Я хочу остаться в «Челси», потому что здесь очень, очень высокий уровень. Атмосфера на стадионах просто фантастическая, и вообще это замечательный чемпионат. Хотел бы остаться здесь.

Я уверен, что в ближайшие два сезона мы сможем приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Но не уверен, что за этот период мы станем лучше них.