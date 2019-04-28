Сарри: «В ближайшие два сезона „Челси“ приблизится к „Ливерпулю“ и „Сити“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что желает остаться в лондонском клубе.
Я хочу остаться в «Челси», потому что здесь очень, очень высокий уровень. Атмосфера на стадионах просто фантастическая, и вообще это замечательный чемпионат. Хотел бы остаться здесь.
Я уверен, что в ближайшие два сезона мы сможем приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Но не уверен, что за этот период мы станем лучше них.
В предыдущем туре АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Бернли». «Синие» занимают 4-е место в турнирной таблице.
Сейчас бы тоже на словах "приближался" к паре лидеров.....))
Клопп с Гвардиолой в панике...."приближатор" Сарри в следующем сезоне без Азара в чемпионскую гонку вклинится...))))
Сейчас бы тоже на словах "приближался" к паре лидеров.....))
Клопп с Гвардиолой в панике...."приближатор" Сарри в следующем сезоне без Азара в чемпионскую гонку вклинится...))))
Я уверен, что в ближайшие два сезона мы сможем приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Но не уверен, что за этот период мы станем лучше них.
Так зачем ты нужен команде тогда, чтобы за два года только приблизиться к Ливерпулю и МС) Он наверное забыл, что Челси тренирует, а не Хаддерсфилд
Я уверен, что в ближайшие два сезона мы сможем приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Но не уверен, что за этот период мы станем лучше них.
Так зачем ты нужен команде тогда, чтобы за два года только приблизиться к Ливерпулю и МС) Он наверное забыл, что Челси тренирует, а не Хаддерсфилд
https://www.youtube.com/watch?v=hAAlDoAtV7Y