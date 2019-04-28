Ломовицкий: «Никогда не соглашусь играть в ЦСКА»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своем будущем в московском клубе.

Я люблю «Спартак», этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, что на такой долгосрочный контракт, возможно, не стоит соглашаться. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за «красно-белых» как можно дольше. Выступать на хорошем уровне и радовать болельщиков. Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте.