ГлавнаяНовости

«Урал» не будет подавать протест на удаление Брызгалова

28 апреля 2019, 16:24
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа4 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не будет подавать протест на удаление игрока своей команды Сергея Брызгалова в матче чемпионата России против «Уфы».

Нет смысла подавать протест, я разговаривал с судьями, они считают, что это был фол последней надежды, хотя ничего такого там не было 100%. Нам ничего это не даст, если мы подадим протест, поэтому мы не будем этого делать.

Мы считаем, что пенальти был в ворота «Уфы», судья говорит, что в наши ворота был пенальти в конце первого тайма. Тогда ставьте, что есть, не надо выдумывать пенальти, если вы пропустили его до этого. Но мы сами виноваты, сами проиграли и сами допустили такие ошибки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии4
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии5
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии14
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 17:07
"Урал" по результатам первенства ни куда не выходит и ни куда не вылетает.Поэтому каждый матч можно рассматривать как подготовку к финалу кубка.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
28 апреля в 16:28
Проиграли по делу! Удаление вполне обоснованное, да без фола последней надежды. Подкат был агрессивный и травмоопасный!!!
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 16:28
Неудивительно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100