«Интер» и «Ювентус» поделили очки

«Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 34-го тура Серии А. Нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду забил свой 600-й гол на клубном уровне.
Туринцы остаются лидерами и уже обеспечили себе чемпионство. Миланский клуб - на третьей позиции с 62 очками.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интернационале» - «Ювентус» 1:1 (1:0)
Голы: Наингголан 7 - Криштиану Роналду 62
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович, Политано (Мариу 79), Наингголан (Валеро 74), Перишич, Икарди (Мартинес 82)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Ювентус»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро (Спинаццола 49), Куадрадо, Джан, Пьянич, Матюиди (Кин 60), Бернардески (Перейра да Силва 86), Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Куадрадо 40, Перишич 44, Кьеллини 45+1
И заметьте,что забил не с пенальти или с оффсайда,как Салах,а честно по правилам.Он тащер и с его уходом, Ювентус погрузится в средневековье. Руководство должно приложить максимум усилий что бы оставить этого злого гения в своих рядах и как можно дольше.
И заметьте,что забил не с пенальти или с оффсайда,как Салах,а честно по правилам.Он тащер и с его уходом, Ювентус погрузится в средневековье. Руководство должно приложить максимум усилий что бы оставить этого злого гения в своих рядах и как можно дольше.
Интер выигрывал в 1991,1994,1998 годах кубок УЕФА каких 50 лет?
Или ты имеешь в виду ЛЧ?Ну тут да,только вот глупый человек может сказать,что даже через 50 лет кубок ЛЧ можно выиграть случайно.
Ну и да в чём позор был против матча с ПСВ?Вообще то первый матч Интер выиграл,а второй раз сыграли в ничью,так в чём же конкретно был позор?
Единственное что сыграли неважно с Барселоной ну и Айнтрахтом,тут не поспоришь
Интер выигрывал в 1991,1994,1998 годах кубок УЕФА каких 50 лет?
Или ты имеешь в виду ЛЧ?Ну тут да,только вот глупый человек может сказать,что даже через 50 лет кубок ЛЧ можно выиграть случайно.
Ну и да в чём позор был против матча с ПСВ?Вообще то первый матч Интер выиграл,а второй раз сыграли в ничью,так в чём же конкретно был позор?
Единственное что сыграли неважно с Барселоной ну и Айнтрахтом,тут не поспоришь
А потешаться над восьмикратным чемпионом сидя по уши в *овне очень умно. Аха-ха)
А потешаться над восьмикратным чемпионом сидя по уши в *овне очень умно. Аха-ха)
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча с «Интером» (1:1) вступил в словесную перепалку с экспертами Sky Sport Italia.
51-летнему специалисту не понравилось замечание экс-игрока «Интера» и «Фиорентины» Даниэле Адани о том, что тактический подход итальянских тренеров, включая Аллегри, не дает результат в еврокубках.
«С «Аяксом» у нас были проблемы с их контратаками, а не с их игровым стилем. Создалось впечатление, что они провели выдающийся матч, хотя в Амстердаме они играли лучше.
То же самое относится и к сегодняшней игре. Вполне очевидно, что когда ты отдаешь много неточных передач, ты рискуешь.
В Италии все стали экспертами в футболе, и это серьезная проблема. Вы читаете книги, но лучше бы вы заткнулись, а я буду говорить. Вы ничего не понимаете в футболе.
Сидите там за столом, читаете книги, но понятия не имеете о спорте на практике. Я выиграл шесть скудетто!» – заявил Аллегри, после чего ушел с интервью.
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Нормальная такая позиция у тренеров,я тренер,поэтому лучше всех знаю!Это работа и когда человек сделал ее плохо,люди имеют право ему об этом сказать.Это все равно,что чиновник какой-нибудь сядет и скажет,вы спортсмен и в политике ни 66 не разбираетесь,поэтому заткнитесь и идите на тренировку.Или когда руко63 из ВАЗа собирают своё очередное ведро,людям видно что это и критикуют по делу,а эти 63руки скажут мы инженеры нам видней.Это позиция деградантов и людей,которые не могут воспринимать критику в свой адрес.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча с «Интером» (1:1) вступил в словесную перепалку с экспертами Sky Sport Italia.
51-летнему специалисту не понравилось замечание экс-игрока «Интера» и «Фиорентины» Даниэле Адани о том, что тактический подход итальянских тренеров, включая Аллегри, не дает результат в еврокубках.
