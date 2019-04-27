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«Рома» разгромила «Кальяри»

27 апреля 2019, 20:52
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Рома» одержала крупную победу над «Кальяри» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (58 очков) располагается на четвертом месте, «Кальяри» (40 очков) - десятый.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Кальяри» 3:0 (2:0)
Голы: Фасио 5, Пасторе 8, Коларов 86

«Рома»: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Н'Зонзи, Пеллегрини, Клюйверт (Чорич 89), Пасторе (Перотти 63), Эль-Шаарави (Юндер 74), Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Кальяри»: Краньо, Каччаторе (Срна 74), Чеппителли, Писакане, Пеллегрини, Ионицэ, Чигарини, Барелла, Бирса (Дейола 68), Жоао Педро (Теро 83), Паволетти
Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждения: Чеппителли 36, Писакане 61, Манолас 88

В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Интером».

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
27 апреля в 23:55
С победой!
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 21:18
Хоть раз победили без приключений.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
27 апреля в 20:58
С победой
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