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Ломовицкий: «В целом недоволен собой»

28 апреля 2019, 11:23

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своей игре в нынешнем сезоне.

В этом сезоне играл хорошо в некоторых матчах. Но если честно, в целом недоволен собой. Понимаю, что могу играть намного лучше. Конечно, при этом чувствую прогресс. Но на данный момент довольствоваться результатом не имею права.

Я должен играть по-другому. Будучи футболистом самого титулованного клуба России, нужно много забивать и делать голевые передачи, держать планку. Мне была необходима адаптация, но сейчас уже привык к высокому уровню сопротивления в Премьер-Лиге.

Готов ли занять место Квинси Промеса? В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами.

Ранее Ломовицкий признался, что с нетерпением ждет своего первого гола за «красно-белых».

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 19:50
До Промеса еще расти и расти
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
28 апреля в 12:03
Ахахаха))
Лучше не позорься и иди на завод работать)
makkie
makkie
   11 / 954
28 апреля в 11:46
Да не займет, к бабке не ходи.
Промеса трудно заменить в Спартаке - лучший игрок последних 10 лет точно, до этого были Алекс и Веллитон.
Ломовицкий может искать себе клуб попроще, ИМХО
ABir
ABir
   176 / 954
28 апреля в 11:30
Высокие цели, красивые слова. Дай Бог, чтобы у него все сложилось в Спартаке!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 11:24
Только не занимай место Квинси Промеса......
57 последних игр - 4 гола...
Ставь цели выше.......
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