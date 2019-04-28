Ломовицкий: «Никогда не соглашусь играть в ЦСКА»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своем будущем в московском клубе.
Я люблю «Спартак», этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, что на такой долгосрочный контракт, возможно, не стоит соглашаться. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за «красно-белых» как можно дольше. Выступать на хорошем уровне и радовать болельщиков. Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте.
Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен «Спартаку», в котором прошёл все этапы — от академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но — никогда в жизни!
а в ЛЕ вас размазывает на Баклан-Арене одна из худший команд Испании )))
а в ЛЕ вас размазывает на Баклан-Арене одна из худший команд Испании )))
- Летом «Спартак» планирует продать нескольких футболистов основного состава, которые являются слишком дорогостоящим активом, для разгрузки платёжной ведомости.
Софьян Ханни потерял доверие Олега Кононова.
В трёх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе.
Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя.
Также «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
По итогам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров руководство «Спартака» решило расстаться с некоторыми футболистами.
В их число входит капитан Денис Глушаков, чьи показатели не устраивают клуб.
Также есть вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова.
Однако, если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определённых условиях ещё может остаться в клубе.
Контракты игроков действуют до лета 2020 года.
«Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив футболистам компенсацию.
Вот вам ЦЕНА одного РАЗГРОМА Спартака в чемпионате !!!
Разрушить Спартак до ОСНОВАНИЯ, а затем...
Сидеть у разбитого спартаковского КОРЫТА и плакать по неутешительному результату.
А что вы хотели???
Это Спартак и его футбольные ГРИМАСЫ.
- Летом «Спартак» планирует продать нескольких футболистов основного состава, которые являются слишком дорогостоящим активом, для разгрузки платёжной ведомости.
Софьян Ханни потерял доверие Олега Кононова.
В трёх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе.
Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя.
Также «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
По итогам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров руководство «Спартака» решило расстаться с некоторыми футболистами.
В их число входит капитан Денис Глушаков, чьи показатели не устраивают клуб.
Также есть вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова.
Однако, если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определённых условиях ещё может остаться в клубе.
Контракты игроков действуют до лета 2020 года.
«Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив футболистам компенсацию.
Вот вам ЦЕНА одного РАЗГРОМА Спартака в чемпионате !!!
Разрушить Спартак до ОСНОВАНИЯ, а затем...
Сидеть у разбитого спартаковского КОРЫТА и плакать по неутешительному результату.
А что вы хотели???
Это Спартак и его футбольные ГРИМАСЫ.
Глушаков это класс!
Глушаков это класс!
виктория,маккаби,бней?
ахах ах хахахх ахах
виктория,маккаби,бней?
ахах ах хахахх ахах
а валяет дурака,
чем-то у Лукойла машет-
разгоняет облака.
а валяет дурака,
чем-то у Лукойла машет-
разгоняет облака.
никогда в Реал не перейду слышите?! Никогда!!!
никогда в Реал не перейду слышите?! Никогда!!!
Вы о футболе что то знаете? )) Или только о троллить умеете? ))
Вы о футболе что то знаете? )) Или только о троллить умеете? ))