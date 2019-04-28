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Ломовицкий: «Никогда не соглашусь играть в ЦСКА»

28 апреля 2019, 11:37

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своем будущем в московском клубе. 

Я люблю «Спартак», этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, что на такой долгосрочный контракт, возможно, не стоит соглашаться. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за «красно-белых» как можно дольше. Выступать на хорошем уровне и радовать болельщиков. Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте.

Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен «Спартаку», в котором прошёл все этапы — от академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но — никогда в жизни!

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 959
29 апреля в 09:09
Ну и прпвильно че там делать
MAUS
MAUS ответил viv
   71 / 959
28 апреля в 19:42
ЦСКА знает Реал, Ман Сити, Арсенал, Бенфика, с которыми у этих команд были неприятные игры...
да да, у МанСити любимый клиент это Цска)))))
MAUS
MAUS ответил Nikola45
   71 / 959
28 апреля в 19:38
Благодаря Зениту Краснодару и ЦСКА рейтинг России выше! А благодаря Тарасятнику ниже! Вы о футболе что то знаете? )) Или только о троллить умеете? ))
тогда играйте в турнире рангом ниже ЛЕ — будете там Чемпионами вечно!
а в ЛЕ вас размазывает на Баклан-Арене одна из худший команд Испании )))
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
28 апреля в 18:23
Ну и тухни в своем пищевике! Только о трофеях можешь и не мечтать, пупсик:)
RIR68
RIR68
   113 / 959
28 апреля в 17:59
ты для начала в Спартаке заиграй, а то скоро будешь по Рязаням да Тамбовам колесить)
Sysanin101
Sysanin101
   279 / 959
28 апреля в 16:41
Вскоре посыпятся увольнения игроков и уже объявлены кандидаты на выход из Спартака.
- Летом «Спартак» планирует продать нескольких футболистов основного состава, которые являются слишком дорогостоящим активом, для разгрузки платёжной ведомости.
Софьян Ханни потерял доверие Олега Кононова.
В трёх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе.
Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя.
Также «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
По итогам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров руководство «Спартака» решило расстаться с некоторыми футболистами.
В их число входит капитан Денис Глушаков, чьи показатели не устраивают клуб.
Также есть вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова.
Однако, если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определённых условиях ещё может остаться в клубе.
Контракты игроков действуют до лета 2020 года.
«Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив футболистам компенсацию.
Вот вам ЦЕНА одного РАЗГРОМА Спартака в чемпионате !!!
Разрушить Спартак до ОСНОВАНИЯ, а затем...
Сидеть у разбитого спартаковского КОРЫТА и плакать по неутешительному результату.
А что вы хотели???
Это Спартак и его футбольные ГРИМАСЫ.
SHMEL
SHMEL
   156 / 959
28 апреля в 16:10
Кому ты нужен кроме свинарника,тем более в ЦСКА!Мы же не третьесортный клуб,чтобы такое держать у себя...
ziborock
ziborock ответил viv
   36 / 959
28 апреля в 15:56
ЦСКА знает Реал, Ман Сити, Арсенал, Бенфика, с которыми у этих команд были неприятные игры...
Спартак с Сити не встречался, а вот остальные перечисленные тобою команды обыгрывал!)
smit1266
smit1266
   786 / 959
28 апреля в 15:17
а кто тебя к нам взмет нам свинки не нужны без родины и флага
oFANATo
oFANATo
   141 / 959
28 апреля в 15:09
А ЦСКА и не нужен игрочишка из безтрофейного спартака.
