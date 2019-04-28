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Фьолусон: «Для нас ещё ничего не потеряно в борьбе за медали»

28 апреля 2019, 11:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА

Несмотря на то, что несколько потеряли свои позиции в турнирной таблице, мы не перестанем сражаться. Для нас ещё ничего не потеряно в борьбе за медали. Сегодня постараемся сделать к ним шаг.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 14:33
За чемпионство можно забыть а за второе место можно повоевать.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez ответил Суеверный
   58 / 954
28 апреля в 12:14
А кто такие "пупсики"? Не спиртачки ли часом?
Ну пора бы уже знать)
Суеверный
Суеверный ответил Lucho Gonzalez
   228 / 954
28 апреля в 12:11
За Краснодар не стыдно, а вот за пупсиков просто страшная стыдоба!
    Суеверный
    Суеверный
       228 / 954
    28 апреля в 12:09
    Где-то отстаю. Не знаю этого игрока. Но он прав - сражение будет. Обе команды потеряли с избытком, теперь отступать вообще некуда.
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 954
    28 апреля в 11:54
    Командам красивого футбола!
    КЭТиК
    КЭТиК
       205 / 954
    28 апреля в 11:30
    Просто Спартак из борьбы за медальки вышел.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 954
    28 апреля в 11:22
    Знаковый матч....прямая битва за третье место в ЛЧ.....
    Хотя и ЦСКА ещё в Питер (в Питере) лететь...)))
    Да и Краснодару предстоят три непростых гостевых матча подряд...
    Но кто более достойный из этих двух отличных команд увидим сегодня....
    Одинаково с уважением отношусь к этим командам....и потому охота просто понаблюдать красивый честный быстрый футбол.....
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       58 / 954
    28 апреля в 11:21
    За Краснодар не стыдно, а вот за пупсиков просто страшная стыдоба!
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