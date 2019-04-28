Фьолусон: «Для нас ещё ничего не потеряно в борьбе за медали»

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА.
Несмотря на то, что несколько потеряли свои позиции в турнирной таблице, мы не перестанем сражаться. Для нас ещё ничего не потеряно в борьбе за медали. Сегодня постараемся сделать к ним шаг.
https://www.youtube.com/watch?v=l1jE7kjUxFU
Хотя и ЦСКА ещё в Питер (в Питере) лететь...)))
Да и Краснодару предстоят три непростых гостевых матча подряд...
Но кто более достойный из этих двух отличных команд увидим сегодня....
Одинаково с уважением отношусь к этим командам....и потому охота просто понаблюдать красивый честный быстрый футбол.....
Хотя и ЦСКА ещё в Питер (в Питере) лететь...)))
Да и Краснодару предстоят три непростых гостевых матча подряд...
Но кто более достойный из этих двух отличных команд увидим сегодня....
Одинаково с уважением отношусь к этим командам....и потому охота просто понаблюдать красивый честный быстрый футбол.....