viv
viv ответил FILL3286
   249 / 959
28 апреля в 15:06
ЦСКА знает Реал, Ман Сити, Арсенал, Бенфика, с которыми у этих команд были неприятные игры...
311
311
   54 / 959
28 апреля в 15:05
Спартач подумал, что он кому-то интересен!)
blitz
blitz
   614 / 959
28 апреля в 15:03
Ломовицкий это кто?
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   416 / 959
28 апреля в 14:47
А кто это???? Всяка шваль лезит в калашный ряд
Глушаков это класс!
serh62
serh62 ответил FILL3286
   78 / 959
28 апреля в 14:45
а о конюшне кто знает расскажи? виктория,маккаби,бней? ахах ах хахахх ахах
мне кажется , я говорил об отдельном игроке. это не ты с крыши тогда упал? жалко тебя.
FILL3286
FILL3286 ответил serh62
   31 / 959
28 апреля в 14:41
ну как же глуп этот ....юниор. что он вообще возомнил о себе. ? кроме тех с кем он играет, о нем и не знает никто. лицемеры одни в этом сообществе....погань. а не команда
а о конюшне кто знает расскажи?
виктория,маккаби,бней?
ахах ах хахахх ахах
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
28 апреля в 14:35
Ломовицкий: ??? Неее не слышал..
Jum13
Jum13 ответил makkie
   52 / 959
28 апреля в 14:23
Мда, у коней кончаются аргументы и они переходят на личности. Сегодня Пасха,но им все равно. Опускаться до такого же не буду, всего хорошего.
На личности? У вас жар
serh62
serh62
   78 / 959
28 апреля в 14:13
ну как же глуп этот ....юниор. что он вообще возомнил о себе. ? кроме тех с кем он играет, о нем и не знает никто. лицемеры одни в этом сообществе....погань. а не команда
Albertinos
Albertinos
   381 / 959
28 апреля в 13:51
Хрюшек помимо желудей ещё чем то подкармливают!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   274 / 959
28 апреля в 13:46
Кому нужен этот бездарь!)))
cska1948
cska1948
   93 / 959
28 апреля в 13:41
Чтобы играть в ЦСКА, надо чтобы туда ПОЗВАЛИ. Ломовицкмй понимает, что из свинарника в ЦСКА ни когда не пригласят, вот и зарекается.
Союзник противников
Союзник противников ответил морозз
   17 / 959
28 апреля в 13:40
Всё правильно ...лесной вепрь не приемлет пахнущего стойла, он не пашет и не сеет а роет клыками!
Он не сеет и не пашет.
а валяет дурака,
чем-то у Лукойла машет-
разгоняет облака.
Союзник противников
Союзник противников ответил КАМЮ
   17 / 959
28 апреля в 13:39
Саныч, тебе приз -"Лучший троллинг недели" Ломовицкий - лесной вепрь ))))))
Молочный поросёнок он. Такие вепрями не становятся.
бибра
бибра
   613 / 959
28 апреля в 13:37
да что уж там, метил бы сразу в Реал или Ман Сити...

никогда в Реал не перейду слышите?! Никогда!!!
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
28 апреля в 13:33
Красава! Правельные приоритеты у пацана. Удачи в Спартаке Саня!
удав
удав
   118 / 959
28 апреля в 13:31
в ЦСКА траур=)сам Ломовицкий не хочет играть за них, опять придется надеяться на всяких Головиных,да Влашичей=)
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
28 апреля в 13:28
А кому ты нужен,и что из себя представляешь? Скоро,как и другие,исчезнешь с горизонта.
Юрниекс
Юрниекс
   325 / 959
28 апреля в 13:26
Ну дык...тогда только в Реал...В Реале всегда охотились за крючкохвостыми...А если серьезно...из Пищевика путь один- в Казахстан,а в ЦСКА, такие, только мячи подают...
Nikola45
Nikola45 ответил FILL3286
   16 / 959
28 апреля в 13:19
А толку что бомжи там в 30? если играют пяты года с дандолками,вардарами,бнеями? а предпоследнюю команду испании пройти не смогли и?
Благодаря Зениту Краснодару и ЦСКА рейтинг России выше! А благодаря Тарасятнику ниже!
Вы о футболе что то знаете? )) Или только о троллить умеете? ))
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