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Гладбахская «Боруссия» упустила шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов

27 апреля 2019, 21:22
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«Штутгарт» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 31-го тура Бундеслиги.

«Штутгарт» остается на 16-й строчке в турнирной таблице, «Боруссия» - пятая.

Штутгарт, стадион «Мерседес-Бенц Арена»

«Штутгарт» - «Боруссия» 1:0 (0:0)
Голы: Донис 56

«Штутгарт»: Цилер, Павар, Кабак, Кемпф, Соса, Бек, Кастро, Аого (Инсуа 71), Дидави (Гомес 78), Донис (Эссвайн 67), Гонсалес
Главный тренер: Вайнцирль Маркус.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Штробль (Вендт 57), Эльведи, Херрманн, Крамер (Кюйсанс 71), Денис Закариа, Азар, Нойхаус, Хофманн (Траоре 67), Плеа
Главный тренер: Хеккинг Дитер.

Предупреждения: Бек 15, Соса 17, Крамер 60

Судья: Данкерт Бастиан.

В другом матче тура «Шальке» обыграл дортмундскую «Боруссию».

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Bavaria_M
Bavaria_M ответил Karkaz
   393 / 954
28 апреля в 13:12
Их и в ле нельзя пускать
Karkaz
Karkaz
   531 / 954
28 апреля в 08:48
Гладбах нельзя пускать в ЛЧ, всё равно они не умеют там играть, только опозорятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
27 апреля в 23:30
Во у них там страсти кипят!
Или всем скопом буков нахлобучивают?
Димoн
Димoн
   33 / 954
27 апреля в 22:59
сегодня не день Боруссий)
la-respect0
la-respect0
   457 / 954
27 апреля в 22:48
Как обычно,после Н.Г сливаются ))
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
27 апреля в 21:40
Ну шансы ещё есть!
Novograd
Novograd
   843 / 954
27 апреля в 21:37
Ишаксони безголовие на что скажешь
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
27 апреля в 21:37
Молодцы швабы, а гладбаху нечего делать в лч
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