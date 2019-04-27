«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом»

«Динамо» поделило очки с «Ахматом» в матче 26-го тура чемпионата России.
«Динамо» (29 очков) располагается на 12-м месте, в шаге от зоны вылета, «Ахмат» (35 очков) - восьмой.
Химки, стадион Арена-Химки
«Динамо» - «Ахмат» 0:0
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев 62), Теттех, Мигел Кардозу, Луценко (Черных 77), Марков (Панченко 59)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади (Родолфо 90), Нижич, Иванов, Раванелли (Роши 85), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг 80)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Теттех 12, Юсупов 54, Марков 56, Луценко 59
Судья: Москалев Владимир.
Ранее вничью сыграли «Анжи» и «Ростов».
Так вот я Вам скажу! Когда человек долго смотрит на сварку! И проявляется он как минимум на следующие сутки!
По поводу игры в Питере!
Судья всю игру сквозь пальцы смотрел как Гранат бил по ногам хватал руками, отмахивался локтями!
Его раз 5 нужно было удалять за игру!
И игра вашей команды в (мелкий фол на срыв атаки) Не купленный бы судья давно поудалял бы половину вашего состава! И вот после того как Колю Толстого (бывшего динамовца ) погнали! Ваше Дн.... переехало в ФНЛ! Где ему и место!
По банеру Я впостораюсь его найти! Кажется видал его фото на официальном сайте Зенита!
Так вот я Вам скажу! Когда человек долго смотрит на сварку! И проявляется он как минимум на следующие сутки!
По поводу игры в Питере!
Судья всю игру сквозь пальцы смотрел как Гранат бил по ногам хватал руками, отмахивался локтями!
Его раз 5 нужно было удалять за игру!
И игра вашей команды в (мелкий фол на срыв атаки) Не купленный бы судья давно поудалял бы половину вашего состава! И вот после того как Колю Толстого (бывшего динамовца ) погнали! Ваше Дн.... переехало в ФНЛ! Где ему и место!
По банеру Я впостораюсь его найти! Кажется видал его фото на официальном сайте Зенита!
Вы в своей дурной ненависти придумали.
Причем именно вам это пришло в голову, такое святотатство.
Потому что вам все пофиг, сами свой клуб подводите петардами в чужих игроов и гнусными банерами про легенду Советского футбола. А потом еще и на поле бежите толпой. И вас лишают очков, и вы проигрываете чемпионство.
А виноваты - динамовсие болельщии и игроки.
Да с такими друзьями как "вираж" и кое кто из здешних писак Зениту и враги не нужны!
А ты знаешь где и кто карточки разбросал? Ты их тоже видел? Расскажи где?
А кто Петухова убил? Тоже знаешь? Видел сам или результаты вскрытия имеешь? А то что авторитеты зенитовские говорили что по случайности он погиб, рикошет ракетницы, даже не ясно чей, в прямом эфире на всю страну, не слышал?
Болтуны...
Вы в своей дурной ненависти придумали.
Причем именно вам это пришло в голову, такое святотатство.
Потому что вам все пофиг, сами свой клуб подводите петардами в чужих игроов и гнусными банерами про легенду Советского футбола. А потом еще и на поле бежите толпой. И вас лишают очков, и вы проигрываете чемпионство.
А виноваты - динамовсие болельщии и игроки.
Да с такими друзьями как "вираж" и кое кто из здешних писак Зениту и враги не нужны!
А ты знаешь где и кто карточки разбросал? Ты их тоже видел? Расскажи где?
А кто Петухова убил? Тоже знаешь? Видел сам или результаты вскрытия имеешь? А то что авторитеты зенитовские говорили что по случайности он погиб, рикошет ракетницы, даже не ясно чей, в прямом эфире на всю страну, не слышал?
Болтуны...
А ты гони дальше, как обычно.
А ты гони дальше, как обычно.
Наверно Динамо нужно что то менять...
Наверно Динамо нужно что то менять...
Тосно и Спартак 2 по Вам скучают ))
Тосно и Спартак 2 по Вам скучают ))
Хочууу!
Хочууу!