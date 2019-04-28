«Урал» не будет подавать протест на удаление Брызгалова

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не будет подавать протест на удаление игрока своей команды Сергея Брызгалова в матче чемпионата России против «Уфы».

Нет смысла подавать протест, я разговаривал с судьями, они считают, что это был фол последней надежды, хотя ничего такого там не было 100%. Нам ничего это не даст, если мы подадим протест, поэтому мы не будем этого делать.

Мы считаем, что пенальти был в ворота «Уфы», судья говорит, что в наши ворота был пенальти в конце первого тайма. Тогда ставьте, что есть, не надо выдумывать пенальти, если вы пропустили его до этого. Но мы сами виноваты, сами проиграли и сами допустили такие ошибки.