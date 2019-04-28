Евсеев: «„Уфа“ не опускала руки после пропущенного мяча»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

«Уфа» не опускала руки после пропущенного мяча, поменяли схему и добились положительного результата. Нам было некуда отступать. Удаление в некоторой степени нам помогло. Возможно, нам больше повезло. Не хотим оказываться в той ситуации, где оказались. Прикладываем усилия: что-то получается, а что-то нет. Момент с неназначенным пенальти в конце первого тайма? Не делал акцент на этом. Если обращать на все свистки внимание, то... Каждый должен заниматься своим делом. Тренер должен следить за футболистами. Игбун? Думаю, что тут дело в руководстве. Его пригласили в команду, вот он и расцветает.