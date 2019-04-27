Гладбахская «Боруссия» упустила шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов

«Штутгарт» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 31-го тура Бундеслиги.
«Штутгарт» остается на 16-й строчке в турнирной таблице, «Боруссия» - пятая.
Штутгарт, стадион «Мерседес-Бенц Арена»
«Штутгарт» - «Боруссия» 1:0 (0:0)
Голы: Донис 56
«Штутгарт»: Цилер, Павар, Кабак, Кемпф, Соса, Бек, Кастро, Аого (Инсуа 71), Дидави (Гомес 78), Донис (Эссвайн 67), Гонсалес
Главный тренер: Вайнцирль Маркус.
«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Штробль (Вендт 57), Эльведи, Херрманн, Крамер (Кюйсанс 71), Денис Закариа, Азар, Нойхаус, Хофманн (Траоре 67), Плеа
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
Предупреждения: Бек 15, Соса 17, Крамер 60
Судья: Данкерт Бастиан.
В другом матче тура «Шальке» обыграл дортмундскую «Боруссию».
Или всем скопом буков нахлобучивают?
Или всем скопом буков нахлобучивают?