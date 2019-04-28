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Ломовицкий: «Кононов - спокойный человек, но встряхнуть может»

28 апреля 2019, 12:07

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о том, что изменилось в команде с приходом Олега Кононова на пост главного тренера команды.

В атаке у нас нет жёстких рамок. Тренер никогда не скажет: ты зря взял игру на себя. Вообще, Олег Георгиевич — спокойный человек. Но встряхнуть, когда нужно, он может. С его приходом мы стали больше общаться между собой. После домашних матчей обязательно проходят командные ужины, которые сплачивают.

Ранее Ломовицкий признался, что с нетерпением ждет своего первого гола за «красно-белых».

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Все комментарии
Исмет
Исмет
   538 / 954
28 апреля в 18:50
Завтра ещё Рубин порвёт Спартак.
Исмет
Исмет
   538 / 954
28 апреля в 18:49
Ломовицкий ты очём ? тренер Кононов клоун 👎
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
28 апреля в 16:16
Не очень то похоже...
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 13:44
Встряхнуть мало, надо душу вытрясти из всех спартаковцев.
Союзник противников
Союзник противников ответил cska plus
   17 / 954
28 апреля в 13:33
Чё он хрюкает сегодня весь день.
Очевидно-к непогоде.Продуют завтра беглым ахалтекинцам ,дома,в очередной раз.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 13:25
Чё он хрюкает сегодня весь день.
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 13:07
да хватит оправдывать Кононова,тихоня он.
Димoн
Димoн
   33 / 954
28 апреля в 12:33
прочитал интервью) хрюшек кроме жратвы ничего не интересует))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
28 апреля в 12:16
СТРАШНАЯ СТЫДОБА!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   246 / 954
28 апреля в 12:10
Лишь бы его не встряхнули
makkie
makkie
   11 / 954
28 апреля в 12:10
Сплачивают, оно и видно... с Арсеналом просто бились друг за друга :)
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