«С «Аяксом» у нас были проблемы с их контратаками, а не с их игровым стилем. Создалось впечатление, что они провели выдающийся матч, хотя в Амстердаме они играли лучше.
То же самое относится и к сегодняшней игре. Вполне очевидно, что когда ты отдаешь много неточных передач, ты рискуешь.
В Италии все стали экспертами в футболе, и это серьезная проблема. Вы читаете книги, но лучше бы вы заткнулись, а я буду говорить. Вы ничего не понимаете в футболе.
Сидите там за столом, читаете книги, но понятия не имеете о спорте на практике. Я выиграл шесть скудетто!» – заявил Аллегри, после чего ушел с интервью.
******************************************************************************************
Нормальная такая позиция у тренеров,я тренер,поэтому лучше всех знаю!Это работа и когда человек сделал ее плохо,люди имеют право ему об этом сказать.Это все равно,что чиновник какой-нибудь сядет и скажет,вы спортсмен и в политике ни 66 не разбираетесь,поэтому заткнитесь и идите на тренировку.Или когда руко63 из ВАЗа собирают своё очередное ведро,людям видно что это и критикуют по делу,а эти 63руки скажут мы инженеры нам видней.Это позиция деградантов и людей,которые не могут воспринимать критику в свой адрес.
Что и следовало доказать. Лысому куда легче играть с его фирменными тупыми навесами в головы гоббских защитников с Икарди, который за бича даже не держит его, чем наигрывать Мартинеза и строить приятный глазу футбол. Тряпка Спалл не коуч....
Что и следовало доказать. Лысому куда легче играть с его фирменными тупыми навесами в головы гоббских защитников с Икарди, который за бича даже не держит его, чем наигрывать Мартинеза и строить приятный глазу футбол. Тряпка Спалл не коуч....
Кстати, если Ливерпуль выиграет АПЛ, а ЛЧ возьмёт английский клуб повесишь себе на аватар на весь следующий сезон английский флаг или ливерпульский флаг?
Кстати, если Ливерпуль выиграет АПЛ, а ЛЧ возьмёт английский клуб повесишь себе на аватар на весь следующий сезон английский флаг или ливерпульский флаг?
В следующем же Спартак будет чемпионить с Кононовым...со стеночками-забеганиями....с отрывом в 20 очков от преследователей.....база заложена...Енисей повержен..."плохие парни" Каррера,Промес,Ерёменко изгнаны...думаю Спартак одним титулом в следующем сезоне и не ограничится...))))))
В следующем же Спартак будет чемпионить с Кононовым...со стеночками-забеганиями....с отрывом в 20 очков от преследователей.....база заложена...Енисей повержен..."плохие парни" Каррера,Промес,Ерёменко изгнаны...думаю Спартак одним титулом в следующем сезоне и не ограничится...))))))
А вообще что те,что те неудачники.Вылетели на ранних стадиях в еврокубках и что то ещё бузят.Да гори он пропадом этот чемпионат,если в европе все никакущие
А вообще что те,что те неудачники.Вылетели на ранних стадиях в еврокубках и что то ещё бузят.Да гори он пропадом этот чемпионат,если в европе все никакущие
Юве и без Роналду 7 раз к ряду чемпионил....
Предрекаешь ???
Юве и без Роналду 7 раз к ряду чемпионил....
Предрекаешь ???
А кого-то недавно и отманчестерситили. Аха-ха)
А кого-то недавно и отманчестерситили. Аха-ха)
Повезло чемпиону увезти ничью, моментов почти не создали и не особо старались. Гол Роналду нельзя было пропускать, непонятно почему от Роналду не ждали удара из штрафной?
Ну и, конечно, куда же без подборки:
Повезло чемпиону увезти ничью, моментов почти не создали и не особо старались. Гол Роналду нельзя было пропускать, непонятно почему от Роналду не ждали удара из штрафной?
Ну и, конечно, куда же без подборки:
https://www.youtube.com/watch?v=3RFnRtf1L84
Интер такое ощущение, как будто в третий раз в истории в футбол играли
Никакого умениЯ вообще что-то создать , бегут вперёд отдают сопернику или бьют куда-то в сторону углового флажка и назад 🤦🏻♂️
Интер такое ощущение, как будто в третий раз в истории в футбол играли
Никакого умениЯ вообще что-то создать , бегут вперёд отдают сопернику или бьют куда-то в сторону углового флажка и назад 🤦🏻♂️
伟大的西罗
伟大的西罗