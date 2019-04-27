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«Интер» и «Ювентус» поделили очки

27 апреля 2019, 23:23
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 34-го тура Серии А. Нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду забил свой 600-й гол на клубном уровне.

Туринцы остаются лидерами и уже обеспечили себе чемпионство. Миланский клуб - на третьей позиции с 62 очками.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интернационале» - «Ювентус» 1:1 (1:0)
Голы: Наингголан 7 - Криштиану Роналду 62

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович, Политано (Мариу 79), Наингголан (Валеро 74), Перишич, Икарди (Мартинес 82)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Ювентус»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро (Спинаццола 49), Куадрадо, Джан, Пьянич, Матюиди (Кин 60), Бернардески (Перейра да Силва 86), Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Куадрадо 40, Перишич 44, Кьеллини 45+1

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Князь Московский
Князь Московский ответил Жека10
   13 / 954
29 апреля в 21:34
h8you Интер выигрывал в 1991,1994,1998 годах кубок УЕФА каких 50 лет? Или ты имеешь в виду ЛЧ?Ну тут да,только вот глупый человек может сказать,что даже через 50 лет кубок ЛЧ можно выиграть случайно. Ну и да в чём позор был против матча с ПСВ?Вообще то первый матч Интер выиграл,а второй раз сыграли в ничью,так в чём же конкретно был позор? Единственное что сыграли неважно с Барселоной ну и Айнтрахтом,тут не поспоришь
Ты прав, случайности не было. Ту картонную ЛЧ мердосы получили от наглосаксов за развал серии А.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 21:00
Роналду настолько гениален,что даже притормозил в голах,что бы ровно 600тый вколотить именно в ворота спрИНТЕРА. Какой же у него высочайший интеллект, такое впечатление,что он к нам спустился с другой межгалактической цивилизации.
И заметьте,что забил не с пенальти или с оффсайда,как Салах,а честно по правилам.Он тащер и с его уходом, Ювентус погрузится в средневековье. Руководство должно приложить максимум усилий что бы оставить этого злого гения в своих рядах и как можно дольше.
Жека10
Жека10
29 апреля в 11:44
h8you
Интер выигрывал в 1991,1994,1998 годах кубок УЕФА каких 50 лет?
Или ты имеешь в виду ЛЧ?Ну тут да,только вот глупый человек может сказать,что даже через 50 лет кубок ЛЧ можно выиграть случайно.
Ну и да в чём позор был против матча с ПСВ?Вообще то первый матч Интер выиграл,а второй раз сыграли в ничью,так в чём же конкретно был позор?
Единственное что сыграли неважно с Барселоной ну и Айнтрахтом,тут не поспоришь
Князь Московский
Князь Московский ответил RMUKMU
   13 / 954
28 апреля в 15:43
Какие вы ювентийцы нежные
Напротив, мы закалённые жизнью.
RMUKMU
RMUKMU ответил Князь Московский
   109 / 954
28 апреля в 15:22
Какие вы ювентийцы нежные
Князь Московский
Князь Московский ответил RMUKMU
   13 / 954
28 апреля в 14:31
Пока свой клуб в кризисе у фанатов остаётся одно развлечение - потешаться над Ювентусом. Кстати, если Ливерпуль выиграет АПЛ, а ЛЧ возьмёт английский клуб повесишь себе на аватар на весь следующий сезон английский флаг или ливерпульский флаг?
Конечно нет. Ненавижу тупых англичан и их холуёв.
А потешаться над восьмикратным чемпионом сидя по уши в *овне очень умно. Аха-ха)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Князь Московский
   388 / 954
28 апреля в 13:48
отсасуоленным и айнтрахтнутым только банеры вешать и остаётся. Аха-ха) А кого-то недавно и отманчестерситили. Аха-ха)
Красивая аватарка, Князь.
112910415
112910415
   97 / 954
28 апреля в 13:47
ого!
h8you
h8you ответил RMUKMU
   115 / 954
28 апреля в 12:33
Какое-то не то получилось дерби, безэмоциональное. И Ювентус уже чемпион у Интера отрыв от 5-го места. Повезло чемпиону увезти ничью, моментов почти не создали и не особо старались. Гол Роналду нельзя было пропускать, непонятно почему от Роналду не ждали удара из штрафной? Ну и, конечно, куда же без подборки:
    Timeless
    Timeless
       644 / 954
    28 апреля в 12:24
    Лысый ожидаемо после победного первого тайма решил на удержание сыграть и... счет на табло. Не думаю, что из четверки выпадем, но дальше этого субъекта у руля команды видеть совсем не хочется.
    Charlie Scene
    Charlie Scene
       363 / 954
    28 апреля в 12:02
    Аллегри после игры с «Интером» поспорил с экспертами: «Вы ничего не понимаете в футболе»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча с «Интером» (1:1) вступил в словесную перепалку с экспертами Sky Sport Italia.

    51-летнему специалисту не понравилось замечание экс-игрока «Интера» и «Фиорентины» Даниэле Адани о том, что тактический подход итальянских тренеров, включая Аллегри, не дает результат в еврокубках.

    «С «Аяксом» у нас были проблемы с их контратаками, а не с их игровым стилем. Создалось впечатление, что они провели выдающийся матч, хотя в Амстердаме они играли лучше.

    То же самое относится и к сегодняшней игре. Вполне очевидно, что когда ты отдаешь много неточных передач, ты рискуешь.

    В Италии все стали экспертами в футболе, и это серьезная проблема. Вы читаете книги, но лучше бы вы заткнулись, а я буду говорить. Вы ничего не понимаете в футболе.

    Сидите там за столом, читаете книги, но понятия не имеете о спорте на практике. Я выиграл шесть скудетто!» – заявил Аллегри, после чего ушел с интервью.

