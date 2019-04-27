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«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом»

27 апреля 2019, 20:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Динамо» поделило очки с «Ахматом» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Динамо» (29 очков) располагается на 12-м месте, в шаге от зоны вылета, «Ахмат» (35 очков) - восьмой.

Химки, стадион Арена-Химки

«Динамо» - «Ахмат» 0:0

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев 62), Теттех, Мигел Кардозу, Луценко (Черных 77), Марков (Панченко 59)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади (Родолфо 90), Нижич, Иванов, Раванелли (Роши 85), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг 80)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Теттех 12, Юсупов 54, Марков 56, Луценко 59

Судья: Москалев Владимир.

Ранее вничью сыграли «Анжи» и «Ростов».

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Все комментарии
112910415
112910415
   97 / 954
28 апреля в 13:42
забивать надо!
шацк
шацк
28 апреля в 10:00
Куда мы катимся? Унылое зрелище...
Nikola45
Nikola45 ответил gentlewolf
   16 / 954
28 апреля в 09:57
Гулливер, ты?:)))))))
Нет я чуть повыше буду и постарше ))
beefs
beefs
   191 / 954
28 апреля в 09:07
Победила дружба...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   201 / 954
28 апреля в 05:22
Унылый матч.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   438 / 954
28 апреля в 04:20
Не удовлтворительный результат
gentlewolf
gentlewolf ответил Nikola45
   241 / 954
28 апреля в 04:09
Хватит нас обувать! Я сам лично своими глазами видал как Румын орал Падай Падай! И Шунин после этого за глаза хвататься стал! А что такое ожог роговицы глаза Вы знаете? Так вот я Вам скажу! Когда человек долго смотрит на сварку! И проявляется он как минимум на следующие сутки! По поводу игры в Питере! Судья всю игру сквозь пальцы смотрел как Гранат бил по ногам хватал руками, отмахивался локтями! Его раз 5 нужно было удалять за игру! И игра вашей команды в (мелкий фол на срыв атаки) Не купленный бы судья давно поудалял бы половину вашего состава! И вот после того как Колю Толстого (бывшего динамовца ) погнали! Ваше Дн.... переехало в ФНЛ! Где ему и место! По банеру Я впостораюсь его найти! Кажется видал его фото на официальном сайте Зенита!
Гулливер, ты?:)))))))
ОПС
ОПС
   440 / 954
28 апреля в 03:49
Согласен с тем, что Ахмат надо было выигрывать.
Nikola45
Nikola45 ответил gentlewolf
   16 / 954
28 апреля в 03:05
Ну по банеру разобрались, раз на другие придумки соскакиваете? НЕ БЫЛО ЕГО! Вы в своей дурной ненависти придумали. Причем именно вам это пришло в голову, такое святотатство. Потому что вам все пофиг, сами свой клуб подводите петардами в чужих игроов и гнусными банерами про легенду Советского футбола. А потом еще и на поле бежите толпой. И вас лишают очков, и вы проигрываете чемпионство. А виноваты - динамовсие болельщии и игроки. Да с такими друзьями как "вираж" и кое кто из здешних писак Зениту и враги не нужны! А ты знаешь где и кто карточки разбросал? Ты их тоже видел? Расскажи где? А кто Петухова убил? Тоже знаешь? Видел сам или результаты вскрытия имеешь? А то что авторитеты зенитовские говорили что по случайности он погиб, рикошет ракетницы, даже не ясно чей, в прямом эфире на всю страну, не слышал? Болтуны...
Хватит нас обувать! Я сам лично своими глазами видал как Румын орал Падай Падай! И Шунин после этого за глаза хвататься стал! А что такое ожог роговицы глаза Вы знаете?
Так вот я Вам скажу! Когда человек долго смотрит на сварку! И проявляется он как минимум на следующие сутки!
По поводу игры в Питере!
Судья всю игру сквозь пальцы смотрел как Гранат бил по ногам хватал руками, отмахивался локтями!
Его раз 5 нужно было удалять за игру!
И игра вашей команды в (мелкий фол на срыв атаки) Не купленный бы судья давно поудалял бы половину вашего состава! И вот после того как Колю Толстого (бывшего динамовца ) погнали! Ваше Дн.... переехало в ФНЛ! Где ему и место!
По банеру Я впостораюсь его найти! Кажется видал его фото на официальном сайте Зенита!
Nikola45
Nikola45 ответил Никона
   16 / 954
28 апреля в 02:55
Тебе напомнить сколько сезонов зе нит в пер диве провел и для кого эта лига дом родной?
В настоящее время Динамо ))
gentlewolf
gentlewolf ответил parallels
   241 / 954
28 апреля в 01:28
какой баннер? ваши карточки блокадные разбрасывали. и убили 15-летнего паренька нашего у стадиона. тоже будешь отрицать?
Ну по банеру разобрались, раз на другие придумки соскакиваете? НЕ БЫЛО ЕГО!
