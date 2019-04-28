Ломовицкий: «В целом недоволен собой»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своей игре в нынешнем сезоне.
В этом сезоне играл хорошо в некоторых матчах. Но если честно, в целом недоволен собой. Понимаю, что могу играть намного лучше. Конечно, при этом чувствую прогресс. Но на данный момент довольствоваться результатом не имею права.
Я должен играть по-другому. Будучи футболистом самого титулованного клуба России, нужно много забивать и делать голевые передачи, держать планку. Мне была необходима адаптация, но сейчас уже привык к высокому уровню сопротивления в Премьер-Лиге.
Готов ли занять место Квинси Промеса? В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами.
Ранее Ломовицкий признался, что с нетерпением ждет своего первого гола за «красно-белых».
Лучше не позорься и иди на завод работать)
Лучше не позорься и иди на завод работать)
Промеса трудно заменить в Спартаке - лучший игрок последних 10 лет точно, до этого были Алекс и Веллитон.
Ломовицкий может искать себе клуб попроще, ИМХО
Промеса трудно заменить в Спартаке - лучший игрок последних 10 лет точно, до этого были Алекс и Веллитон.
Ломовицкий может искать себе клуб попроще, ИМХО
57 последних игр - 4 гола...
Ставь цели выше.......
57 последних игр - 4 гола...
Ставь цели выше.......