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    Нормальная такая позиция у тренеров,я тренер,поэтому лучше всех знаю!Это работа и когда человек сделал ее плохо,люди имеют право ему об этом сказать.Это все равно,что чиновник какой-нибудь сядет и скажет,вы спортсмен и в политике ни 66 не разбираетесь,поэтому заткнитесь и идите на тренировку.Или когда руко63 из ВАЗа собирают своё очередное ведро,людям видно что это и критикуют по делу,а эти 63руки скажут мы инженеры нам видней.Это позиция деградантов и людей,которые не могут воспринимать критику в свой адрес.
    Charlie Scene
    Charlie Scene
       363 / 954
    28 апреля в 12:00
    Рекорд - продано 78 тысяч билетов , 5.2 млн от билетов, не плохо так.
    Что и следовало доказать. Лысому куда легче играть с его фирменными тупыми навесами в головы гоббских защитников с Икарди, который за бича даже не держит его, чем наигрывать Мартинеза и строить приятный глазу футбол. Тряпка Спалл не коуч....
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Князь Московский
       109 / 954
    28 апреля в 11:58
    Пока свой клуб в кризисе у фанатов остаётся одно развлечение - потешаться над Ювентусом.
    Кстати, если Ливерпуль выиграет АПЛ, а ЛЧ возьмёт английский клуб повесишь себе на аватар на весь следующий сезон английский флаг или ливерпульский флаг?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
       8 / 954
    28 апреля в 10:59
    я только про этот сезон,про Ракицкого и Азмуна((
    Ну это и так все поняли....
    В следующем же Спартак будет чемпионить с Кононовым...со стеночками-забеганиями....с отрывом в 20 очков от преследователей.....база заложена...Енисей повержен..."плохие парни" Каррера,Промес,Ерёменко изгнаны...думаю Спартак одним титулом в следующем сезоне и не ограничится...))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       19 / 954
    28 апреля в 10:10
    я только про этот сезон,про Ракицкого и Азмуна((
    Жека10
    Жека10
    28 апреля в 09:38
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
         8 / 954
      28 апреля в 09:04
      Юве без Роналду полный зенит
      Это комплимент??
      Юве и без Роналду 7 раз к ряду чемпионил....
      Предрекаешь ???
      Князь Московский
      Князь Московский ответил RMUKMU
         13 / 954
      28 апреля в 09:03
      Какое-то не то получилось дерби, безэмоциональное. И Ювентус уже чемпион у Интера отрыв от 5-го места. Повезло чемпиону увезти ничью, моментов почти не создали и не особо старались. Гол Роналду нельзя было пропускать, непонятно почему от Роналду не ждали удара из штрафной? Ну и, конечно, куда же без подборки:
      отсасуоленным и айнтрахтнутым только банеры вешать и остаётся. Аха-ха)
      А кого-то недавно и отманчестерситили. Аха-ха)
      la_masia
      la_masia ответил RMUKMU
         148 / 954
      28 апреля в 08:41
      Фраза: Oops!...I did it again. Очень подходит)
      dok66
      dok66
         688 / 954
      28 апреля в 08:02
      Как себя мотивировать , если уже чемпион ? Извечный вопрос для Юве
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         86 / 954
      28 апреля в 07:20
      С юбилейным голом, Криштиану! Приятно видеть, что Рон приносит огромную пользу Ювентусу) Дерби Италии получилось на славу, конечно.
      cska plus
      cska plus
         20 / 954
      28 апреля в 06:11
      И ставки поставил на ничейку.
      mihaluch
      mihaluch
         61 / 954
      28 апреля в 05:28
      Без догматов, ничья самый справедливый итог.
      RMUKMU
      RMUKMU ответил juvenale
         109 / 954
      28 апреля в 01:22
      Ну и судья клоун ,костолом шкриньяр даже желтую за матч не получил,а Квадрадо при первом же моменте карточка))ну и ро игру рукой мердоса и стыке Асамоа с Роналду в штрафной промолчим,ведь мы не ноем,как картонники
      Упоминание таких моментов и есть нытьё.
      RMUKMU
      RMUKMU
         109 / 954
      28 апреля в 01:20
      Какое-то не то получилось дерби, безэмоциональное. И Ювентус уже чемпион у Интера отрыв от 5-го места.
      Повезло чемпиону увезти ничью, моментов почти не создали и не особо старались. Гол Роналду нельзя было пропускать, непонятно почему от Роналду не ждали удара из штрафной?
      Ну и, конечно, куда же без подборки:


      Князь Московский
      Князь Московский ответил allemz
         13 / 954
      28 апреля в 00:10
      Ахах, годно) https://www.youtube.com/watch?v=3RFnRtf1L84
      Аха-ха)
      allemz
      allemz
         39 / 954
      28 апреля в 00:04
      Ахах, годно)
      Князь Московский
      Князь Московский
         13 / 954
      27 апреля в 23:56
      Теперь притопим за Лацио, Торино и Аталанту.
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         41 / 954
      27 апреля в 23:53
      Смотрел в параллель матч
      Интер такое ощущение, как будто в третий раз в истории в футбол играли
      Никакого умениЯ вообще что-то создать , бегут вперёд отдают сопернику или бьют куда-то в сторону углового флажка и назад 🤦🏻‍♂️
      Камелошка
      Камелошка ответил Князь Московский
         177 / 954
      27 апреля в 23:52
      Унизили интер уже не однократно: 1) Подарили им Асамоа 2) Подарили им косого 3) Подарили им очко 4) Приехали на Сан Сиро в статусе чемпиона Аха-ха) https://www.youtube.com/watch?v=uaOmQ2ddZug&t=3s
      В переводе с китайского Сан Сиро значит "Виликий Сиро"
      伟大的西罗
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