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Евсеев: «„Уфа“ не опускала руки после пропущенного мяча»

28 апреля 2019, 14:09
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа4 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги  матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

«Уфа» не опускала руки после пропущенного мяча, поменяли схему и добились положительного результата. Нам было некуда отступать. Удаление в некоторой степени нам помогло. Возможно, нам больше повезло. Не хотим оказываться в той ситуации, где оказались. Прикладываем усилия: что-то получается, а что-то нет. Момент с неназначенным пенальти в конце первого тайма? Не делал акцент на этом. Если обращать на все свистки внимание, то... Каждый должен заниматься своим делом. Тренер должен следить за футболистами. Игбун? Думаю, что тут дело в руководстве. Его пригласили в команду, вот он и расцветает.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
28 апреля в 16:13
Парфенов: "Урал не сдвигал булки после забитого мяча."
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
28 апреля в 15:44
С победой
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 14:32
В стыках пожалуй победят.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 14:24
Молодцы, хороший договорняк.
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