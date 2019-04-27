«Рома» разгромила «Кальяри»

«Рома» одержала крупную победу над «Кальяри» в матче 34-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (58 очков) располагается на четвертом месте, «Кальяри» (40 очков) - десятый.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Кальяри» 3:0 (2:0)
Голы: Фасио 5, Пасторе 8, Коларов 86
«Рома»: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Н'Зонзи, Пеллегрини, Клюйверт (Чорич 89), Пасторе (Перотти 63), Эль-Шаарави (Юндер 74), Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Кальяри»: Краньо, Каччаторе (Срна 74), Чеппителли, Писакане, Пеллегрини, Ионицэ, Чигарини, Барелла, Бирса (Дейола 68), Жоао Педро (Теро 83), Паволетти
Главный тренер: Маран Роландо.
Предупреждения: Чеппителли 36, Писакане 61, Манолас 88
В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Интером».