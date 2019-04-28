Ломовицкий: «Кононов - спокойный человек, но встряхнуть может»

28 апреля 2019, 12:07

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о том, что изменилось в команде с приходом Олега Кононова на пост главного тренера команды.

В атаке у нас нет жёстких рамок. Тренер никогда не скажет: ты зря взял игру на себя. Вообще, Олег Георгиевич — спокойный человек. Но встряхнуть, когда нужно, он может. С его приходом мы стали больше общаться между собой. После домашних матчей обязательно проходят командные ужины, которые сплачивают.

Ранее Ломовицкий​ признался, что с нетерпением ждет своего первого гола за «красно-белых».