Вы в своей дурной ненависти придумали.
Причем именно вам это пришло в голову, такое святотатство.
Потому что вам все пофиг, сами свой клуб подводите петардами в чужих игроов и гнусными банерами про легенду Советского футбола. А потом еще и на поле бежите толпой. И вас лишают очков, и вы проигрываете чемпионство.
А виноваты - динамовсие болельщии и игроки.
Да с такими друзьями как "вираж" и кое кто из здешних писак Зениту и враги не нужны!
А ты знаешь где и кто карточки разбросал? Ты их тоже видел? Расскажи где?
А кто Петухова убил? Тоже знаешь? Видел сам или результаты вскрытия имеешь? А то что авторитеты зенитовские говорили что по случайности он погиб, рикошет ракетницы, даже не ясно чей, в прямом эфире на всю страну, не слышал?
Болтуны...
gentlewolf
gentlewolf ответил сканер
   241 / 954
28 апреля в 01:18
Положение ног посмотри,гонец!
Посмотрел. Прежде чем написал свой первый пост на эту тему.
А ты гони дальше, как обычно.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
28 апреля в 00:51
Да,беда у динамиков с нападением.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 00:49
8 последних игр - 3 забитых гола.....
Наверно Динамо нужно что то менять...
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
28 апреля в 00:18
мирно разошлись
Hypnoz
Hypnoz
   104 / 954
28 апреля в 00:17
Динамо в Фнл ! Крылья поинтересней смотрятся !
Nikola45
Nikola45 ответил Kolymchanin
   16 / 954
28 апреля в 00:13
А что в 60 лет совсем с мозгами плохо? Ерунду пишите.
Домой Вам пора, домой ))
Тосно и Спартак 2 по Вам скучают ))
Fleischjager
Fleischjager ответил НЕ президент рфс
   359 / 954
27 апреля в 22:47
Тут всё как всегда , свежий воздух , но кто-то хочет пёрнуть.
    Kolymchanin
    Kolymchanin ответил Nikola45
       372 / 954
    27 апреля в 22:41
    Засиделось Дн.... Москва загостиось в высшей лиги! )) Пора , пора домой собираться )) А то всех футболистов покалечат! Понабрались от ментов ))
    А что в 60 лет совсем с мозгами плохо? Ерунду пишите.
    Заполярный
    Заполярный
       282 / 954
    27 апреля в 22:38
      Шуnя771
      Шуnя771
         34 / 954
      27 апреля в 22:33
      Продинамили...)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         21 / 954
      27 апреля в 22:29
      Динамо в шаге от перехоДных!
      Хочууу!
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс ответил Никона
         187 / 954
      27 апреля в 22:26
      Тебе напомнить сколько сезонов зе нит в пер диве провел и для кого эта лига дом родной?
      Мне напомни. сколько сезонов, и какие места занимали. Может что-то новое узнаю.
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс ответил Kolymchanin
         187 / 954
      27 апреля в 22:22
      Тут всё как всегда - играли Дмнамо и Ахмат, а слетелись бакланы с болота - дутые чИмпиЁны!
      Тут всё как всегда , свежий воздух , но кто-то хочет пёрнуть.
      Kolymchanin
      Kolymchanin
         372 / 954
      27 апреля в 22:15
      Тут всё как всегда - играли Дмнамо и Ахмат, а слетелись бакланы с болота - дутые чИмпиЁны!
      Никона
      Никона ответил Nikola45
         572 / 954
      27 апреля в 21:55
      Засиделось Дн.... Москва загостиось в высшей лиги! )) Пора , пора домой собираться )) А то всех футболистов покалечат! Понабрались от ментов ))
      Тебе напомнить сколько сезонов зе нит в пер диве провел и для кого эта лига дом родной?
      parallels
      parallels ответил gentlewolf
         3 / 954
      27 апреля в 21:50
      Вот правильно говорят что киздить -не мешки ворочать. Ты лично видел этот банер? Сколько трепется бомжей, никто не может пруф выложить. Болотные крысы - было, А больше ничего.
      какой баннер? ваши карточки блокадные разбрасывали. и убили 15-летнего паренька нашего у стадиона. тоже будешь отрицать?
      сканер
      сканер ответил gentlewolf
         242 / 954
      27 апреля в 21:41
      Вне игры был минимум на полкорпуса, не надо гнать.
      Положение ног посмотри,гонец!
      Nikola45
      Nikola45 ответил gentlewolf
         16 / 954
      27 апреля в 21:39
      Ну все с тобой ясно, старче. Из ума ты выжил, болезный:)
      Может и выжил! )) Но мне жалко вас вы в нем и небыли ))
      Nikola45
      Nikola45 ответил gentlewolf
         16 / 954
      27 апреля в 21:37
      Вот правильно говорят что киздить -не мешки ворочать. Ты лично видел этот банер? Сколько трепется бомжей, никто не может пруф выложить. Болотные крысы - было, А больше ничего.
      Он очень маленький был поэтому его и нет в нете! А банеры я не фотографирую!
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